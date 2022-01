Malsch. (stoy) Normalerweise heißt es für den Bürger nichts Gutes, wenn im Gemeinderat über Gebühren diskutiert wird. Ob Hundesteuer oder Kosten für das Friedhofsgrab: In der Regel wird es teurer. Dieses Mal war es in Malsch anders, als die Ratsmitglieder über die Abwassergebühren diskutierten. Denn in diesem Jahr wird es günstiger.

Die Kosten für Schmutzwasser sinken von 2,26 Euro auf 1,48 Euro pro Kubikmeter. Die Gebühren für das Niederschlagswasser bleiben bei 24 Cent je Quadratmeter versiegelter Fläche.

Die Gründe für die Senkung sind unterschiedlich: Zum einen stammt die momentane Kalkulation der Gebühren aus dem Jahr 2015. Damals wurden zu hohe Kosten eingeplant, außerdem hatte man mit einer größeren Menge an Schmutzwasser gerechnet. Dies sei nun angepasst worden, erklärte Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker. Zudem werde der Zinssatz, mit dem die Gemeinde generell die Gebühren berechne, ab Januar von zwei auf 1,5 Prozent gesenkt, "weil zwei Prozent momentan etwas realitätsfremd sind". Das bedeute aber nicht, dass alle Gebühren sinken, auch andere Faktoren spielten eine Rolle.

Ein weiterer Grund für die Kostensenkung ist laut der Rechnungsamtsleiterin der finanzielle Überschuss, den die Gemeinde mit den höheren Abwassergebühren 2017 erwirtschaftet hat: Nach Ausgleich des Verlustes von 2016 wurden 2017 über 100.000 Euro zu viel eingenommen. Dies hat Wacker zufolge auch dazu beigetragen, dass die Schmutzwassergebühren geringer werden.

"Es ist schön, etwas zu beschließen, das nicht mehr, sondern weniger kostet", sagte CDU-Rat Daniel Beichel, kurz bevor der Gemeinderat einheitlich für die Änderungen stimmte. Auch Claus Stegmaier (Grüne) freute sich, mahnte allerdings: "Der Wasserverbrauch sollte deshalb aber nicht in die Höhe gehen. Wasser ist weiterhin ein wertvolles Gut, mit dem wir sparsam umgehen müssen." Für Konrad Fleckenstein (Freie Wähler) bedeutet die Entscheidung erhebliche Veränderungen für die Bürgerinnen und Bürger: "Je nach Personenzahl im Haushalt macht das schon einiges aus."