Der naturnah gestaltete Waldangelbach in Mühlhausen zieht zu normalen Zeiten Besucher aus der gesamten Region an. Jetzt ist der beliebte Wasserspielplatz leider geschlossen, aber ein Spaziergang am Bach entlang ist, wenn man achtsam ist, eine Bereicherung. Foto: Pfeifer

Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Kaum auszuhalten ist der Kontrast zwischen dem Aufblühen der Natur draußen und den beängstigenden Nachrichten um den "Unhold Corona". Man kann die traurigen Nachrichten kaum noch hören, die täglich auf uns Menschen hereinplatzen. Welch ein Gegensatz! Draußen die pralle Wucht der aufbrechenden Magnolien, der Apfel- und Birnbäume, der roten und weißen Kastanien, der spanischen Kirsche, das Bunt der Blumen am Boden, das Grün in den Zweigen – dazu der Gesang der Vögel. Nein, der Frühling ist nicht abgesagt, draußen nicht und drinnen nicht! Da lohnt sich doch ein Spaziergang hinaus in die Natur – vielleicht entlang des Waldangelbachs.

Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind eine bedeutende Chance, um die Landschaft unserer Heimat sowie die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt in ihren Lebensräumen zu schützen und zu erhalten. Denn eine intakte Umwelt ist ein unverzichtbares Stück Lebensqualität. In vergangenen Jahren hat sich in Mühlhausen durch die Umgestaltung des Angelbachs zwischen den beiden Mühlen ein neues Biotop gebildet, das bereits jetzt eine Vielfalt von blühenden Pflanzen, Sträuchern und Bäumen aufweist. Aber auch zwischen dem Hochwasserrückhaltebecken und dem Dorf sowie zwischen der Unteren Mühle und Rotenberg bildet der Angelbach wunderbare Biotope, die sich lohnen, erwandert zu werden. Doch es braucht offene Augen und Ohren, um in diese Wunderwelt der Natur und ihre Stille einzutauchen. Mancher Spaziergänger oder Radler, der hier unterwegs ist, fragt sich vielleicht staunend: Was grünt und blüht denn da?

Mit ihren goldgelben Blüten ist die im zeitigen Frühjahr blühende Sumpfdotterblume eine leuchtende Wildpflanze an den sumpfigen Rändern des Bachlaufs. Ihre Leuchtkraft ist besonders ausgeprägt, und auch die dunkelgrün glänzenden Blätter wecken die Aufmerksamkeit des Betrachters. Da die Sumpfdotterblume giftig ist, läuft sie auch kaum Gefahr, von Tieren gefressen zu werden.

"Königin des Bachufers" nennt man die Sumpf-Schwertlilie, auch Wasserlilie genannt. Ihre leuchtend gelben Blüten erscheinen im Mai. Die Blüten besitzen eine typische Irisform mit sogenannten Dom- und Hängeblättern in sattem Gelb. Sie besiedelt gerne Ufer- und Verlandungszonen stehender und fließender Gewässer. Ebenso wie die Sumpfdotterblume sind alle Teile der Schwertlilie – vor allem die unterirdische Knolle – schwach giftig. Frühblüher wie Gänsefingerkraut, Schlüsselblume, Buschwindröschen, Pfennigkraut, Gänseblümchen, Wiesenschaumkraut oder verschiedene Veilchenarten bilden im Unterholz bisweilen beachtliche Bestände.

Den Blutweiderich findet man häufig am Angelbach. Er trägt leuchtend hellrosa Blüten und ist nicht nur eine Augenweide, sondern zieht auch Schmetterlinge und Bienen magisch an, birgt Heilkräfte und fühlt sich am wohlsten an Bachläufen und Teichrändern. Im Mittelalter war der Blutweiderich eine geschätzte Heilpflanze bei Hautproblemen und Durchfallerkrankungen.

