Mühlhausen. (pol/mare) Die Suche nach einer vermissten Rollstuhlfahrerin bei Mühlhausen wurde am Montagabend von der Polizei beendet. Und das mit einer guten Nachricht: Die 40 Jahre alte Frau wurde wohlbehalten mit ihrem Bernhardiner an einem Sportgelände in Dielheim entdeckt. Ein Zeuge hatte sie dort gegen 19 Uhr gesehen und die Polizei informiert.

Sicherheitshalber wurde die Frau vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Am Montagmorgen gegen 11 Uhr hatte die Rollstuhlfahrerin mit ihrem Bernhardiner ihre Wohnung in Mühlhausen und wurde seither vermisst.