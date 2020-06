Walldorf. (RNZ) Das "Metropolink-Festival" ist wieder zu Gast in Walldorf. Bereits vor dem offiziellen Start in Heidelberg in diesem Sommer wird in dieser Woche in Walldorf eine Wand künstlerisch gestaltet. Bürgermeisterin Christiane Staab freut sich, dass die Stadt nach den vielen coronabedingten Veranstaltungsabsagen wieder ein interessantes und leicht zugängliches Angebot unter freiem Himmel schaffen kann.

Walldorf nimmt damit zum vierten Mal an dem großen Festival für "Street Art" teil – auch "Urban Art" genannt – eine Richtung, die unter anderem auf Graffiti zurückgeht und sich die Aufwertung des öffentlichen Raums, von Trafo-Häuschen oder ganzen Gebäudefassaden, vorgenommen hat. Pascal Baumgärtner, Initiator und Organisator des Metropolink-Festivals, freut sich, dass der für Walldorf ausgewählte Künstler Nubian dank geöffneter Grenzen aus Frankreich einreisen kann. Der aus Montpellier stammende Künstler hat am Montag mit seiner Arbeit an einer großen Hauswand in der Badstraße, am Parkplatz hinter der Stadt-Apotheke, begonnen. Wie er die Wand verändern wird, ist noch sein Geheimnis, aber man kann ihm bei der Entwicklung des Motivs – mit gebührendem Abstand – gerne zusehen.

Nubian, Jahrgang 1993, studierte in Montpellier Design und Illustration und begann als leidenschaftlicher Zeichner mit Kunst im öffentlichen Raum. Vier Jahre lang war er sehr in die ästhetische Forschung involviert und arbeitete an seinem künstlerischen Stil. An der Schnittstelle von Science-Fiction, märchenhaften Geschichten und Mythen setzt der Künstler eine Welt ein, die von hybriden Kreaturen und seltsamen Maschinen bevölkert ist. Als "manchmal verstörend, aber niemals feindselig, bietet sich dieses Universum als Einladung an, seine Bewohner zu treffen, die sich in ihren Wachträumen in völliger Autonomie harmonisch zu entwickeln scheinen", wird Nubians künstlerische Arbeit beschrieben. Diese imaginäre Welt wird oft von den Orten inspiriert, die der Künstler erlebt. Nubian war schon weltweit unterwegs und hat seine kreativen Spuren unter anderem in New York hinterlassen. Man darf gespannt sein, wie Walldorf ihn inspirieren wird. Bisher haben die Street-Art-Künstler Daniel Thouw, Martin Mross und das Duo Studio Halvar in Walldorf Street-Art-Werke geschaffen.