Von Julian Wieditz

Wiesloch. "Mit sieben, acht Jahren haben wir das erste Mal mitgemacht, seitdem hat uns das Zirkusfieber nicht mehr losgelassen": Das erzählen die 17-jährige Lisa und Johanna, 19 Jahre, beide Betreuerinnen des Kindermitmachzirkus "WiWaDi", des Sommerferienprojekts der Städte Wiesloch, Walldorf und Dielheim.

Lisa und Johanna sind immer noch gerne dabei, um ihre Erfahrungen an die Kinder weiterzugeben. Auch wenn sie selbst nicht mehr ins Rampenlicht treten: "Es macht viel Spaß." Es sei einfach toll, zu beobachten, wie schnell die acht- bis 14-jährigen Artisten dazulernten, "was für eine Kraft sie haben, welche Potenziale geweckt werden".

„Devil Stick“-Jonglieren. Foto: Pfeifer

Mit ihrer Begeisterung sind sie nicht allein, der Mitmachzirkus ist von Beginn an ein Highlight des Ferienprogramms. Die Abschlussgala am Freitag ist bereits die 14. ihrer Art, bei der die rund 110 Artisten zeigen, was sie in dieser Woche gelernt haben. Das Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen: Die Hochradfahrerinnen trainieren bereits fleißig, die Akrobaten denken sich verschiedene "Pyramiden" und Choreografien aus und auf den wackligen "Rola-Bola"-Brettern werden Kunststücke einstudiert. Eine Raupennummer, an der auch zwei Kinder mit Down-Syndrom mitwirken, soll für Heiterkeit bei all der Spannung sorgen. Was alles genau dahinter steckt, erfährt man aber erst morgen.

Foto: Pfeifer

Gewonnen haben die Kinder aber jetzt schon: "Sie lernen unglaublich viel, für sich und in der Gruppe", berichtet Kerstin Wilhelmi, die zusammen mit Zirkuspädagoge Marcus Kohne vom Centrum Mikado aus Birkenau das Projekt leitet. "Sie wachsen an sich selbst, ihr Selbstwert wird gestärkt, gerade wenn sie so viel Bestärkung und Wertschätzung erfahren." Ihr zufolge sind "bei allen Nummern Teamwork und Konzentration gefragt. Durch das viele Üben lernen die Kinder sich auch selbst besser kennen, können sich entfalten."

Wichtig aber auch: "Die Kinder erfahren Grenzen." Disziplin sei maßgebliche Voraussetzung für fünf gelungene Trainingstage, an denen von 9 bis 15.30 Uhr die Gala vorbereitet wird und die nicht zu unterschätzen sind, so Kerstin Wilhelmi. In den Pausen wiederum sollen sich die Kinder entspannen, abschalten, die Requisiten liegen lassen. Nur so könnten sie sich beim Training wieder voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren. Das Besondere am Zirkus "WiWaDi" ist für Kerstin Wilhelmi, dass viele Kinder nicht zum ersten Mal am Projekt teilnehmen und viele Vorkenntnisse mitbringen.

Zu den Attraktionen des Zirkus "WiWaDi" zählen auch die Jonglage mit Tüchern und der Kugellauf, bei dem verschiedene Kunststücke gezeigt werden. Foto: Pfeifer

Der Freitag beginnt direkt im Palatin, um auf der "echten" Bühne im Staufersaal Feinabstimmungen zu treffen. Mit dem Mittagessen - wie gewohnt in der Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums - über die Generalprobe bis hin zur Aufführung hat es der letzte Tag in sich. Aber selbst wenn es zwischendurch nicht wie geplant laufen sollte: Bekanntlich sorgt ja eine missglückte Generalprobe für eine erfolgreiche Gala.

Zu dieser sind ausdrücklich alle Interessierten eingeladen. Kinder und Betreuer freuen sich, wenn wieder viele Zuschauer das unterhaltsame Programm sehen möchten, in dem fünf Tage Spaß, aber auch harte Arbeit stecken. Vielleicht packt dann den ein oder anderen jüngeren Zuschauer selbst das Zirkusfieber wie einst Lisa und Johanna.

Info: Die Gala des Zirkus "WiWaDi" findet am morgigen Freitag um 17 Uhr im Palatin statt.