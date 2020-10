Von Timo Teufert

Dielheim/Wiesloch. Es ist ein Schlag ins Konto: Wiesloch muss die Sanierungskosten für die Bertha-Benz-Realschule in Höhe von zehn Millionen Euro selbst tragen. Die Umlandgemeinden Dielheim, Malsch und Mühlhausen sowie die Stadt Rauenberg müssen sich daran nicht mehr beteiligen. Das hat das Regierungspräsidium zusammen mit dem Kultusministerium entschieden. Die bislang gültige öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Weinstadt und den Umlandgemeinden, die eine Kostenbeteiligung vorsah, ist aufzuheben. Nachdem der Gemeinderat in Dielheim dem bereits zugestimmt hat, wurde das Thema am Mittwoch hinter verschlossenen Türen im Wieslocher Ausschuss für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales behandelt.

Seit 1968 schwelt der Streit zwischen Wiesloch und den Umlandgemeinden: Denn als die Schule neu gebaut wurde, forderte Wiesloch eine Beteiligung an den Neubaukosten, weil 65 bis 70 Prozent der Schüler damals aus den Umlandgemeinden kam. In zwei Erlassen bestätigte das Kulturministerium 1969 und 1970 diese Sichtweise. "Am 22. April 1972 kam es zu einer Zwangsverfügung des Landratsamtes, die vom Regierungspräsidium bestätigt wurde", heißt es in der Vorlage für den Wieslocher Gemeinderat. Das wollten sich die Umlandgemeinden allerdings nicht gefallen lassen und klagten vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe. Dies hob die Zwangsverfügung auf, die Stadt Wiesloch legte allerdings Berufung beim Verwaltungsgerichtshof ein. Dieser hob das Karlsruher Urteil auf, worauf die betroffenen Umlandgemeinden Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einlegten, das die Beschwerde 1977 allerdings zurückwies.

Schließlich wurde im Dezember 1977 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Wiesloch und der Stadt Rauenberg sowie den Gemeinden Dielheim, Malsch und Mühlhausen über die Beteiligung an den Kosten der Realschule festgelegt. 3,7 Millionen Mark – umgerechnet 1,89 Millionen Euro – waren als Anteil von den Umlandgemeinden zu begleichen. "1984 hat der Gemeinderat der Stadt Wiesloch nach einer mittlerweile seit 1972 eingegangenen Mitfinanzierungssumme von 1,1 Millionen Mark – was etwa 562.000 Euro entspricht – beschlossen, mit einer vollen Zahlung des jährlichen Beteiligungsbetrages 1984, einer Zweidrittelzahlung 1985 und einer Eindrittelzahlung 1986, ab 1987 auf eine weitere Kostenbeteiligung zu verzichten", heißt es in der Vorlage.

Da die Vereinbarung aber nicht aufgehoben wurde, forderte Wiesloch nach der PCB- und PCP-Sanierung des Hauptgebäudes 1996 von Dielheim 423.817 Mark – rund 216.000 Euro – und von Rauenberg 357.079 Mark – mehr als 182.000 Euro. "Im Zuge der ab 2019 erneut notwendigen erheblichen Sanierungsmaßnahmen und der damit erheblichen Belastung des städtischen Haushalts sah sich die Stadt Wiesloch erneut in der Pflicht, aus Basis der Vereinbarung an die Umlandkommunen mit einer Beteiligungsforderung heranzutreten", heißt es in der Vorlage.

Doch die wollten angesichts ihrer eigenen, sehr angespannten Haushaltslage nicht mehr mitmachen und forderten eine Klärung. Aufgrund der Schülerzahlen aus den jeweiligen Kommunen hätte Dielheim 1,3 Millionen Euro Beteiligung zahlen sollen, Mühlhausen 100.000 Euro und die Stadt Rauenberg 750.000 Euro. Malsch wäre außen vor geblieben, da seit mehreren Jahren kaum noch Schüler aus Malsch an der Bertha-Benz-Realschule sind.

"Das Thema Realschule Wiesloch beschäftigte schon oft und lange den Gemeinderat, ich habe aber auch dieses Mal wieder die Vereinbarung angezweifelt", sagte Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner. Er sei der Auffassung, dass seine Gemeinde keine Zahlungen leisten müsse, da man mittlerweile an der Leimbachtalschule selbst den mittleren Bildungsabschluss anbiete. "Außerdem geht es hier um nicht unbedeutende Summen", so der Bürgermeister.

Schließlich riefen die Kommunen schon 2018 die Schiedsstelle des Regierungspräsidiums an, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Nach einer rechtlichen Prüfung teilte die Karlsruher Behörde mit, dass die öffentlich-rechtliche Vereinbarung aufzuheben sei.

Ein dringendes öffentliches Bedürfnis an der Aufrechterhaltung der Vereinbarung sei nicht mehr vorhanden. "Die Voraussetzungen für eine Zwangsvereinbarung seien entfallen. Das Kultusministerium hätte dies angesichts der aktuellen Auswärtigenquote von nur noch 33,2 Prozent verneint. Nur wenn der Anteil auswärtiger Schüler über die Dauer von mindestens fünf Jahren mehr als 50 Prozent betrage, liege ein öffentliches Bedürfnis vor. "Aufgrund der ermittelten Schülerzahlen wurden und werden an der Realschule über eine Dauer von mindestens fünf Jahren nicht mehr als 50 Prozent an externen Schülerzahlen erreicht", erklärt die Stadtverwaltung Wiesloch in der Vorlage. Deshalb könne die Vereinbarung nur auf freiwilliger Basis weitergeführt werden. "Dies ist aber nicht gegeben", stellt die Verwaltung lapidar fest und schlägt deshalb die Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vor.

In Dielheim wurde dieses Ansinnen von den Gemeinderäten bereits einstimmig begrüßt: Es sei richtig, dass die Rosinenpickerei aufhöre, erklärte Josef Blum (SPD). "Außerdem hat Wiesloch als Mittelzentrum ganz andere Möglichkeiten als wir", ist Blum überzeugt. Auch Ute Sendner ist froh über die Nachricht: Die Vereinbarung hätte schon vor 15 Jahren aufgehoben werden müssen, als Dielheim den Werkrealschulzweig angeboten habe. Nun habe man eine Gemeinschaftsschule und biete den mittleren Bildungsabschluss eben selbst an.