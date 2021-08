Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Wir schreiben das Frühjahr 1852. Bürgermeister Sebastian Rittel, von 1844 bis 1849 an der Spitze der Gemeinde Mühlhausen, packt seine Koffer, besteigt in Hamburg ein Schiff und wandert mit seiner Familie nach Amerika aus. Am 12. September 1849 war er wegen Beteiligung an der Badischen Revolution des Amtes enthoben worden. Denn das war in den Augen des Großherzogs und der ihm zu Hilfe geeilten Preußischen Truppen Hochverrat. Doch für Sebastian Rittel und seine Mitstreiter, allen voran Hauptlehrer Joseph Abbath und Gemeinderat Franz Keilbach, war es ein Kampf um mehr Freiheit und soziale Gerechtigkeit.

Im Dorf hatte sich so mancher Unmut angesammelt, die soziale Lage der Menschen war katastrophal. Die Einwohnerzahl hatte sich innerhalb von hundert Jahren fast verdoppelt. In den Jahren 1846/47 war man an der Talsohle einer Wirtschaftskrise angelangt, die durch Überbevölkerung, Missernten und Kriegslasten zu schweren Hungersnöten führte. Am Angelbach suchte man deshalb brauchbares Ackerland zu gewinnen. Aber die begonnene Entwässerung der Talaue am Angelbach erwies sich als Fehlschlag. Auf dem nach wie vor feuchten Boden war kein Ackerbau möglich.

Die sozialen Probleme steigerten sich dramatisch. Nur wer eine Familie ernähren konnte, durfte heiraten. Aber das konnte nur der Bauer, der einen eigenen Hof besaß, oder auch der Handwerker mit einer eigenen Werkstatt. Im Dorf schritt die Zersplitterung von Besitz weiter voran, weil jedes der immer zahlreicher überlebenden Bauernkinder das Recht hatte, seinen Erbteil zu beanspruchen. Als dann noch die alten Lasten und Abgaben wie Leibeigenschaft, Frondienste und Zehnte abgeschafft wurden, waren horrende Ablösesummen zu zahlen. Die Vorfreude über die "Befreiung vom Feudalismus" schlug in tiefe Resignation um.

Es lag also in den Vierzigerjahren des 19. Jahrhunderts genügend, sozialer, politischer und gesellschaftlicher Sprengstoff in der Luft, der Mühlhausen zu einer Hochburg der Badischen Revolution im ländlichen Raum werden ließ. So bildete sich auf Initiative von Bürgermeister Sebastian Rittel im April 1848 in der Gemeinde ein "Vaterländischer Verein", dessen Aufgabe es war, die Männer zu bewaffnen und für eine Verbreitung der demokratischen Ideen zu sorgen. Dem Verein blieb allerdings keine Zeit zur Entfaltung, da er bereits am 4. Mai 1848 als "unvereinbar mit der Staatsordnung" vom Großherzog verboten wurde. Doch in Mühlhausen ließ man sich kaum einschüchtern. Noch im Frühjahr 1849 wurde von Hauptlehrer Joseph Abbath, der seit August 1846 Lehrer und Organist in der Gemeinde war, und vom Kaufmann und Gemeinderat Franz Keilbach der "Volksverein" gegründet.

Große Unterstützung fanden die beiden bei Bürgermeister Rittel und Lammwirt Josef Kretz, in dessen Lokal der "Volksverein" seine Sitzungen abhielt. Dieser Verein hatte durchaus demokratische Züge: Es gab einen Vorsitzenden, einen Stellvertreter, einen Schriftführer und Kassier. Insgesamt waren es 25 Mitglieder, die sich regelmäßig von Januar bis Mai im "Gasthaus zum Lamm" zur politischen Schulung und Diskussionen trafen, wobei in den ersten Sitzungen Mitglieder des "Wieslocher Volksvereins" als Redner teilnahmen, so der Arzt Eduard Bronner, Sohn des Weinbaupioniers Johann Philipp Bronner, sowie der Maler Ludwig Agathon Philipp Braun. Bronner plädierte bei seiner Rede in Mühlhausen für den "Fortschritt auf gesetzlichem Weg" und versuchte so, die unterschiedlichen politischen Strömungen in der Bevölkerung auf eine Linie zu vereinen. Ob sein Weg der Mitte in Mühlhausen verstanden wurde, muss bezweifelt werden.

