In Wiesloch sind die Arbeiten am neuen Kunstrasenplatz am Dämmelwald fast abgeschlossen. Den Auftrag hatte die Stadt noch erteilt, bevor die aktuelle Diskussion um das Kunststoff-Granulat einsetzte. Die Stadt hofft nun auf großzügige Übergangsregelungen. Foto: Siegfried

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch/Walldorf. Seit Wochen wird darüber diskutiert: Die Europäische Union will das Plastik-Granulat auf Kunstrasenplätzen ab 2022 verbieten, weil es zu einer Verschmutzung der Umwelt mit Mikroplastik beitragen kann. Kommunen und Sportvereine stehen vor einer schwierigen Situation. Umplanen ist angesagt und Alternativen müssen gefunden werden. Zwar ist all dies noch nicht "amtlich", allerdings nimmt die Diskussion im Vorfeld einer endgültigen Entscheidung bereits mächtig Fahrt auf. Vor allem geht es darum, welche Überbrückungszeiten für das Vorhaben ausgehandelt werden, um so eine für alle Beteiligten tragbare Lösung zu erarbeiten.

Direkt betroffen ist Wiesloch, denn derzeit wird auf dem Kunstrasenplatz an der Parkstraße der durch die Hitze im Vorjahr arg in Mitleidenschaft gezogene Belag erneuert. Und dies mit dem jetzt heftig diskutierten Granulat. Zu Beginn des Jahres war im Gemeinderat - noch im Vorfeld der jetzt geführten Debatte - mit großer Mehrheit beschlossen worden, eine Sanierung anzugehen, um so die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf etwa 260.000 Euro, davon trägt das Land Baden-Württemberg 73.000 Euro.

"Wir wurden im Mai von der einsetzenden Diskussion und den Plänen der EU überrascht", so Meinrad Singler von der zuständigen Fachgruppe "Technischer Service, Stadtgrün und Umwelt". Man habe sich sofort mit der beauftragten Firma in Verbindung gesetzt, von dort allerdings erfahren müssen, dass eine Vertragsauflösung nicht mehr möglich sei. "Das bereits für die Baumaßnahme produzierte EPDM-Granulat geht in das Eigentum des Auftraggebers, also der Stadt Wiesloch, über und wird angeliefert. Wir hätten nicht nur den kompletten Preis zahlen, sondern auch noch den finanziellen Aufwand für die Entsorgung tragen müssen", erläuterte Singler. Die derzeit mögliche Alternative mit Kork wäre außerdem etwa 21.000 Euro teurer gekommen als die jetzige Lösung. Wie Singler anmerkte, ist auch diese Alternative nicht unbedingt optimal, da bei starkem Regen mit einer Ausschwemmung des Materials gerechnet werden muss. Weitergehende Untersuchungen mit Kork hätten zu dem Ergebnis geführt, dass es bei feuchter Witterung zu Schimmelbildung auf den Plätzen kommen könne.

Bei der Stadt Wiesloch hat man daher beschlossen, auch nach nichtöffentlichen Beratungen in den Gremien, die jetzige Lösung durchzuziehen. Derzeit geht man bei der Stadt davon aus, dass der gerade aufgebrachte Belag etwa zwölf Jahre halten werde. Die Stadt Wiesloch verfügt über zwei Kunstrasenplätze, den an der Parkstraße und einen in Baiertal.

Im benachbarten Walldorf dagegen kann man aufatmen. "Wir hatten eigentlich geplant, einen unserer zwei Kunstrasenplätze zu sanieren", so Stadtbaumeister Andreas Tisch auf RNZ-Anfrage. Der andere war bereits vor zwei Jahren erneuert worden. Man habe das Vorhaben jedoch verschoben. "Wir werden von der Fachabteilung dem Gemeinderat vorschlagen, sich für einen anderen Belag zu entscheiden." Jedoch merkte Tisch an, aufseiten der Hersteller solcher Beläge müsse zunächst ein Umdenkungsprozess einsetzen. Denn wirklich praktikable Lösungen seien wegen mangelnder Erfahrung im täglichen Gebrauch noch nicht auf dem Markt.

Nicht nur in Wiesloch und Walldorf sind viele Vereine auf Kunstrasen angewiesen, denn dieser kann auch bei schlechter Witterung bespielt werden. Aber: Das Granulat wird bei starkem Regen und bei der Schneeräumung abgetragen und kann somit in die Umwelt gelangen. So hat sich jetzt der Städte- und Gemeindetag in Baden-Württemberg zu Wort gemeldet. "Wir bekennen uns zur Zielsetzung, die Ausbringung von Mikroplastik auf Kunstrasenplätzen möglichst auf ein Mindestmaß zu reduzieren", heißt es in einer Stellungnahme des Verbands. Gemeindetagspräsident Roger Kehle geht jedoch nicht davon aus, dass es realistisch ist, dieses Ziel schnell umzusetzen. "Um dies zu schaffen, müssen erst geeignete und in ausreichendem Maße verfügbare Alternativen für das Granulat entwickelt werden. Das wird für die Kommunen und die Vereine sehr wahrscheinlich teurer werden. Deshalb ist es richtig, dass das Land auch gezielte Förderunterstützung für neue Platzaufbauten leisten möchte", heißt es in der Stellungnahme des Gemeindetags.

Die Entscheidung, dass künftig jedoch nur noch gefördert werden solle, wenn auf Granulat vollständig verzichtet werde, kann man beim Gemeindetag so nicht nachvollziehen. Auf der europäischen Ebene ist zwar ein Verbot für Kunstrasenplätze aus recycelten Altgummireifen sehr konkret und absehbar. Solche Plätze werden in Baden-Württemberg nach Aussage der Sportverbände jedoch seit vielen Jahren gar nicht mehr gebaut. In die Frage, ob und inwieweit der Einsatz anderer Granulate beschränkt oder gar verboten wird, ist zum heutigen Zeitpunkt aber noch keine Entscheidung getroffen.

"In diesem Rahmen wird sicher auch die Bedeutung der Kunstrasenplätze für den Breitensport und die Jugendarbeit zu berücksichtigen sein", so Kehle in der Stellungnahme des Gemeindetags. "Wir dürfen nicht vergessen, was es vor Ort bedeuten würde, wenn man die Spielzeiten der Vereine massiv zurückfahren muss, weil alternative Böden nicht so stark beansprucht werden können." Bevor final entschieden wird, sollte außerdem die Frage geklärt werden, wie schnell sinnvolle Alternativen zur Verfügung stehen könnten. Von vielen Seiten wird daher gefordert, eine vernünftige Übergangslösung, vor allem hinsichtlich eines möglichen Zeitfensters, zu erarbeiten.

In Wiesloch werden die Arbeiten am neuen Kunstrasenplatz bald abgeschlossen sein. In etwas mehr als zwei Wochen kann er wieder genutzt werden. Nach dem Verlegen und dem Verkleben der einzelnen Bahnen müssen die Bereiche um die eingebauten Regner, die Eckfahnen und die Tore ausgeschnitten und die Linierung des neuen Spielfeldes noch eingearbeitet werden.