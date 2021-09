Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Was bewegt Menschen, Haus und Hof, Heimatdorf und Vaterland zu verlassen, um in einem fernen Land das Glück zu suchen? Im Mai 1809 brachen fünf Mühlhausener Familien mit insgesamt 20 Personen in Richtung Osten auf, um auf der Halbinsel Krim am Schwarzen Meer gemeinsam mit 53 weiteren Familien aus Baden und Württemberg das Dorf Kronental 25 Kilometer westlich von Simferopol zu gründen.

Die soziale und wirtschaftliche Lage in Mühlhausen war damals alles andere als rosig. Durch das rasche Anwachsen der Bevölkerung wurde es eng. Wie sollte die Bevölkerung ernährt werden? Es gab zu wenig ertragreichen Boden. Waldstücke roden, sumpfiges Gelände entwässern: Der landwirtschaftlich nutzbare Boden ließ sich nicht im selben Maß vermehren wie die Bevölkerung wuchs. Es entstanden neue Probleme. Nur wer eine Familie ernähren konnte, durfte heiraten. Dazu kam, dass der Besitz immer weiter zersplitterte, jedes der zahlreichen überlebenden Bauernkinder hatte das Recht, seinen Erbteil zu beanspruchen. Kriegsschulden, Missernten, Zahlungsverpflichtungen, Steuern trieben viele Familien in den Ruin.

Da hörte man aus Russland die Kunde von einem Land, in dem angeblich Milch und Honig fließen: der Halbinsel Krim. Zarin Katharina II. und Zar Alexander I. hatten einen Aufruf gestartet, dass Ausländer sich dort ansiedeln mögen, um Landwirtschaft und Handwerk zu fördern. Sie räumten den Siedlern großzügige Privilegien ein, von denen man in Mühlhausen nur träumen konnte: Kostenlose Zuweisung des unbebauten Lands, Erlaubnis zum Kauf weiterer Grundstücke, Steuerfreiheit bis zu 30 Jahren, Befreiung vom Militärdienst, Religionsfreiheit, kulturelle Autonomie, kommunale Selbstverwaltung, die Freiheit, das Land wieder zu verlassen.

Auch in der Region um Wiesloch und Mühlhausen waren russische Unterhändler damals zu Werbezwecken unterwegs, die mit vielfältigen Versprechen und vor allem Geld die Menschen zur Auswanderung nach Russland bewegen wollten. Vor allem suchte man, so steht es in einem Erlass des Zaren vom 20. Februar 1804, vermögende Landwirte und Handwerker. Das lockte auch fünf Familien aus Mühlhausen, ihre Auswanderung wurde am 2. Mai 1809 genehmigt. Es waren dies Leonhard Waiß, Landwirt mit Frau und vier Kindern, Josef Hermann mit Frau und zwei Kindern, Josef Sautner mit Frau und drei Kindern, Franz Kretz mit Ehefrau Katharina und einem Sohn, Wendelin Becker mit Frau. Beckers Ehefrau Elisabeth begleitete ihn bis zur russischen Grenze, kehrte dann aber wieder nach Mühlhausen zurück. Die Gründe bleiben im Dunkeln. In Russland heiratete Becker wieder.

Die beschwerliche Reise der Mühlhausener Familien gemeinsam mit Auswanderern aus weiteren Orten Badens gestaltete sich zu einem Abenteuer. Über Sachsen, Preußen, Polen und Biala an der russischen Grenze ging es über lange, entbehrungsreiche Monate hinweg Richtung Simferopol. Sie mussten die Halbinsel von Norden nach Süden durchqueren, über ein riesiges, ödes Steppengebiet, wasserarm, baumlos und von kleinen Salzseen durchsetzt.

Die Enttäuschung war groß: Nichts war für die Ankömmlinge vorbereitet, nur Tartaren hausten hier in ihren armseligen Flechtwerkhütten. Hier sollten sie siedeln, in diesem trostlosen Gebiet? Sollte dies das gelobte Land sein? Doch trotz der schwierigen Bedingungen leisteten die Siedler mit viel Mut und Entschlossenheit Erstaunliches.

