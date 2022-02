Die marode Bergstraße in Rettigheim ist eine der Maßnahmen im Mühlhausener Haushaltsplan. Insgesamt sollen 2022 rund sechs Millionen Euro investiert werden, dazu zählen erste Schritte zum Schulneubau in Tairnbach und Arbeiten an der Mühlhausener Sporthalle. Foto: Pfeifer

Von Tobias Törkott

Mühlhausen. Beim ersten Blick in die Haushaltsunterlagen der Gemeinde Mühlhausen fallen die marode Rettigheimer Bergstraße und die nicht minder geschundene Friedhofsstraße auf. Für beide sowie weitere Straßen, sind im aktuellen Haushaltsplan Sanierungsarbeiten von etwa 516.000 Euro vorgesehen, 2023 sogar weitere drei Millionen Euro. Passend zu den notwendigen Maßnahmen an den Verkehrswegen erklärte Bürgermeister Jens Spanberger in der jüngsten Gemeinderatssitzung: "Wir wollen an Fahrt gewinnen."

Denn Mühlhausen hat wegen zurückgestellter Investitionen viel Geld auf der hohen Kante – und das kann ausgegeben werden. Bei der Einbringung des Haushaltes wurde bekannt, dass die Liquidität aktuell über fünf Millionen beträgt. In der 8736-Einwohner-Gemeinde stehen zahlreiche Maßnahmen an. "Der Haushalt 2022 und die Investitionsplanung sollen den Stillstand der beiden letzten Jahre aufheben", so der Bürgermeister. "Wir können nicht weiter Maßnahmen schieben", wurde Kämmerer Sascha Lang deutlich.

Insgesamt sollen 2022 etwa sechs Millionen Euro investiert werden, dazu zählen beispielsweise auch der Grundstückserwerb für den Neubau der Tairnbacher Schule in Höhe von 500.000 Euro oder Arbeiten im Fachbereich Abwasser in Höhe von 1,8 Millionen Euro. "Sportlich" sei es, das Programm, so Spanberger – und einiges werde wohl auch nicht zu bewältigen sein, sprach er die Lage auf dem Bau-Sektor an. "Wir haben uns einen Puffer erarbeitet. Das ist unsere Rücklage", freute sich Spanberger über die fünf Millionen Euro an Liquidität. So viel Geld habe die Gemeinde noch nie gehabt.

Bereits der Stand des Ergebnishaushaltes aus dem abgeschlossenen Haushaltsjahr 2021 war erfreulich: "Stand jetzt haben wir über zwei Millionen Plus", betonte Lang. Abschreibungen und Auflösungen der Vermögensgegenstände fehlten jedoch noch. Kalkuliert wurde mit einem Minus von mehr als zwei Millionen Euro. Auch auf die Aufnahme von Krediten in Höhe von 800.000 Euro konnte verzichtet werden.

"Unser Sparkurs war sehr gut", urteilte der Kämmerer. Auswirkungen durch fehlende Gewerbesteuereinnahmen habe man nicht gemerkt. Mit 2,4 Millionen lagen die sogar etwa 800.000 Euro über der Kalkulation. Auch die Verschuldung konnte 2021 auf 5,5 Millionen Euro verringert werden. Doch dabei wird es nicht bleiben: "Unsere Schulden werden höher, auch die Pro-Kopf-Verschuldung wird langfristig steigen", prognostizierte Lang.

Für das Jahr 2022 sind im Ergebnishaushalt Einnahmen von etwa 21 Millionen Euro geplant, dem gegenüber stehen Ausgaben von 22,3 Millionen Euro. Aufwendungen in Höhe von einer Million Euro entfallen unter anderem auf Arbeiten an der Sporthalle Mühlhausen (280.000 Euro) oder auf die in der Sitzung beschlossene Sanierung der Waschräume im Kindergarten Senfkorn (120.000 Euro).

Im Finanzhaushalt wird mit Zuschüssen in Höhe von 2,5 Millionen Euro gerechnet, die Auszahlungen belaufen sich auf 5,6 Millionen Euro. Der Bedarf an Finanzmitteln liegt bei etwas mehr als drei Millionen Euro. Daher wird Mühlhausen 2022 Kredite in Höhe von 2,25 Millionen Euro aufnehmen. Abzüglich der Tilgung von Krediten (471.000 Euro) erhöht sich der Schuldenstand der Gemeinde bis zum Ende des laufenden Jahres auf 7,3 Millionen Euro. "Wir haben eine Netto-Neuverschuldung, dadurch ändert sich der Finanzmittelbestand", so Lang. Die Liquidität wird um 1,4 Millionen auf 3,6 Millionen Euro sinken. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt von 631 auf 835 Euro. "Da wir ein straffes Investitionsvolumen haben, haben wir nur 1,4 Millionen geplant", erklärte Lang.

Langfristig hat das Investitionsvolumen von insgesamt 27 Millionen im Zeitraum 2022 bis 2025 schon beinahe etwas von den Ablösen im Fußballkosmos. Das ist aber notwendig, da beispielsweise im Bereich der Schulen Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe anstehen. "Wir planen mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in den kommenden Jahren", so Lang. Somit muss eine Lücke von etwa 12,3 Millionen Euro geschlossen werden. Daher plane man auch mit weiteren Kreditaufnahmen, erklärt der Kämmerer. Bis 2025 sollen dies – abzüglich von Tilgungen – Nettokredite von 8,3 Millionen Euro sein. Die Schulden steigen dann auf knapp 13,8 Millionen Euro. Die Liquidität soll im Jahr 2025 knapp über einer Million Euro liegen. Durch die zahlreichen Vorhaben Mühlhausens wird die Pro-Kopf-Verschuldung in den kommenden Jahren nicht sinken, im Gegenteil: bis zu 1588 Euro im Jahr 2025.

"Das ist kurzfristig vertretbar, insbesondere wenn generationsübergreifende Projekte realisiert werden und im Ergebnishaushalt die jährlichen Abschreibungen und Aufwendungen für den laufenden Betrieb großteils gewährleistet werden können", begründete Spanberger die Planung. Weiterhin müsse man umsichtig handeln, die Einnahmen sollten beispielsweise durch die Schaffung von Wohn- oder Gewerbegebieten langfristig erhöht werden.

Spanberger ist optimistisch: "Da wir die Liquidität haben, ist alles entsprechend positiv."