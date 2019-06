Walldorf. (seb) "Unser erster Gedanke war: ’Au weh’." Sie hatten ganz schön Pech, noch ehe sie überhaupt loslegen konnten: Daniel Feder und Dominik Kollang hatten sich das vergangene lange Wochenende genommen, um in Walldorf im Rahmen des Metropolink-Festivals für "Urban Art" eine öffentliche Fläche künstlerisch zu gestalten. Doch am Freitag war klar, dass das nötige Material nicht zur Verfügung stand, "das liegt seit zwei Wochen bei der Spedition", so Kollang.

Vor Ort, am Rand des Aqwa Bäder- und Saunaparks, wurden die Arbeits- und Platzverhältnisse, vor allem das Überwinden von Zaun und Hecke, zur Herausforderung. Und von vornherein war zudem klar, dass die Umgestaltung der drei Filterbehälter für die Grundwasserreinigung im Aqwa, die an der Ecke von Schwetzinger Straße und Am Waldschwimmbad stehen, mit ihrer zylindrischen Form und ihrer "Patina", wie Kollang die Spuren von Zeit und Wetter freundlich nennt, nicht einfach wird.

"Wir hatten einen genauen Plan - vorher", erklärten Dominik Kollang und Daniel Feder. Am Samstag schließlich in Walldorf angekommen, wurde "umgebaut, umdisponiert, schnell ein neues Konzept gemacht" und "viel auch spontan" entwickelt. Dabei lassen die beiden, als Grafikdesign-Duo des "Studios Halvar" in Limburg tätig, also schon aus beruflichen Gründen unter Zeitdruck, sich weder Stress noch Frust anmerken. "Man muss sich zu helfen wissen."

"Die Behälter haben mehr Eigenleben als erwartet", kommentierte Kollang Charakteristika wie Leitungen, Anschlüsse oder Befestigungsbolzen. Als sehr viel stärkeres Medium als beispielsweise eine glatte Häuserfassade, die sonst üblicherweise beim Metropolink-Festival als "Leinwand" dient, blieben die Behälter mit ihrer Form und Struktur "immer präsent" - "egal wie viel Farbe wir auftragen".

Auch der nicht gerade prominente Standort, teilweise hinter einer Baumreihe und wie gesagt auch hinter Zaun und Hecke des Freibads, sei "relativ undankbar", urteilte Kollang. Oder genauer: Er fordert ihnen all ihren Einfallsreichtum ab, beginnend mit dem Entschluss, angenehm "gedeckte, pastellige Farben" bleiben zu lassen und mit der Spraydose die knalligen Töne zu versprühen: "Jetzt muss es schreien."

Beide haben Kommunikationsdesign studiert, "die Kunst gehört zu unserem Leben" und "am Wochenende darf es gern was Freies sein". Daher das Interesse auch an Raum- und Fassadengestaltung und am Metropolink-Festival, so kam auch der Kontakt zu dessen Kurator Pascal Baumgärtner zustande, der zusammen mit der Stadt Walldorf die Filterbehälter aussuchte. Daniel Feder und Dominik Kollang wissen zu schätzen, wie viel Freiheit sie hier bekommen, für etwas wie "Auftragsmalerei" wären sie auch gar nicht erst angereist.

Kunst denken die beiden von der Wirkung her, auffallend, gefällig, markant, aufsehenerregend soll sie sein. Vorwiegend arbeiten sie mit abstrakten Formen oder auch geometrischen Mustern. "Wir möchten den Betrachter dazu bringen, dass er stutzt, dass er sich fragt, ob er einen Knick in der Optik hat": Je nach Blickwinkel solle ihr Werk anders erscheinen.

Und vor allem: "Es muss ins Auge fallen, es muss poppen", so Daniel Feder, "wie Pop-ups, wie Pop-Art". Schließlich denke man gerade im Fall der "Urban Art", der Kunst im öffentlichen, geschäftigen Raum einer Stadt an Leute, die einkaufen, zur Arbeit oder zum Arzt müssen, an Autofahrer, die den Kopf voll mit anderen Dingen haben. "Die können wir nicht alle abholen", ist ihm klar, aber ihr Interesse zumindest müsse man wecken.