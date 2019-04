Von seinem Büro in Malschenberg aus kann Astronom Dr. Francisco Pozo Nunez auf die Pirsch nach Schwarzen Löchern gehen. Per Internet steuert er unter anderem das Roboter-Teleskop der Ruhr-Universität Bochum in der chilenischen Atacama-Wüste. Fotos: privat/Lerche

Von Sebastian Lerche

Malschenberg. Zwei Mal messen, ein Mal sägen, sagt der Handwerker. Der Wissenschaftler sieht es ähnlich, wenn es um die Ausgangswerte für neue Theorien geht: Stimmt die Basis nicht, stürzen ganze Gedankengebäude ein. Da setzt Dr. Francisco Pozo Nunez mit seiner Forschung zu Schwarzen Löchern an: Sein Ziel ist, ihre Eigenschaften noch exakter als bisher möglich zu bestimmen - Grundlagenforschung, die weitreichende Konsequenzen hat.

Die Überreste von Sternen, die mindestens 25 Mal schwerer als unsere Sonne waren und nach dem Aufbrauchen ihres Brennstoffs kollabierten, konzentrieren kolossale Massen auf kleinstem Raum, krümmen die Raumzeit, sodass unsere physikalischen Gesetze nicht mehr gelten, und lassen selbst Licht nicht entkommen - darum werden sie als "schwarz" bezeichnet. Sie stehen im Zentrum einiger der spannendsten Fragen der Physik und stellen zugleich eine Grenze unserer Erkenntnisfähigkeit dar. Denn auch das kürzlich veröffentlichte, Aufsehen erregende Foto eines Schwarzen Lochs gibt nur einen Eindruck vom Ereignishorizont, dem Übergang, ab dem alle Informationen für uns verloren sind.

Fasziniert von den ...

Von Kindesbeinen an war Francisco Pozo Nunez fasziniert von den Rätseln des Universums. Kein Wunder, wuchs er doch in Chile auf, wo man einfach ein bisschen näher am Himmel ist: Weltweit ist das Land am meisten gefragt, was astronomische Beobachtungen angeht, zahlreiche Observatorien schauen von dort, vor allem der Atacama-Wüste, in die Nacht und ermöglichen revolutionäre Erkenntnisse. Grund ist das trockene, kühle Klima, das eine klare Sicht durch die Atmosphäre ermöglicht.

Nach seinem Studium an der Katholischen Universität Nordchile emigrierte er 2012 nach Europa, um bessere Arbeitsbedingungen und Mittel für seine Forschungen zu erhalten. Er verfasste seine Doktorarbeit an der Ruhr-Universität Bochum, für die er heute wieder tätig ist. Sie arbeitet schon lange mit Chile zusammen und unterhält dort eine Universitätssternwarte mit fünf Teleskopen. In Bochum lernte der 33-Jährige auch seine Frau Lisa kennen. Mit ihr zog er vor vier Jahren in ihre Heimat, nach Malschenberg.

Hier ist der Astronom nicht etwa "weit vom Schuss", sondern mittendrin und seine Augen leuchten, wenn er von seinen aktuellen Forschungen erzählt. Sie sind Teil einer umfassenden Zusammenarbeit zwischen Max-Planck-Institut für Astronomie auf dem Königsstuhl, Heidelberger Institut für theoretische Studien, Ruhr-Universität sowie den Universitäten Tel Aviv und Haifa in Israel, für die er zuvor bereits zeitweise arbeitete.

Um Sterne oder Schwarze Löcher zu beobachten, muss er auch nicht vor Ort sein: Von seinem Büro im Obergeschoss seines Hauses aus kann er die Teleskope übers Internet steuern. In seinem Fall stehen sie in der Atacama-Wüste in Chile und der israelischen Negev-Wüste, praktisch an gegenüberliegenden Punkten der Welt, sodass der Erddrehung zum Trotz ein praktisch ununterbrochener Blick auf himmlische Phänomene möglich ist.

Den Geheimnissen des Alls auf der Spur

Laptop und PC speisen mehrere Monitore: So hat er alles im Blick. Fachbücher, ein großer Ausdruck einer früheren Veröffentlichung zu aktiven, starke Strahlung aussendenden Schwarzen Löchern in den Zentren von Galaxien und eine fast etwas altmodisch wirkende weiße Tafel für rasche Notizen und Diagramme vervollständigen den Eindruck, dass Francisco Pozo Nunez noch viel vorhat.

Wenn er per Roboterteleskop auf die "Pirsch" geht, stützt er sich auf Sternenkataloge, die interessante Objekte und ihre Position am irdischen Himmel auflisten. Schließlich sucht Francisco Pozo Nunez nicht irgendwelche Schwarzen Löcher, sondern "supermassive", die ein Millionen- oder sogar Milliardenfaches der Masse unserer Sonne haben. Als wäre die ganze Milchstraße auf das Stück zwischen Erde und Sonne komprimiert worden, erklärt er. Sein Blick reicht dichter ans Schwarze Loch heran, als bisher möglich, seine Entdeckungen hierzu wurden kürzlich in der renommierten Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht.

Francisco Pozo Nunez’ Teleskope arbeiten mit sichtbarem Licht und er hat Filter entwickelt, die störende Strahlung aussondern. Augenzwinkernd vergleicht er die mit Kaffeefiltern, die nur das gute Aroma durchlassen. Er visiert dabei die sogenannte Akkretionsscheibe an, Materie, die, von der Singularität angezogen, um sie herum kreist, verdichtet und erhitzt wird und dadurch Strahlung abgibt. Die Eigenschaften dieser Materie, unter anderem ihre Geschwindigkeit, geben Aufschluss über die Masse, die auf sie wirkt. Die Gefahr besteht, Messungen an Materie vorzunehmen, die gar nichts direkt mit dem Schwarzen Loch zu tun hat. Misst man aber schließlich am richtigen Punkt, so wie Francisco Pozo Nunez, erreichen die Werte für die Masse des Schwarzen Lochs äußerste Präzision.

... Rätseln des Universums

Und damit wird nicht nur unser grundlegendes Verständnis der Wirkung Schwarzer Löcher auf ihre unmittelbare Umgebung infrage gestellt. Sondern auch Annahmen über ihren Effekt auf die gesamte Galaxie um sie herum. Wie haben sich Galaxien überhaupt gebildet? Wieso bleiben sie so stabil? Die sogenannte Dunkle Materie ist ein Erklärungsversuch, ein nur durch seine Schwerkraft erfassbarer Stoff, von dem wir so gut wie nichts wissen, der aber ein Viertel der gesamten Materie im Universum auszumachen scheint.

Wenn die Masse des Schwarzen Loches aber nicht korrekt erfasst wurde, stimmen auch alle diesbezüglichen Annahmen nicht. Francisco Pozo Nunez weiß, wie viele Rätsel des Universums von seinen Forschungen berührt werden, daher ist er mit Feuereifer dabei, weiter große Datenmengen zu sammeln - er sagt sich: Besser tausend Mal messen, dann erst sägen.