An den Uferböschungen blüht das Mädesüß, auffällig an der hohen Pflanze sind die creme-gelblichweißen Blütenstände, die aus vielen Einzelblüten bestehen. Sie erscheinen im Juni bis August und verströmen einen honig- bis mandelartigen Duft. Wie es genau zu der Bezeichnung kam, ist umstritten. Es könnte aber damit zusammenhängen, dass das Kraut früher den Honigwein (Met) süßte. Das Kraut ist eine altbewährte Heilpflanze, die schon die Germanen gegen Schmerzen einsetzten. Obwohl der Rohrkolben sehr weit verbreitet ist, trifft man ihn in freier Natur nicht mehr allzu häufig an. Er zählt zu den typischen Pflanzen im Uferbereich. Er wirkt wasserklärend, liefert Sauerstoff und hält das biologische Gleichgewicht in den Gewässern aufrecht.

Jetzt im späten Frühjahr zwischen April und Juni überzieht der Hahnenfuß, im Volksmund auch Butterblume genannt, die Uferböschungen und die umliegenden Wiesen mit einem leuchtenden Gelb. Den Namen Butterblume kannten bereits unsere Vorfahren, weil sie die Blüten trockneten, um sie dann als Farbverstärker der im Butterfass selbst erzeugten Butter beizumischen. Die nickenden Blüten der Bachnelkenwurz strahlen einen besonderen Reiz aus. Obwohl die Blüten klein sind, fallen sie auf. Das liegt sicher an der hübschen Glockenform und dem raffinierten Aufbau. Die außen rötlichen und innen gelb schimmernden Blütenblätter schauen aus einem braun-rot gefärbten Blütenkelch hervor. Sie zeigen sich zwischen April und Juli.

Wie der Namen vermuten lässt, stammt die Rote Lichtnelke aus der Familie der Nelkengewächse und ist auch unter dem Namen "Herrgottsblut" bekannt. Der Pflanze, vor allem ihren Wurzeln, werden entzündungshemmende Eigenschaften zugeschrieben.

Bäume und Sträucher am Angelbach sind weit mehr als nur eine grüne Dekoration der Talaue. Das Wachsen, Grünen und Blühen der Bäume im Rhythmus der Jahreszeiten begleiten den Menschen durch das Jahr. Viele Heckensträucher bieten jetzt im Frühling ein Feuerwerk an Blüten wie die Traubenkirsche, der Gewöhnliche Schneeball und die Wildrose. Im Herbst tragen sie alle farbige Früchte. Unter den Bäumen und Sträuchern am Angelbach finden sich unter anderen: Silberweide, Erle, Schwarzpappel, Traubenkirsche, Korbweide, Ahorn, Kastanie, Esche, Kirsche, Haselnuss, Hartriegel, Pfaffenhütchen, Weißdorn, Schlehe, Salweide, Vogelbeere, Felsenbirne, Schneebeere. Einheimische Bäume und Sträucher sind für viele Vögel und andere Tierarten bevorzugte Lebensräume entlang des Bachs. So können Bäume Lebensraum für dutzende verschiedener Insektenarten sein, die mehr oder weniger spezialisiert auf bestimmte Baumarten angewiesen sind.

Je mehr einheimische Bäume und Sträucher vorhanden sind, umso mehr Vogelarten finden sich ein. Gehölze bieten Brutmöglichkeiten und ein breites Nahrungsangebot in Form von Insekten, Früchten und Samen. Häufige Gäste sind neben Amsel und Buchfink auch der Grünfink und das Rotkehlchen. Auch den seltenen Eisvogel bekam der Berichterstatter schon zu Gesicht. Fledermäuse sind des Nachts unterwegs und nutzen für ihre nächtliche Jagd das Insektenangebot entlang der Gehölze und des Bachs.

Nicht vergessen sollte man, wenn man durch die "grüne Lunge" entlang des Angelbachs spaziert, die Bedeutung als Naherholungsgebiet für die Gesundheit. Zunächst einmal sind Gehölze mit ihrer immensen Blattoberfläche wichtige Staubfilter. Naturnah gestaltete Bachauen vermitteln Geborgenheit und tragen beim Verweilen zu Stressminderung und zur Erholung bei. Nachweislich senken viele Bäume den Bluthochdruck, darüber hinaus wirkt die Farbe grün beruhigend auf den Menschen. Gönnen wir uns doch diesen Augenblick der Stille im Einklang mit der Natur!