Sie nahmen die multifunktionale "SM!GHT"-Straßenlaterne in der Mühlhäuser Hauptstraße in Betrieb: (v.li.) Antonio Teixeira, Christian Kuntschik, Bürgermeister Jens Spanberger, Andreas Stampfer, Mathias Stegmaier und Christoph Grün. Foto: Pfeifer

Mühlhausen. Die neue "SM!GHT"-Straßenleuchte der EnBW, die seit Kurzem an der Hauptstraße auf dem Parkplatz vor der Sparkasse in Mühlhausen steht, wurde jetzt offiziell der Öffentlichkeit übergeben. Die multifunktionale Straßenlaterne ist mit einer energieeffizienten LED-Leuchte ausgestattet, verfügt über zwei Ladepunkte für Elektrofahrzeuge und hat einen öffentlichen WLAN-Hotspot integriert. Außerdem sind direkt am Mast Sensoren und ein Informationsdisplay installiert, über die aktuelle Klima- und Umweltdaten wie Temperatur, Feinstaub oder Lärm erfasst und abgelesen werden können.

"Nachdem wir bereits im August 2018 eine Ladestation zwischen Rathaus und Seniorenzentrum in Betrieb genommen haben, setzen wir nun unseren Weg in die E-Mobilität konsequent fort. Die multifunktionale Straßenlaterne ist eine innovative Ergänzung zum vielfältigen Angebot unserer Gemeinde. Zudem trägt sie zu einer weiteren Attraktivitätssteigerung der Ortsmitte bei", so Bürgermeister Jens Spanberger.

Mathias Stegmaier, Filialdirektor der Sparkasse Heidelberg, ergänzte, bei den aktuellen Umweltdiskussionen werde deutlich, wie wichtig es sei, "dass uns Menschen gerade beim Thema Nachhaltigkeit im wahrsten Sinne des Wortes immer mehr ’Lichter aufgehen’". Es habe damit mehr als symbolischen Charakter, dass sich die Sparkasse an diesem Projekt beteiligt habe.

EnBW-Kommunalberater Andreas Stampfer freute sich, dass man nicht nur mit sparsamen LED-Leuchten für eine optimale Beleuchtung sorge, sondern auch die Ladeinfrastruktur der Gemeinde erweitere und gleichzeitig ein Angebot für freien mobilen Datenverkehr schaffe. Die Ladestation ermöglicht das gleichzeitige Laden von zwei Elektrofahrzeugen mit bis zu 22 Kilowatt Ladeleistung. "Getankt" wird laut EnBW ausschließlich Ökostrom. Bezahlen kann man mit allen gängigen Ladekarten, mit dem Smartphone über die Website "intercharge direct" oder über die App "mobility+" der EnBW.