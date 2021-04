Von Klara Gassner

Wiesloch. Nicht nur Kaninchen, sondern auch Zitronen, Münzen oder Lippenstifte zaubert Daniel Schirner scheinbar aus dem Nichts hervor. Als "Maximus der Magier", das ist sein Künstlername, verzaubert und fasziniert er sein Publikum. Egal ob auf Firmenfeiern, Hochzeiten oder Kindergeburtstagen: Für alle, die sich für die Tricks hinter den Kunststücken interessieren, gibt Schirner Zauber-Workshops – so auch in der Volkshochschule Südliche Bergstraße. Schirner, Jahrgang 1979, entdeckte im Alter von 13 Jahren in der Gemeindebibliothek von Nußloch ein Zauberbuch. Das war quasi sein Einstieg in die Welt der Magie. Im Interview mit der RNZ erklärt er unter anderem, warum er als Zauberer in seinem Kurs ausnahmsweise seine Tricks verrät.

Wie wird man eigentlich Zauberer?

Daniel Schirner: Ich war schon als Kind fasziniert vom Zaubern, das hat mich nie losgelassen. Schon früh habe ich gesagt: Ich will Zauberer werden! Da haben meine Eltern sicher gedacht, dass das eine Phase ist, aber dann wurde das Zaubern zu einem sehr intensiven Hobby. Vom ersten Zauberkasten bis zu Requisiten, die ich selbst gebastelt habe. Meine ersten Auftritte hatte ich bei den Nachbarn oder auf Geburtstagen, bis das Zaubern immer mehr wurde. Und dann habe ich gemerkt, dass es nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung ist und ich habe das Zaubern zu meinem Hauptberuf gemacht.

Wie lernen Sie ihre Tricks und Kunststücke?

Schirner: Auf Kongressen treffen wir Zauberer uns und tauschen uns aus. Auf solchen Veranstaltungen gibt es dann Wettbewerbe, Gala-Abende und riesige Bühnenshows. Mit so vielen Zauberern fühlt man sich fast wie in Hogwarts bei Harry Potter. Es ist eine faszinierende Welt, ganz für sich. Häufig gibt es auch Händlermessen, wo Neuheiten präsentiert werden und es gibt einen großen Buchfachhandel, wo es Zauberbücher gibt, die man in normalen Buchhandlungen nicht kaufen kann.

Wenn Sie einen Trick sehen, wissen Sie also auch nicht immer gleich, wie er funktioniert?

Schirner: Bei den meisten Kunststücken kann ich mir herleiten, wie sie funktionieren. Es gibt aber auch immer wieder Neuheiten, die auch andere Zauberer verblüffen. Das ist dann die Crème de la Crème. Wenn jemand so etwas erfindet, behält man dieses Geheimnis auch erst einmal für sich. Meistens wird es dann irgendwann doch verraten und auf den Markt gebracht.

Warum verraten Sie Ihre Tricks?

Schirner: Jeder weiß: Zauberer verraten ihre Tricks nicht. Beim Magischen Zirkel, dem Verband der Zauberer, heißt es, dass man Tricks nur verraten darf, wenn jemand wirklich ernsthaft zaubern lernen möchte. Durch das Verraten der Tricks, nimmt man ihnen natürlich auch den Zauber und die Magie. Wenn ich aber einen Workshop gebe, verrate ich ja nur einen Bruchteil. Jährlich kommen Tausende von neuen Tricks auf den Markt, das Zaubern ist eine unerschöpfliche Kunst, die Varianten sind unendlich.

Haben Sie sich schon einmal selbst verzaubert?

Schirner: Gerade in Zeiten von Online-Workshops und Veranstaltungen sind die Pannen eher technischer Natur. Aber auch auf der Bühne sind mir schon Requisiten zerbrochen oder gerissen. Einmal hatte ich auch eine falsche Requisite dabei und habe es leider erst auf der Bühne gemerkt. Der Vorteil ist natürlich, dass das Publikum gar nicht weiß, was bei einem Trick passiert und ich dann gut improvisieren kann. Über die Jahre habe ich mir außerdem für jedes Kunststück einen Plan B und C zurecht gelegt.

Haben Sie einen Lieblingstrick?

Schirner: Kinder- und Familienzauberei ist mein Hauptgenre. Tischzauberei im kleinen Kreis, wo man hautnah am Publikum ist, mag ich gern. Bei einem meiner liebsten Kunststücke passiert am Ende etwas völlig Unerwartetes: Es erscheinen ganz viele Zitronen - und niemand kann sich erklären woher. Ich überrasche auch gerne mit einem Kunststück, bei dem ich eine Seifenblase kontrolliere – es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich das konnte.