Auf dem Friedhof in Malsch entsteht in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner ein neues, gärtnergepflegtes Grabfeld. Der Gemeinderat hat jetzt den Planentwurf gut geheißen, im Herbst könnte alles fertig sein. Vorgesehen sind zwei Belegungsabschnitte mit insgesamt 57 Grabstätten aller Art. Foto: Kloé

Malsch. (oé) Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung dem Gestaltungsvorschlag der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner für das gärtnerbetreute Grabfeld auf dem Malscher Friedhof zugestimmt. Das Areal befindet sich gleich rechts vom Haupteingang und soll je nach Bedarf in zwei Abschnitten belegt werden. Im ersten Bauabschnitt verfügt das Gräberfeld über 29 Grabstätten, zusammen mit dem zweiten Bauabschnitt wären es dann insgesamt 57 Grabstätten.

Dabei sind alle Bestattungsarten berücksichtigt: Sarg- und Urnengrabstätten ebenso wie Urnengemeinschaftsgräber, die unter dem bereits vorhandenen Baum liegen. Zwei Wege führen in das Gräberfeld hinein und erschließen es. Dabei wird zu Beginn auch gleich der Weg für den künftigen zweiten Belegungsabschnitt angelegt.

Der Weg endet in einer kleinen "Kommunikationsfläche" mit einem neu gepflanzten Baum und einer Sitzbank. Entfernt wird bei der Neugestaltung auch die Hecke am alten Gedenkstein und an den Denkmalgräbern. Laut Verwaltung geschieht dies auch auf Anraten des Steinmetzes, da der Gedenkstein wegen des Bewuchses bereits in Mitleidenschaft gezogen worden sei.

Das Projekt wird von der Gärtnergenossenschaft realisiert. Bis zum Herbst könnte die Neugestaltung des ersten Bauabschnitts fertig sein, erläuterte Sandra Habermann als Vertreterin der Genossenschaft in der Gemeinderatssitzung.

Die gärtnergepflegten Grabfelder richten sich an Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen die Grabpflege nicht selbst übernehmen können. Die Friedhofsgärtner kümmern sich dann das ganze Jahr über um die Anlage und übernehmen auf Dauer die Pflege der Gräber. Dies wird durch einen Dauergrabpflege-Vertrag geregelt. Laut Genossenschaft gibt es in Baden inzwischen über 300 gärtnergepflegte Grabfelder, die in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner und kommunalen Friedhofsträgern errichtet wurden. Ständig kommen neue Grabfelder dazu.

So jetzt auch in Malsch. Bürgermeisterin Sibylle Würfel betonte, dass es sich um ein zusätzliches Angebot handle und "niemandem etwas genommen" werde. Im Rat war man sich einig, dass die Gemeinde einer "veränderten Bestattungskultur Rechnung" tragen müsse (Konrad Fleckenstein, FWV). Angehörige wohnten teilweise weit weg oder würden älter und könnten so die Grabpflege nicht mehr selbst übernehmen.

Deshalb sei ein gärtnerbetreutes Grabfeld notwendiger denn je. Robert Krippl (CDU) verwies denn auch auf entsprechende Anfragen aus der Bevölkerung, auf welche die Gemeinde reagiert habe. Aus Sicht der Fraktionen "passte" der Entwurf, dabei begrüßte Tanja Becker-Fröhlich (Grüne) ausdrücklich auch die bereits mitgeplante Erweiterungsmöglichkeit.