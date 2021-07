Von Tobias Törkott

Malsch/Wiesloch. Kartons über Kartons: Die Letzenberghalle in Malsch war am Wochenende bis auf den letzten Meter zugestellt – und zwar mit Kisten voller Hilfsgüter für die vom Hochwasser schwer getroffenen Menschen im Norden von Rheinland-Pfalz. "Die Halle war in der Fläche komplett gefüllt", erzählt Arved Oestringer. Der stellvertretende Bürgermeister von Malsch hatte mit Ilona Dippold eine Aktion für Sachspenden ins Leben gerufen.

Dippold erklärte am Freitag noch gegenüber der RNZ: "Es fehlt an allem." Der Aufruf fand bei den Bürgerinnen und Bürgern aus Malsch und der Region Gehör – das Ausmaß der Spenden war gewaltig. Am Freitagnachmittag hatte die Gemeinde einen Raum in der Letzenberghalle zur Verfügung gestellt. Bereits am Samstagmorgen war klar, dieser würde nicht ausreichen. "Die Leute standen um 10 Uhr, als wir gerade aufschließen wollten, schon Schlange", erklärt Oestringer. Gegen 12 Uhr wurden dann nur noch Hygieneartikel angenommen, ab 13 Uhr war die Kapazitätsgrenze erreicht. "Es tut uns für die leid, die nichts abgeben konnten", bedauert er.

Das THW ist seit Samstag mit einem Teleskoplader und mehreren Kräften in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Foto: THW Wiesloch-Walldorf

Dippold hatte über die Firma Gaa aus Östringen drei Transporter organisiert. Wegen der immensen Menge an Hilfsgütern schickte das Östringer Unternehmen einen weiteren Pick-up-Truck. Die Feuerwehren aus Mühlhausen und Tairnbach stellten zwei Fahrzeuge plus Anhänger für den Transport in den Norden des Nachbarbundeslandes. "Ein großer Dank gilt den Helferinnen und Helfern vom Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes, der Freiwilligen Feuerwehr und den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die freiwillig dazu gekommen sind", so Oestringer. Neben Kleidern, Hygieneprodukten, Bettdecken und Handtüchern wurden auch Kinderkleidung und Spielsachen gesammelt und alles bereits vorsortiert. Gegen 13 Uhr am Sonntag setzte sich der Konvoi in Bewegung. Dippold selbst fuhr mit, die Spenden werden direkt in ein Ausgabezentrum geliefert.

Auch das Technische Hilfswerk (THW) Wiesloch-Walldorf ist seit dem Wochenende in den Hochwasser-Gebieten im Einsatz. Am Samstag startete die Fachgruppe "Räumen" mit vier Einsatzkräften und schwerem Gerät, unter anderem einem Kipplaster auf dessen Anhänger sich ein Teleskoplader befindet. Dazu hat sich das sogenannte Führungsfahrzeug mit drei Personen auf den Weg gemacht.

Erste Station der Einsatzkräfte ist der Nürburgring in der Eifel, wo beim Aufbau eines Bereitstellungsraums geholfen wird. Das teilte Lukas Hudelmayer, Zugtruppführer aus Wiesloch, mit. "Die genaue Einsatzdauer unserer Einheiten ist noch unbekannt. Weitere Kräfte stehen bereit, um zu unterstützen oder abzulösen", so Hudelmayer.

Die Fachgruppe "Räumen" kann nach Angaben des THW den Teleskoplader mit einer Palettengabel, einer Klappschaufel, einem Kranhaken oder einem Arbeitskorb ausrüsten. So können Trümmer und Hindernisse weggeräumt und zerkleinert werden, um beispielsweise Straßen und Zugänge freizulegen oder Gräben, Abflüsse oder Dämme anzulegen. Auch Bohr- und Aufbrecharbeiten sind möglich.