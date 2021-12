Malsch. (RNZ) Die "Zukunftswerkstatt Malsch 2035" hat ihre Arbeit aufgenommen und startet jetzt den Aufruf, dass sich die Jugend beteiligen möge.

Nachdem von April bis Mai 2020 eine repräsentative Bürgerbeteiligung durchgeführt wurde und im Juli eine Zukunftswerkstatt aller Bürger stattgefunden hatte, sind jetzt die jungen Leute an der Reihe: "Ihr seid eingeladen, die Zukunft der Gemeinde Malsch mitzugestalten", heißt es in der Mitteilung: "Eure Ideen sind gefragt".

Dabei geht es unter anderem um folgende Fragen: Wie stellt ihr euch eure Gemeinde in der Zukunft vor? Was sind eure Themen? Was muss besser werden? Wie soll sich Malsch weiterentwickeln? Was wünscht ihr euch für eure Gemeinde?

Die offene Jugendbeteiligung zur "Zukunftswerkstatt Malsch 2035" findet per Internet statt, damit alle interessierten jungen Menschen eine Chance erhalten, Ideen mit einzubringen: am Montag, 13. Dezember, von 17 bis 19 Uhr.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Anmeldung notwendig bis spätestens Dienstag, 7. Dezember, bei der Gemeinde: per E-Mail birgit.metzger@malsch-weinort.de oder unter Telefon 0 72 53/92 52 14.

Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellt die Gemeindeverwaltung beim Bürgerbüro im Rathaus kleine Pakete mit Leckereien für die Onlineveranstaltung bereit, die während der üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden können.