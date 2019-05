Malschenberg. (seb) Feuchte Wiesen, durchzogen von Gräben, Hecken und Alleen, sehr trockene Flecken, Wälder, ein See, verstreute kleine Tümpel und sumpfige Stellen: Das Naturschutzgebiet Hochholz-Kapellenbruch bietet dank seiner abwechslungsreichen Struktur vielen verschiedenen Tier- und Pflanzenarten eine Heimstatt. Zwischen Malschenberg, Malsch, Frauenweiler und Rot gelegen, begrenzt durch Autobahn, Schienen, Bundesstraße und Tonabbaugebiet, ist diese Vielfalt keineswegs selbstverständlich, der Mensch muss pflegend und schützend eingreifen.

Zuletzt im Menges-See im umzäunten Bereich, in dem auch das weithin sichtbare Storchennest steht (auch dieses Jahr wieder besetzt). Gezielt wurde der Fischbestand reduziert. Die Aktion erläuterten Dr. Jost Armbruster vom Regierungspräsidium Karlsruhe, Natascha Lepp, Umweltbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg, und Dr. Roland Marthaler von der Walldorfer Gesellschaft für angewandte Ökologie und Umweltplanung näher.

Der See, eine ehemalige Kiesgrube, wird teils durch Niederschläge, teils durch Grundwasser gespeist und misst zirka 50 auf 150 Meter. "Er wurde nicht ’rekultiviert’ im früheren Sinne, also zugeschüttet", erklärte Armbruster. Angesichts von Grasfrosch, Königslibelle und anderen schützenswerten Arten beschloss man, das Gewässer "naturnah umzugestalten". Neben verschiedenen Amphibien- und Insektenarten kommt hier inzwischen die seltene Malermuschel vor und auch Fische haben ihren Weg hinein gefunden - in beiden Fällen vermutlich als Laich im Gefieder von Enten.

Die Fische sind einerseits erwünscht, so Armbruster und Lepp: Die Malermuschel stellt hohe Anforderungen an ihren Lebensraum, will sauberes, ruhiges Wasser, außerdem braucht sie den Flussbarsch, in dessen Kiemen sich der Muschelnachwuchs einnisten kann. Die Fische werden in der jetzt festgestellten Zahl aber zur Bedrohung für Kaulquappen und Wasserpflanzen wie beispielsweise Laichkräuter und Tausendblätter, die heute fehlen - darauf und auf das trübe, schlammige Wasser hatte der Naturschutzbund Wiesloch das Regierungspräsidium aufmerksam gemacht. Zu viele Fische bedeuten nämlich auch zu viele Nährstoffe im Wasser: Die Folgen könnten Sauerstoffmangel und schließlich ein "Umkippen" des Sees sein, wodurch das Leben darin ausgelöscht würde.

"Bei einem See wie diesem ist es ein ständiger Kampf gegen Verlandung und Eutrophierung, also Nährstoffanreicherung", erklärte Roland Marthaler. Daher ist das auch nicht die erste Befischung des Menges-Sees, schon 2005 war eine solche Aktion notwendig, "um die Qualität des Wassers zu erhalten", damit der See so "kühl, klar, nährstoffarm und sauerstoffreich" bleibt. Mit der richtigen Pflege könne man den Verlust des Gewässers Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte hinauszögern.

Man folge einem umfassenden Pflege- und Entwicklungsplan für das gesamte Naturschutzgebiet, so Armbruster. Darum sei auch der Zaun wichtig: Die Erfahrung zeige, dass in offen zugänglichen Gewässern durchaus Jungtiere "freigelassen" werden oder Exoten ehemaliger Aquarianer landen - zuletzt beispielsweise Goldfische in den Amphibienbrutbecken im Wieslocher Gerbersruhpark. Doch in einem so sensiblen Gebiet wie dem Hochholz-Kapellenbruch wäre das der Artenvielfalt eher abträglich.

Das Vorbild aus der Natur sind Flussauen, wie sie etwa am Rhein hie und da noch zu finden sind, mit ihrer Dynamik aus Überflutung und stehendem Wasser. Doch ein Menges-See ist bestenfalls "Ersatzlebensraum", so Armbruster, er brauche die regelmäßige Fürsorge des Menschen, der Naturschutz mache, was die Natur nicht mehr selbst leisten könne. "Man könnte sich einen Hechtbesatz vorstellen", ergänzte Marthaler mit Blick auf "Schluten", also vom Fluss bis zum nächsten Hochwasser abgetrennte Tümpel in Auen. Dort halten die Räuber den Fischbestand mit in Schach.

Über gut fünf Stunden hinweg waren Dr. Marthaler und sein Team auf dem See unterwegs. "Das ist die klassische, schonende Fangmethode", so Marthaler: Generator an Bord, Anode am Kescher, Kathode unter Wasser am Bootsrumpf, wurden Stromstöße mit zirka zwei Metern Reichweite abgegeben. Dadurch wurden die Fische betäubt, mitunter orientieren sich die Tiere nach dem Magnetfeld und schwimmen den Fängern entgegen.

Ein großer Spiegelkarpfen, aber überwiegend Schleien wurden abgefischt. Foto: Lerche

Der Zwischenstand: Schleien machen offenbar den Großteil des Fischbestands aus, 25 wurden gefangen, außerdem ein großer Spiegelkarpfen und fünf Flussbarsche. Mit geübtem Griff untersuchte Marthaler die Tiere und stellte fest, dass sie gesund waren, "das sieht gut aus". Die Karpfen vermehrten sich aber offenbar nicht, vielleicht, weil das Wasser dem Nachwuchs zu kühl sei. Das sei insgesamt auch ein gutes Zeichen für die im See verbliebenen Tiere.

Alle gefangenen Fische waren am Leben und wurden dem Heidelberger Zoo zur Verfügung gestellt: Sie sollen beispielsweise an Steinadler oder Braunbären verfüttert werden - in Anlehnung an eine Art "natürlichen Kreislauf", so Natascha Lepp, "eine sinnvolle Verwertung". Die Fische einfach irgendwo auszusetzen, hätte unkalkulierbare Folgen für andere Ökosysteme.