Mühlhausen. (seb) „Die Freude“ war es, die klar überwog, als der frisch im Amt bestätigte Bürgermeister Jens Spanberger am Sonntagabend das komplette Wahlergebnis erfuhr. Als einziger Kandidat zählte für ihn vor allem die Beteiligung: Gut 33 Prozent der Wahlberechtigten waren zur Urne gegangen. Aber natürlich auch, dass 90,4 Prozent von ihnen ihm das Vertrauen ausgesprochen hatten, war für ihn ein Motivationsschub.

Eine Viertelstunde, nachdem die Wahllokale geschlossen hatten, lag das Ergebnis des ersten Wahlbezirks vor und der Saal des Bürgerhauses füllte sich allmählich mit Bürgern, Familienmitgliedern, Freunden, Gemeinderäten und Verwaltungsmitarbeitern sowie Bürgermeisterkollegen aus dem Sprengel und darüber hinaus. Dann sollte es aber bis gegen 19.30 Uhr dauern, bis alle Wahlzettel ausgewertet waren. Das erklärte Hans-Josef Hotz, Vorsitzender des Wahlausschusses, damit, dass über 150 alternative Kandidaten angegeben worden waren, darunter Gemeinderäte, aber auch so originelle Ideen wie der frühere Nationaltorwart Oliver Kahn oder Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers.

6675 Bürger sind in Mühlhausen wahlberechtigt, 2207 – inklusive Briefwahl – hatten ihre Stimmen abgegeben, 2041 waren gültig und Jens Spanberger vereinte 1845 davon auf sich. Richtet man den Blick in die Ortsteile, ergibt sich ein Bild, dass sich von Spanbergers Erstwahl unterscheidet, als die Wahl in Rettigheim und Tairnbach entschieden wurde. Jetzt erhielt er jeweils zirka 93 Prozent Zustimmung in Mühlhausen (Wahlbeteiligung gut 28 Prozent) und Tairnbach (Wahlbeteiligung 31 Prozent), rund 83 Prozent in Rettigheim (Wahlbeteiligung rund 27 Prozent).

Ehe das alles feststand, war Jens Spanberger die Anspannung deutlich anzusehen. Das machte aber allmählich Erleichterung Platz, als Kraichgau Fanfarenzug und Musikverein Mühlhausen ebenso lautstark wie klangvoll aufspielten, der Freizeitclub Asphalt alles für die Bewirtung bereitstellte und Hans-Josef Hotz zum Rednerpult schritt. Er begrüßte die zahlreichen Gäste, hob das „sehr gute Ergebnis“ der Wahl hervor und beglückwünschte Spanberger insbesondere zur vergleichsweise hohen Wahlbeteiligung – bei nur einem Kandidaten sei das nicht selbstverständlich. Im Namen des Gemeinderats sicherte Hotz dem alten und neuen Bürgermeister auch zu, die „vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohl der Gemeinde“ fortzusetzen. Dankend hob er den Einsatz der Wahlhelfer hervor. Danach überreichte er Spanbergers Frau Claudia einen Blumenstrauß.

Für zehn Kommunen des Sprengels gratulierte St. Leon-Rots Bürgermeister Dr. Alexander Eger. Es sei „ein grandioser Wahlerfolg“. Man werde die gute Zusammenarbeit nun fortsetzen, Spanberger habe sich in den vergangenen acht Jahren als „sachkundiger und umsichtiger Kollege“ erwiesen, der „viel Verständnis für die Belange anderer Gemeinden“ an den Tag lege. An Claudia Spanberger richtete Eger Dankesworte, es sei nicht immer einfach mit einem viel beschäftigten Bürgermeister. Aber für ihn sei es immer eine große Hilfe, den Rückhalt der Familie und besonders der Ehefrau zu haben und zu Hause im Vertrauen über alles sprechen zu können, was einen bewegt. Abschließend wünschte Eger alles Gute und viel Erfolg.

Für das „tolle Ergebnis“ zeigte sich Bürgermeister Spanberger „sehr dankbar“, das sei eine wichtige Basis für seine Arbeit. Als Alleinbewerber sei es nicht einfach, die Wähler zu motivieren, zur Urne zu gehen, räumte er ein, dafür habe er in den letzten Tagen gemeinsam mit seinen Unterstützern – deren Einsatz er mit tiefem Dank hervorhob – kräftig geworben. „Es geht nur gemeinsam“, betonte er mit Blick auf Gemeinde- und Ortschaftsrat, Verwaltungsteam und Gemeindemitarbeiter („Ihr leistet Enormes“), aber auch auf die Bürger, mit denen er in engem Dialog bleiben wolle: „Viele Aufgaben stehen vor uns und es wird nicht einfach, sollte sich die Konjunktur nun eintrüben.“ Alle Anwesenden hätten ihn so kennengelernt: interessiert an Austausch, offenem Gespräch und konstruktiver Zusammenarbeit, „jetzt mache ich so weiter“. Vielen Menschen schulde er Dank, so Spanberger, besonders seiner Frau Claudia, „die mir jeden Tag aufs Neue den Rücken freihält, auch in turbulenten Zeiten“, aber auch seiner Familie und Freunden.

Update: Sonntag, 20. Oktober 2019, 21.40 Uhr