Mühlhausen. (rö) Mühlhausens Gemeinderat hat am Donnerstagabend den Haushaltsplan fürs laufende Jahr einstimmig verabschiedet. Gegenüber der Einbringung im Februar hat sich nur wenig am Zahlenwerk verändert. Im Ergebnishaushalt, der auch die Abschreibungen beinhaltet, stehen Erträgen von 18,29 Millionen Aufwendungen von 18,43 Millionen Euro gegenüber, "der Ressourcenverbrauch kann nicht vollständig erwirtschaftet werden", so Kämmerer Helmut Bechtold. An Gründen nannte er die durch die guten Steuereinnahmen 2017 jetzt steigenden Umlagezahlungen und auf der Einnahmenseite stagnierende Schlüsselzuweisungen. "Im Vollzug hofft die Verwaltung, dass das Ergebnis nicht negativ wird", sagte er aber auch. So konnte 2018 dank einmalig höherer Gewerbesteuerzahlungen eine Verbesserung des Ergebnishaushalts um 1,5 Millionen Euro erzielt werden.

Im Finanzhaushalt, der die tatsächlichen Geldflüsse abbildet, kann ein Zahlungsmittelüberschuss von 1,05 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Ein Minus ergibt sich aber bei den Investitionen: Hier stehen den Einzahlungen (unter anderem aus Zuschüssen) von 2,35 Millionen Auszahlungen von 5,58 Millionen gegenüber. Geschlossen wird die Deckungslücke durch eine Kreditaufnahme (1,5 Millionen bei gleichzeitiger Tilgung von 421.000 Euro) und mit 1,1 Millionen aus der vorhandenen Liquidität. Diese sinkt bei planmäßigem Haushaltsverlauf auf 3,12 Millionen, die Verschuldung steigt bis zum Jahresende auf 7,45 Millionen oder 873 Euro pro Einwohner. Auch hier äußerte Bechtold die Hoffnung, dass der Haushalt besser als geplant ausfällt "und wir die Sieben-Millionen-Grenze nicht überschreiten müssen". Zumal angesichts der Investitionen bis 2022 weitere Nettokreditaufnahmen von 1,5 Millionen vorgesehen sind und die Liquidität weiter abnehmen wird (auf 1,6 Millionen).

Peter Becker (CDU) sagte in seiner Haushaltsrede, die Gemeinde investiere im Jahr vier bis fünf Millionen in Gebäude und Infrastruktur, steigere damit "stetig die Attraktivität". Für 2020, wenn voraussichtlich "weit weniger Mittel zur Verfügung stehen", prognostizierte er eine "Verschnaufpause", die man nutzen müsse, "sich neu auszurichten und die weiteren Projekte zukunftsorientiert zu planen". Herausforderungen seien Kindergärten und Schulen, aber auch die Belebung der Ortskerne. Die CDU wolle Mühlhausen "als lebenswerte und attraktive Gemeinde für Jung und Alt erhalten und zukunftsfähig für kommende Generationen fortentwickeln", sagte er.

Dr. Gerhard Welker (Grüne) sah im Etat einerseits eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung der Gemeinde. Andererseits seien wichtige Herausforderungen der Zukunft wie eine bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung von der Kinderkrippe bis ins Grundschulalter noch gar nicht berücksichtigt. Welker mahnte, dass weder in diesem noch im kommenden Jahr "der Ressourcenverbrauch auch nur annähernd erwirtschaftet werden" könne. Auch deshalb müsse man bei Investitionen immer auf die Nachhaltigkeit achten. Diese sieht seine Fraktion bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik gegeben: Deshalb plädierte Welker dafür, die auf sechs bis sieben Jahre veranschlagte Umrüstung zumindest zu beschleunigen, indem man die eingesparten Stromkosten sofort wieder investiert.

Daniel Bender (SPD) monierte, dass es zu lange gedauert habe, die für die Gemeinschaftsschule benötigten Räume zur Verfügung zu stellen (eine Entscheidung, die später in der Sitzung noch einmal vertagt wurde), auch an den bestehenden Gebäuden gebe es Sanierungsbedarf. In Tairnbach sei die Schulsituation gar "prekär", die SPD plädiere "für ein neues Schulgebäude". Zudem fehlten in der Kinderbetreuung Plätze. Daneben hatte Bender Vorschläge für Verbesserungen im ÖPNV, sagte aber auch, keine Maßnahme werde "ohne weitere Kreditaufnahme zu stemmen sein".

Für Bianca Dolland-Göbel (Freie Wähler) gelingt es mit dem vorliegenden Haushaltsplan, "den Spagat zwischen Notwendigem, Machbarem und Wünschenswerten zu meistern". Die Pflichtaufgaben könnten erfüllt werden, die freiwilligen Leistungen müssten nicht eingeschränkt werden. Die notwendige Kreditaufnahme nütze zwar die aktuell niedrigen Zinsen aus, trotzdem müsse man für folgende Generationen Handlungsspielräume erhalten: "Schuldenberge kann man nicht bezwingen, wir müssen sie abtragen", sagte sie. Deshalb müsse man "miteinander um die richtigen Schritte ringen", um die Gemeinde "als liebenswerte und lebenswerte Heimat aller Einwohner zu erhalten".