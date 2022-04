Von Tobias Törkott

Mühlhausen. 240 Grundstücke gibt es in Mühlhausen, die derzeit nicht bebaut sind. Das sind – rein theoretisch – 240 mögliche Grundstücke für Familien, die dringend ein Fleckchen suchen, um sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Wie viele zusätzlich noch leer stehende Häuser es gibt, ist laut Verwaltung schwer bezifferbar. Die potenziellen Bauplätze sind zudem nicht alle auf dem Markt, geschweige denn ist der Status dieser geklärt. Die Grünen-Fraktion will hier ansetzen und hat einen Antrag für ein kommunales Liegenschaftsmanagement gestellt. Der Rat stimmte diesem in der Sitzung am vergangenen Donnerstag zu. So sollen "bereits verfügbare Baugrundstücke und Liegenschaften aktiv einer Nutzung" zugeführt werden. Das versprechen sich die Grünen davon. Sprich: Flächen, die leer stehen, könnten bebaut werden.

"Es braucht Aktivitäten von uns allen, um diese Grundstücke zu aktivieren", betonte Ralf Kau (Grüne). So soll die Gemeinde-Verdichtung vorangebracht werden. "Wir sparen uns zusätzliche Baugebiete", erklärte der Grünen-Rat. Allein im Jahr 2020 wurde in Baden-Württemberg täglich eine Fläche von 5,4 Hektar für Baumaßnahmen beansprucht. Die landeseigene Vorgabe liegt für das Jahr 2030 aber bei drei Hektar pro Tag. So steht es im Grünen-Antrag.

"Um die Ziele zu erreichen, muss sich die Gemeinde stärker und systematischer um ein aktives Flächenmanagement bemühen", fordern die Mühlhausener Grünen. Sie gehen davon aus, dass durch das "Optimieren existierender Wohn- oder Gewerbegebiete" der Flächenverbrauch reduziert werde und auch die Kosten für die Infrastruktur minimiert werden. "Neue Baugebiete kosten Geld in der Entstehung, beispielsweise auch bei den Kanalarbeiten", betonte Kau. "Wir geben Millionen aus für existierende Infrastruktur; zusätzliche kostet zusätzliches Geld."

Die Grünen konnten sich auch eine eigene Stelle in der Gemeindeverwaltung dafür vorstellen, wenn die Aufgaben nicht durch die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewältigt werden kann. Auch Förderungen in der Zukunft seien möglich. Das Liegenschaftsmanagement soll nämlich im besten Fall durch Netzwerken zum Ansprechpartner zwischen Kommune und Grundstücksbesitzern werden. "Unser Antrag tut nicht weh", sagte Kau. Dadurch schreibe man etwas fest: "Einmal im Jahr soll ein Sachstandsbericht erschaffen werden, damit man sieht, wo hat man etwas aktiviert."

Die restlichen Ratsfraktionen begrüßten den Antrag der Grünen mehrheitlich. Hans-Josef Hotz (CDU) erklärte: "Wir unterstützen das Liegenschaftsmanagement." Bruno Sauer (Freie Wähler) begrüßte das Vorgehen, sofern es eine klare Aufgabendefinition gebe und verwies auch auf die Freiwilligkeit: "Wir werden es wohl auch nicht schaffen, alle brachliegenden Baugrundstücke zu den für uns passenden Zeiten bebaut zu bekommen. Grundstücke werden auch als Erbmasse oder Rücklage genutzt."

Holger Schröder (SPD) erinnerte daran, dass seine Partei sich darum bemühe, für Entlastung zu sorgen: "Die Leute kommen auf uns zu und fragen, ob wir ihnen helfen können." Ein solches Management sei vollkommen richtig. "Wir als Gemeinde, die dem Gemeinwohl verpflichtet ist, müssen da handeln", fand der Sozialdemokrat. "Da reicht es nicht, dass wir sagen, das sind die Gesetze des Marktes." Wohnraum sei entsetzlich teuer. "Ich muss auch der Familie, die seit Jahren ein Grundstück sucht, eine Möglichkeit geben", so Schröder.

Wie die genaue und konkrete Umsetzung der Stelle aussehen wird, ist noch nicht klar. Bürgermeister Jens Spanberger bestätigte aber, dass die Stelle mit je 50 Prozent auf das Liegenschaftsmanagement und das Klimaschutzmanagement verteilt wird. Die Schaffung der Stelle für das Klimaschutzmanagement wurde ebenfalls im Gemeinderat verabschiedet.

Befürchtungen, dass durch Bekanntwerden von ungenutzten Grundstücken und Häusern, die Besitzerinnen und Besitzer in die Pflicht genommen werden, erteilte Bürgermeister Spanberger eine Absage: "So weit wird es nicht gehen. Wir machen dadurch eine Bestandserhebung." Er könne sich auch eine mögliche Veranstaltung von Besitzern und Interessenten vorstellen. "Es geht um Freiwilligkeit und Angebote, nicht um eine Bauverpflichtung", betonte der Rathauschef.