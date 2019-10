Das Rathaus in Malsch. ​Foto: Pfeifer

Malsch. (aot) Architekt und Ortsplaner Wolfgang Müller-Hertlein erläuterte dem Malscher Gemeinderat die bisherigen Arbeiten zum Um- und Ausbau der Dorfscheune. Man habe den Unrat aus dem Keller entfernt, den Boden mit einer Betonplatte eingeebnet, den Mörtel an der Mauer zur Brunnengasse abgeschlagen, über dem Kellereingang einen Sturz eingezogen und den Dachstuhl saniert.

Die Decke wurde mit einem Stahlrahmen stabilisiert, zurzeit werden die Sanitär- und Elektroinstallationen vorgenommen. Müller-Hertlein stellte auch den neuen Grundriss der Toilettenanlage vor und konnte berichteten, dass 50 Prozent der geplanten Arbeiten getätigt und 30 Prozent der Bausumme von 412.000 Euro ausbezahlt seien. Bis Anfang Advent sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, Verzögerungen gebe es beim Trockenbau, der nicht so recht vorankomme.

Um das Dorfleben in der Ortsmitte um die Scheune zu beleben und attraktiver zu machen, beabsichtigt die Verwaltung die Anschaffung von Marktschirmen und Markthütten aus Holz. Dazu werde sie eine Förderung durch das Regionalbudget 2019 beantragen, das Kleinprojekte bis 20.000 Euro mit 80 Prozent bezuschusst. Malsch ist eine von 17 ausgewählten dörflichen Gemeinden im Kraichgau, die diese beanspruchen können.

Der Gemeinderat stimmte der Anschaffung zu und bewilligte außerplanmäßig die notwendigen Finanzmittel. Laut Bürgermeisterin Sibylle Würfel verzögert sich die Antragstellung allerdings, weil immer noch nicht alle Ausschreibungsunterlagen vorlägen, die Maßnahme aber noch in diesem Jahr getätigt werden müsse.

Der Gemeinderat beschäftigte sich auch mit den Schäden an zwei Stützmauern. Die Begutachtung durch ein Ingenieurbüro hatte ergeben, dass sich die Mauer in der Hauptstraße 74, die mehrere horizontale und einen senkrechten Riss aufweist, bewegt haben muss. In einer weiteren Begutachtung wurde festgestellt, dass die Wurzeln der zwischen Gehweg und Mauer stehenden Linde und der beiden Spitzahorne die Mauer und das benachbarte Gebäude beschädigen.

Da die Ahornbäume sehr starke Vergreisungen, Wipfeldürre und Totholz in den Kronen zeigten, außerdem sogenannte Würge-Wurzeln entstanden sind, müssten sie gefällt und die Wurzeln gerodet werden. Erst danach könne man beurteilen, inwieweit die Stützmauer saniert werden muss. Die Linde ist in einem guten Zustand, hier sollte die Baumscheibe in Richtung Gehweg vergrößert, der Wildwuchs entfernt und die Fläche mit Bodendeckern bepflanzt werden.

Als Ersatzbepflanzung sind säulenförmig wachsende Bäume vorgesehen. Der Gemeinderat stimmte der Maßnahme in Höhe von 8000 Euro zu.

Begutachtet wurde auch die Stützmauer am hinteren Eingang des Friedhofs. Sie besteht aus Bruchsteinen mit einer Betonschicht als Abdeckung. Die Mauer hat sich auf einer Länge von neun Metern stark bewegt und ist nicht mehr standsicher. Angebote für die Instandsetzung liegen je nach Ausführung zwischen 17.000 bis 30.000 Euro.

Aus gestalterischen Gründen entschied sich der Gemeinderat für eine Ausführung in Natursteinquadern, Vorschläge mit Betonsteinen und vorhandenen Natursteinen fanden keine Mehrheit. Der Auftrag in Höhe von 18.000 Euro wurde an den günstigsten Bieter, eine Firma aus Malsch, vergeben.