Mühlhausen. (seb) Bereits in der vorherigen Sitzung von Mühlhausens Gemeinderat hatte der Passus für Diskussionsstoff gesorgt, in der jüngsten betonte Bürgermeister Jens Spanberger einmal mehr, wie wichtig die Ergänzung ist, dass die Kinderbetreuungsgebühren auch während der Ferien sowie bei Nichtbenutzung oder vorübergehender Schließung einer Einrichtung zu entrichten sind. "Der Passus ist zwingend erforderlich für die Rechtssicherheit." Bei acht Nein-Stimmen wurde die geänderte Satzung angenommen. Derselbe Passus wurde auch in die Gebührenordnung für die Kernzeitbetreuung aufgenommen.

Nicht weniger intensiv wurde eine Gebührenerhöhung diskutiert, doch schließlich bei sechs Nein-Stimmen beschlossen: Der Anstieg beträgt 1,9 Prozent. Laut Bürgermeister Spanberger orientiert man sich an den Empfehlungen von Gemeindetag, Städtetag und Kirchen. Das Ziel: Die Erhöhung sollte nicht zu hoch sein, um Eltern nicht übermäßig zu belasten, aber zumindest teilweise die Mehrbelastungen durch Hygienemaßnahmen in der Coronakrise abzufangen.

Im Juni 2017 hatte der Gemeinderat entschieden, die Elternbeiträge für 2017/18 um drei Prozent und für 2018/19 um sechs Prozent zu erhöhen. 2019/20 gab es keine Erhöhung: Ein Grund waren die nicht unerheblichen Erhöhungen in den Vorjahren. Der Bürgermeister verwies auf den vergleichsweise niedrigen Deckungsgrad: Die Elternbeiträge ersetzen nur 15,75 Prozent der Kosten, 20 Prozent sollten laut den Fachverbänden das Ziel sein.

Eine Ein-Kind-Familie zahlt 2020/21 demnach beispielsweise 175 Euro für die Betreuung mit verlängerten Öffnungszeiten (von 7.15 bis 14 Uhr), ganztags (bis 17 Uhr) sind es 399 Euro; für die Krippenbetreuung in einer Ganztagsgruppe (7.15 bis 17 Uhr) sind es 592 Euro.

Die Bedeutung der frühkindlichen Bildung betonte Rebecca Opluschtil (Grüne), als sie vehement dagegen argumentierte. Die finanziell angespannte Lage Mühlhausens sei bekannt, doch dafür gebe es Soforthilfen von Land und

Sozialstaffelung wird geprüft

Bund. 1,9 Prozent erschienen vielleicht wenig, doch gehe es da um 100 Euro oder mehr, "das frisst auf, was der Bund an Hilfen für Familien zahlt". Man könne andere Prioritäten setzen, die Gebührenerhöhung "ist unsere Entscheidung". Man sollte "die Belastung nicht ans schwächste Glied weitergeben".

Außerdem bedeuteten höhere Gebühren nicht höheres Gehalt für die Erzieherinnen und Erzieher, so Opluschtil: "Die schätzen wir zu wenig wert: Systemrelevante Berufe sollten besser bezahlt, nicht nur mit Applaus abgespeist werden."

Auf den niedrigen Deckungsgrad der Gebühren wies Stephanie Kretz (CDU) hin: Eine Erhöhung sei schmerzlich, aber 1,9 Prozent seien moderat, zumal man zuletzt auf eine Erhöhung verzichtet habe. Aufgrund der Haushaltslage "müssen wir den Weg der Mehrbelastung gehen".

"Die Gebühren müssen Normalverdiener bezahlbar werden": Holger Schröder (SPD) hatte anfangs betont, man sei gegen die Kinderbetreuungsgebühren. Als nächsten Schritt aber schlug er, unterstützt von den Grünen, zunächst eine Sozialstaffelung der Gebühren vor, abhängig vom Gehalt der Eltern: Mühlhausen solle sich auf den Weg machen, die Verwaltung möge es jetzt, orientiert an anderen Kommunen, prüfen. Eine gewisse Staffelung gibt es bereits: Elternbeiträge sinken nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie – das ist das "Württembergische Modell". Aber "eine Weiterentwicklung ist notwendig", meinte Rebecca Opluschtil.

Stephanie Kretz betonte, man sperre sich "nicht vorneweg" einer Staffelung, die müsse aber praktikabel sein und dürfe nicht zu hohe Verwaltungskosten verursachen. Sie kritisierte auch, die Staffelung allein vom Einkommen abhängig zu machen, es gebe verschiedene Aspekte, die eine Gebührenminderung rechtfertigen könnten. Der Finanzausschuss wird darüber näher beraten, das wurde bei vier Enthaltungen beschlossen, später wird sich der Rat erneut damit befassen.