Malsch. (rö) Es ist angerichtet: Wenn am Sonntag, 5. August, 11 bis 18 Uhr, die zweite Malscher Weinwanderung stattfindet, sind die Verantwortlichen um Werner Keßler (Verkehrs- und Heimatverein) für einen wieder großen Ansturm gerüstet.

2000 Wanderer sorgten bei der Premiere im vergangenen Jahr für einen grandiosen Erfolg, "das hat die Erwartungen bei Weitem übertroffen", wie Bürgermeisterin Sibylle Würfel sagt.

Neben den Stationen der Malscher Weingüter Becker, Bös, Fleckenstein, Hummel und Kempf sowie der Winzer von Baden, die sich auf dem 4,7 Kilometer langen Weinwanderweg rund um die Letzenbergkapelle verteilen, hat man dieses Mal auch das kulinarische Angebot deutlich erweitert - unter anderem mit Crêpesstand, Kaffeebar oder Eisstand - und wird an allen Stationen zusätzliche Sitzgelegenheiten bereitstellen.

Alle Winzer präsentieren sechs Weine und da ausdrücklich die ganze Familie zum Wandern eingeladen ist, wurde auch an alkoholfreie Getränke gedacht.

Start und Ziel der Wanderung ist an der Reblandhalle, hier und beim benachbarten Penny-Markt stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Am Start erhält man für fünf Euro Pfand ein Weinglas, das nach der Wanderung kurz hinter dem letzten Weinstand oder an Rücknahmestelle an der Reblandhalle wieder zurückgegeben werden kann.

"Hervorragender Wein vor traumhafter Kulisse", wirbt Peter Dohmeier (Verkehrs- und Heimatverein), die Wanderstrecke ist barrierefrei, gut begehbar und auch gut ausgeschildert.

Was noch fehlt? "Wir wünschen uns wieder gutes Wetter", so Werner Keßler.