Für weiteren Zündstoff sorgte ein Flugblatt, das am 3. Mai 1849 in der Gemeinde verteilt wurde. Unter der Überschrift "Was wollen wir?" waren die Forderungen formuliert: "Wir wollen, wie es in Amerika ist, einen Freistaat. Da werden auf einmal die Steuern wegfallen wie faule Äpfel vom Baum. Wenn die Amerikaner keine Steuern zahlen, so können wir’s auch." Mit welcher Begeisterung man bereit war, um der Freiheit willen Opfer zu bringen, davon zeugt ein zweiter Aufruf vom 10. Mai, vermutlich eine Abschrift aus dem "Volksführer": "Brüder! Bürger! Soldaten! Eure Vernunft, Eure Freiheitsliebe, Eure Ehre kann Euch nicht länger schwanken lassen. Ihr Väter und Mütter! Segnet Eure Söhne zum Kampf! Wenn jetzt nicht gehandelt wird, ist es vielleicht zu spät, für immer zu spät. Steht zu uns und wir für Euch! Einer für Alle und Alle für Einen. So wird und so kann die tausendjährige Hoffnung der Völker, Menschenrecht und Menschenglück zur Wahrheit werden."

In den folgenden Tagen überschlugen sich die Ereignisse. In der Nacht vom 13. zum 14. Mai floh der Großherzog über die Festung Germersheim ins Elsaß. Unter den Soldaten, die ihm zur Flucht über den Rhein verhalfen, war auch ein Alexander Kretz aus Mühlhausen, der anschließend zur den Revolutionären überlief. Die Mühlhausener Bürgerwehr bewaffnete sich mit Gewehren aus dem Karlsruher Zeughaus. Am Abend des 19. Mai fassten Gemeinderat und Bürgerausschuss den gemeinsamen Beschluss, hundert Gewehre in Karlsruhe zu besorgen. Gemeinderat Franz Kretz und Ausschussmitglied Nikolaus Seiferling brachten die Waffen nach Mühlhausen. Der Sieg schien zum Greifen nahe. Vor dem Gasthaus zum Lamm wurde ein Freiheitsbaum mit bunten Bändern aufgestellt.

Doch gegen die heranrückenden Preußischen Truppen war man machtlos. Am 21. Mai wurden die Revolutionstruppen bei Waghäusel vernichtend geschlagen. Auch besagter Alexander Kretz kämpfte auf ihrer Seite. Zwei Tage später rückten die preußischen Soldaten auch in Mühlhausen ein. Einige Mitglieder des Volksvereins, unter ihnen der Krämer Josef Kretz und Gottfried Metzger, riefen verzweifelt zum Widerstand gegen die feindlichen Truppen auf. Aber ihr Aufrufverhallte bei der Übermacht des Feindes. Die militärische Niederlage war nicht mehr aufzuhalten, die Zeit für einen Umsturz der bestehenden Verhältnisse war noch nicht reif.

Bis Ende 1849 arbeiteten die preußischen Militärgerichte. Insgesamt 25 Mühlhausener waren angeklagt, allen voran der ehemalige Polizeidiener Alexander Kretz, der standrechtlich erschossen werden sollte, später aber begnadigt wurde. Bürgermeister Sebastian Rittel wurde wegen Beteiligung an der Revolution am 12. September 1849 aus dem Amt entfernt und durch Johannes Fellhauer ersetzt. Hauptlehrer Joseph Abbath verlor "wegen Beteiligung an hochverräthrischer Unternehmungen" seine Stelle und sein Vermögen. Selbst kleine Gemeindebedienstete wie Feldhüter Johann Josef Six und Waldhüter Sebastian Fellhauer wurden entlassen. Ganz bewusst wollte man einen Keil zwischen die Bevölkerung treiben, indem man zwischen "Gutgesinnten" auf der einen und Maulhelden" und "Hasenfüßen" auf der anderen Seite unterschied. Der großherzogliche Ortsbereisungbericht sprach vom "Geist des Unfriedens und des gehässigen Zweispalts."

Nur widerwillig beugte man sich der obrigkeitlichen Gewalt. Zu einer Farce wurde der feierliche Huldigungseid auf den Großherzog, denn alle Männer über 21 in der Pfarrkirche St. Cäcilia ablegen mussten. Bürgermeister Sebastian Rittel, der sich mit der Rückkehr der alten Verhältnisse nie abfinden konnte und auch den Druck von oben immer mehr zu spüren bekam, kehrte 1852 seiner Heimat den Rücken. Seine Freiheitsliebe war größer als seine Liebe zur Heimat. So tief saß die Enttäuschung.