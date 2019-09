Malschenberg. (GW) Nachdem es am Samstagabend kurz nach der offiziellen Eröffnung des Portugieserfestes kräftig zu regnen begonnen hatte, was dem einen oder anderen Besucher etwas die Festlaune verdarb, meinte es der Wettergott am Sonntag nicht viel besser mit den Malschenbergern. Was für die einen, etwa für Landwirte und Winzer, ein Segen war, ist für die anderen noch lange nicht gut. Und so mussten die Malschenberger Vereine auf dem Portugieserfest auch am Festsonntag mit dem Regen kämpfen.

Dass wegen des Regens nicht so viele Besucher zum Frühschoppen und Mittagessen ins Weindorf kamen, war verständlich. Überraschend viele Gäste hatte dann am frühen Nachmittag der Umzug durch Malschenbergs Straßen angelockt. Punkt 14 Uhr startete der Festzug und wie bestellt, öffnete Petrus dazu seine Schleusen. Trotzdem: Wacker und elanvoll gingen die Teilnehmer die Strecke an, trotzten doch viele am Wegesrand dem kühlen Nass von oben. Sie wurden mit vielen bunten Wagen und Fußgruppen belohnt.

Angeführt wurde der Umzug von der örtlichen Feuerwehr unter Kommandant Manfred Ittemann. Für Schwung in Malschenbergs Gassen sorgte das Fanfarencorps Rauenberg unter Hans-Peter Menges. Mit Trommeln und Trompeten spielten sie einen Hit nach dem anderen. Die kleinen Malschenberger vom Kindergarten St. Josef machten den Anfang der Fußgruppen. In der Bastelstunde hatten sie Portugiesertrauben angefertigt und trugen sie stolz durch Malschenbergs Straßen.

Der Fußgruppe des Waldkindergartens folgte die Brunnenbergschule. Auch deren Kinder hatten sich das Thema Portugieser zu eigen gemacht. Selbstgebastelte Trauben, Herbstbögen und Flaschen trugen sie entlang des Weges.

Ein wahrer Blickfang war auch in diesem Jahr wieder der Erntewagen des MGV Liederkranz, zeigte er doch, was heute noch, aber auch was früher alles auf Malschenberger Gemarkung an Obst und Gemüse gewachsen ist. Der Musikverein Malsch bildete dann die Vorhut für die aus Malschenberg stammende Gebietsweinprinzessin Rebecca Rieger, und die Handballer des TSV waren traditionell mit ihrer Fußgruppe dabei.

Köstlichen Wein zu trinken gab es von der Winzergenossenschaft Kraichgau, auf deren Wagen die ehemaligen Weinköniginnen und Prinzessinnen Wein ausschenkten. Eine weitere Fußgruppe stellte der VfB Rauenberg, bevor die Jugendfeuerwehr Malschenberg mit dem Motto "Mach mit" die Jungen und Mädchen aus dem Portugieserdorf aufforderte, sich ihren Reihen anzuschließen. Die Klänge des Musikvereins Rauenberg verkündeten dann das Kommen der Kurpfälzischen Weinkönigin Verena Rieger.

Die Gruppe von Jugendkeller/Los Amigos nahm sich in ihrem Beitrag selbst auf Schippe: "Wir brauchen kein Motto. Wir sind das Motto", war auf ihrem Gefährt zu lesen. Prachtvoll auf seinem Wagen thronte "Perkeo" Jürgen Keilbach mit seinem Mundschenk Thomas Müller, beide vom Sportschützenverein Malschenberg.

Unter Dirigent Erich Merklinger kündigte der Musikverein Malschenberg mit frohem Spiel dann Portugieserkönigin Hannah I. an, die von einem Cabriolet aus (mit geschlossenem Dach) die Huldigungen des Publikums entgegennahm. "Fer umme zum Trinken" gab es dann von der Stadtschänke. Bürgermeister Peter Seithel, Ortsvorsteher Ludwig Schäffner und sein Stellvertreter Jürgen Steger sowie Ordnungsamtsleiterin Meike Längle schenkten kräftig Wein aus, das DRK beschloss den Umzug. Anschließend wurde auf dem Festplatz gefeiert, genauso wie am Montag.

Dank besserer Witterung war der Montag für die Vereine ein Erfolg. Gegen Mittag füllte sich der Festplatz, und die Plätze in den Vereinszelten waren zum Mittagstisch gut belegt, erfreut sich doch die Malschenberger Hausfrauenküche großer Beliebtheit. Die teilnehmenden Vereine, TSV, Sportschützen, Musikverein, Brunnenbergschule und Liederkranz, hatten an allen Festtagen ihr Stände prächtig herausgeputzt und bewirteten die Gäste vortrefflich. Das gesellige Miteinander stand im Vordergrund.

Für die musikalische Unterhaltung am Freitagabend war nicht, wie ursprünglich gemeldet, der Jugendkeller/Los Amigos verantwortlich, sondern der TSV Malschenberg. Zum Abschluss der tollen Festtage gab es am Montagabend im Weindorf ein Feuerwerk, das dem Portugieserfest einen schönen Ausklang bescherte.