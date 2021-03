Von Sebastian Lerche

Mühlhausen. Zwar noch standsicher, aber äußerst marode ist die Brücke der Bahnhofstraße über den Waldangelbach in Mühlhausen. Mitte vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat sich bereits für Abriss und Neubau entschieden und den Fachleuten Recht gegeben, dass sich eine Sanierung nicht lohnt. In der jüngsten Sitzung schnürte man ein Paket mit weiteren Sanierungsmaßnahmen im Umfeld der Brücke, die ohnehin angepackt werden sollten: Fahrbahndecken, Gehsteige, Kanal, Wasserleitungen, Böschungen und sogar die nahe Madonnenstatue werden mit in den Blick genommen.

Gemeinde zahlt 158.000 Euro

Simon Schuster vom Ingenieurbüro Willaredt und Bürgermeister Jens Spanberger erläuterten das Vorhaben näher und hatten eingangs eine gute Nachricht: Zusätzliche Fördermittel konnten eingeworben werden. Demnach kostet der Neubau der Brücke voraussichtlich 400.000 Euro, die Straßensanierung weitere 200.000 Euro. Dafür kann Mühlhausen mit 209.000 Euro aus dem Sanierungsfonds für Brücken, 130.000 Euro aus dem Ausgleichsstock für finanzschwache Kommunen und 102.750 Euro aus dem Ortskernsanierungsprogramm des Landes rechnen. Damit verbleiben bei der Gemeinde nur noch Kosten von etwas über 158.000 Euro.

Die Arbeiten sollen im April starten und bis zur Mühlhäuser Kerwe Anfang Oktober abgeschlossen sein – was, war man sich einig, sehr optimistisch ist. Noch ist schließlich nicht sicher, ob die Coronakrise die Kerwe überhaupt zulässt, und damit die Arbeiten so zügig vonstatten gehen, müsste schon alles ungewöhnlich glatt laufen.

1955 gebaut, ist die Brücke inzwischen stark in die Jahre gekommen. Schon 2017 stand daher fest, dass Fahrzeuge mit 16 Tonnen oder mehr sie nicht mehr befahren dürfen und ein entsprechendes Hinweisschild wurde angebracht. Wie Simon Schuster erinnerte, wäre eine Sanierung enorm teuer und sie könnte die Mängel nicht gut genug beseitigen.

Daher der Neubau, und der hat es in sich. Die neue Brücke ist auch für Laster ausgelegt: 60 Tonnen können sich dann darüber bewegen, erklärte Schuster. Mehr gehe praktisch nicht: "Die Steigerung wäre nur noch eine Panzerbrücke." Sie soll sechs Meter breit werden, dann kann man die Gehwege erweitern und die nicht mehr aktuellen Regularien entsprechenden Geländer erneuern: Klassisch gestaltet, sollen sie vor allem der zu erwartenden Belastung standhalten.

Jetzt beschloss man zudem weitere Sanierungsmaßnahmen im nahen Umfeld. Sie sollen auch die Standsicherheit dieser Madonnenstatue gewährleisten. Foto: Pfeifer

Ersetzt werden müssen auch die beiden Widerlager, auf denen die Brücke ruht. Sie reichen tief in die Uferböschungen und den Straßenraum hinein, so Schuster – und da man die Bahnhofstraße ohnehin so weit aufreißt, ergibt es Sinn, sie mit zu sanieren.

Momentan stellt sie sich als "Flickenteppich" dar, Buckel und Löcher finden sich auf der Straße und auf den Gehwegen, zeigte Schuster anhand von Bildern. Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung hat das Ingenieurbüro daher mögliche "Angleichungsmaßnahmen" erarbeitet. Zusätzlich zur Instandsetzung der Fahrbahn bis gut zehn Meter in Richtung Hauptstraße werden die Bordsteine stellenweise abgesenkt. So wird die Radwegquerung über die Bahnhofstraße, am südlichen Bachufer, niveaugleich gestaltet und dort sowie am nördlichen Ufer, an der Kreuzung mit der Oberen Mühlstraße, für Barrierefreiheit gesorgt.

Barrierefreiheit für ältere Menschen und Mobilitätseingeschränkte, erläuterte Schuster: Hilfen für Sehbehinderte seien nicht vorgesehen, die seien eher in Ortskernen oder etwa an Bushaltestellen üblich.

Der Kreuzung von Bahnhof- und Oberer Mühlstraße widmet man sich ebenfalls. Deren Umgestaltung soll Fußgängern mehr Platz verschaffen: Bis rund zwei Meter breite Gehwege lassen laut Schuster den Fahrzeugen aber mit 5,50 Meter Fahrbahnbreite "üppig Platz".

"Miterledigen" ist das Schlüsselwort auch im Fall des Parkplatzes am Nordufer nahe der Kreuzung. Und zweckmäßig erschien allen Beteiligten, in diesem Bereich auch den Zustand des Kanals zu prüfen und eventuelle Reparaturen mit einzuleiten. Der Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe will sich in diesem Zusammenhang auch der dortigen Wasserleitungen annehmen.

Und schließlich sollen die Böschung und die Abgrenzungsmauer bei der Madonnenstatue, die an der Kreuzung steht, gesichert werden. Das wurde bereits im Zug der Hochwasserschutzmaßnahmen am Waldangelbach angedacht, musste aber aus baulichen Gründen zurückgestellt werden. Während die Gemeinde für die Standsicherheit auch in diesem Bereich sorgt, lässt die katholische Kirchengemeinde die Statue durch eine Fachfirma aufarbeiten.

Bürgermeister Spanberger erläuterte die notwendig werdenden Umleitungen und wie die Baustelleneinrichtung erfolgt. Ihm zufolge standen für die Brücke im Haushalt ursprünglich 470.000 Euro bereit, das wurde festgelegt, als die Kostenberechnung und die Zuschusslage noch nicht feststanden.

Hans Becker (CDU) freute sich über die verbesserte Finanzierungssituation und "dass es endlich losgeht". Er lobte die Erweiterung des Maßnahmenpakets um sinnvolle Sanierungen im Umfeld der Brücke. Reimund Metzger (Freie Wähler) wunderte sich über die Kostensteigerungen gegenüber den 2017 erstmals vorgelegten Schätzungen. Simon Schuster erläuterte, dass tatsächlich die Preise für Baumaßnahmen massiv gestiegen seien, "um 30 bis 40 Prozent", zudem habe man Planungs- und Nebenkosten jetzt bereits einbezogen. Für Metzger war dies das deutliche Zeichen, "dass es keinen Sinn ergibt, Baumaßnahmen zu schieben, die wir eh machen müssen: Sie werden nicht billiger". Er regte auch an, für eine bessere Übersichtlichkeit der Kreuzung zu sorgen, was Spanberger zusichern konnte: Unter anderem habe man vor, den Bewuchs dort zurückschneiden zu lassen.