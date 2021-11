Von Agnieszka Dorn

Malsch. Kinderlieder hallten am Donnerstagabend durch die Straßen von Malsch. Der Ort war der einzige in der Region Wiesloch/Walldorf, in dem es einen offiziellen Martinsumzug gab. Organisiert hatte diesen der Verkehrs- und Heimatverein. Und dieser stand wenige Tage vor dem 11. November sogar auf der Kippe. Die Veranstalter befürchteten einen Ansturm von ortsfremden Besucherinnen und Besuchern. Per Aufruf hatte der Verein darum gebeten, dass nur ortsansässige Kinder und Eltern die Veranstaltung besuchen sollten. Das Hygiene-Konzept sei nur auf die Anzahl der Malscher Kinder ausgelegt und der Platz begrenzt.

Und dennoch kamen am Donnerstagabend viele Eltern mit ihren Kindern von außerhalb nach Malsch. Kontrolliert wurde die Ortszugehörigkeit aber nicht.

"Wir haben uns entschlossen, den Umzug für die Kinder durchzuführen", sagte Werner Keßler, Vorsitzender des Verkehrs- und Heimatvereins. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hätten besonders die Kinder gelitten und zurückstecken müssen. "Wir möchten ihnen etwas Alltag zurückbringen und wieder Leichtigkeit ermöglichen", so Keßler.

Vor Beginn der Veranstaltung erhielt jeder zugelassene und kontrollierte Besucher mit einem 3G-Nachweis ein Bändchen. Foto: A. Dorn

Das Hygiene- und Sicherheitskonzept sei in mühsamer Arbeit erstellt und eng mit der Gemeinde abgestimmt worden. Alle, die beim Umzug mitlaufen wollten, mussten geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sein. Die QR-Codes der Nachweise wurden eingescannt. Wer keinen 3G-Nachweis vorweisen konnte, durfte nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Der Martinsumzug startete am Rathausplatz und ging am Tierpark vorbei zum Flugplatz. Dort gab es ein Lagerfeuer, Martinsmännchen und heiße Getränke. Der Rathausplatz war abgesperrt worden, um den Einlass zu kontrollieren. Die Registrierung erfolgte via Luca-App, zudem bekam jeder ein Bändchen, das bei einer erneuten Kontrolle am Flugplatz vorgezeigt werden musste.

Die Eingangskontrollen verliefen ruhig, nach und nach füllte sich der Rathausplatz. "Bei uns wurde der Umzug abgesagt, daher sind wir nach Malsch gekommen", erzählte eine Familie aus Östringen. Alle drei hätten sich in der Vergangenheit bereits mit dem Coronavirus infiziert, ihr Mann und sie seien zudem nun auch geimpft. Befürchtungen aufgrund der steigenden Infektionszahlen hätten sie daher nicht, das Hygienekonzept sei in Malsch sehr gut. Auch sie betonten, dass die Kinder wieder ein Stück Normalität bräuchten.

Ähnlich sah es eine Familie aus Rettigheim, die gebürtig aus Malsch stammt. "Für Kinder ist es wichtig, Traditionen zu leben", sagte Familienvater Holger. Ihr Kind hätte von der Tradition um den Heiligen Martin von Tours – zu dessen Ehren der Umzug stattfindet – bisher nichts mitbekommen.

Andrea aus Malsch war froh, dass dieser schöne Brauch stattfinde. Die Kinder hätten in den vergangenen eineinhalb Jahren aufgrund der ausgefallenen Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten von Traditionen nicht viel mitbekommen.

Zwar habe er die hohen Inzidenzzahlen im Hinterkopf, sagte ein Familienvater aus Malsch. Jedoch könne man nicht schon wieder das ganze Leben auf Eis legen, das belaste die Kinder sehr, meinte er.

Für die passende Stimmung sorgte die Jugendkapelle des Malscher Musikvereins. Foto: A. Dorn

Am Rathausplatz brachte Pastoralreferentin Antje Kaminski den Besucherinnen und Besuchern die Geschichte des Heiligen Martin näher. Danach spielte die Jugendkapelle des Malscher Musikvereins ein paar Takte. Auch der Malscher Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes war mit seinen Helferinnen und Helfern vor Ort. Von der Feuerwehr begleitet setzte sich der Zug in Bewegung, die Jugendfeuerwehr führte den Zug mit Fackeln an. Viele Kinder hatten ihre Laternen mit viel Fantasie gebastelt: Neben klassischen Sternen und bunten Gebilden erhellten auch Gespenster, Drachen oder Pferde die Straßen der Gemeinde.

Auch am gestrigen Freitag, dem Tag nach dem Umzug, zeigte sich Vorsitzender Keßler mit der Veranstaltung rundum zufrieden: Wie er auf RNZ-Nachfrage bestätigte, habe es mit dem Ablauf und dem Hygienekonzept keine Probleme gegeben.