Zunächst wurden die Auswanderer unter menschenunwürdigen Bedingungen in der offenen Steppe angesiedelt, bis sie dann in die vorher von Krimtartaren bewohnten Hütten übersiedeln konnten. Hier entstand dann nach und nach das baden-württembergische Dorf Kronental auf beiden Seiten des Flüsschens Bulganak. Der Landvermesser Tschugotow aus Simferopol schrieb am 27. Juni 1810: "Das Dorf ist tatsächlich in vier Viertel geteilt, jedes enthält 15 Höfe, 180 Klafter Länge, 20 Klafter Breite" – ein Klafter sind 2,13 Meter.

Aus Mangel an Holz bauten die Kronentaler ihre Häuser aus Lehm und Steinen, alle mit Stroh gedeckt. Im Laufe der Jahre entstanden neben den beiden Kirchen der katholischen und der lutherischen Gemeinde auch zwei Schulen.

Die Landwirte mussten sich zuerst mit den neuen Umständen von Klima und Boden vertraut machen. Darüber hinaus wurde das Dorf von Krankheiten und Heuschreckenplagen heimgesucht, weshalb einige Auswanderer in den ersten Jahren nach der Ansiedlung starben.

Erst nach und nach wandelte sich die Situation zum Besseren: Weizenanbau, Viehzucht sowie später Obst- und Weinbau brachten Erfolge. Am Bach entstanden zwei Mühlen, die Siedlung wuchs, man konnte Land dazukaufen. Anfänglich kam es zu Missernten, doch das Klima der Halbinsel war ideal für den Anbau von Wein. Bis heute hat sich eine rote Rebsorte erhalten, die den Namen "Kronental" trägt. Rund um das Dorf gab es genügend Weideflächen zur Schafzucht. Daher kauften die Kolonisten bereits 1817 zwei spanische Schafböcke zur Verbesserung der Schafzucht, 1818 hatte man bereits eine gemeinschaftlich betriebene Schäferei.

Wie auch die anderen Kolonistendörfer, die allesamt vom Militärdienst befreit waren, verkaufte Kronental im Krimkrieg (1853 bis 1856) der russischen Armee Lebensmittel. Mit dem Gewinn erwarb man weiteres Land: Die Nachfahren der bettelarm ausgewanderten Mühlhausener waren zu wohlhabenden Bauern geworden, viele beschäftigten russische Knechte und Mägde. Schon bald galt Kronental neben dem Schweizer Zürichtal als eine der wohlhabendsten und vornehmsten Siedlungen der zahlreich gewordenen deutschen Kolonien auf der Krim.

Eindrucksvoll skizziert der estnische Schriftsteller Eduard Vilde 1904 ein Bild von Kronental: "Die große Siedlung Kronental bietet mit ihren hübschen dickbauchigen Steinhäusern und ihren breiten Straßen vielmehr die Ansicht einer kleinen Stadt oder einer größeren Ortschaft als eines Dorfes. Die Obstgärten um die Häuser und die breiten Weinberge um die Siedlung herum verleihen Kronental das Aussehen einer rheinischen Ortschaft. Hier wohnen wohlhabende Menschen – dies war bald festzustellen, nachdem wir in der Hauptstraße entlang in der Ortschaft angekommen waren. Die badische Art und Weise der Ortschaft ist gleich zu spüren."

Nicht verschwiegen werden soll das tragische Ende der Kronentaler. Da die Bauern sehr erfolgreich wirtschafteten, bekamen auch sie die unterdrückenden Maßnahmen gegen die vermeintlichen "Kulaken" (Begriff für wohlhabende Bauern) zu spüren. Die russische Revolution, der Bürgerkrieg, die Umwandlung von Kronental zur Kolchose "Deutsche Kameraden" und schließlich die Zwangsumsiedlung der Kronentaler am 18. August 1941 beendeten den Traum fern der Heimat. Die Gebäude und Friedhöfe verfielen und nur wenige Spuren erinnern heute noch an die Badener von Kronental. Darunter ist ein Erinnerungsstein mit der Inschrift: "1810 – 1811 wurde deutsche Kolonie Kronental von Auswanderern aus Deutschland gegründet. Am 18. August 1941 wurden 61.000 Deutsche mit ihren Familien-Angehörigen aus der Krim deportiert." Der Ortsname Kronental wurde 1945 in Koltschugino (heute Koltschuhyne) umgewandelt.