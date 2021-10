Von Timo Teufert

Malsch. Die Fußwege sind zu schmal, die Autos fahren zu schnell, die Sichtbeziehungen sind schlecht, es fehlt an guten Querungsmöglichkeiten: Die Mängelliste des Fußverkehrschecks in Malsch ist lang. Und das, obwohl die Letzenberggemeinde eigentlich alle Voraussetzungen dafür hat, dass die Menschen dort zu Fuß gehen: Die Entfernungen zu zentralen Orten in der Gemeinde sind kurz und gut zu erreichen. Bei der Abschlussveranstaltung für den Fußverkehrscheck des Landes gab das Büro "Planersocietät" in der Zehntscheuer vor Kurzem Anregungen und Hinweise in fünf Handlungsfeldern, wie der Fußverkehr in Malsch attraktiver und sicherer gestaltet werden kann.

Immer wieder hatte die Gemeinde Malsch Ideen, wie man die Verkehrssicherheit für Fußgänger erhöhen könnte: etwa durch aufgemalte Fußabdrücke auf der Friedhofstraße. So sollten Autofahrer darauf hingewiesen werden, dass zwischen der verlängerten Kirchgasse und der Schulstraße viele Grundschüler die Straße überquerten. Doch weil die Fußabdrücke in der Straßenverkehrsordnung nicht vorgesehen sind, mussten sie wieder entfernt werden. "Ich habe den Eindruck, dass die auf verlorenem Posten stehe, weil pragmatische Lösungen nicht umzusetzen sind, weil Paragrafen dagegen stehen", sagte Bürgermeisterin Sibylle Würfel bei der Abschlussveranstaltung des Fußverkehrschecks. Jahr für Jahr habe sich Malsch deshalb beim Fußverkehrscheck des Landes beworben, um durch ein Planungsbüro Vorschläge zu erhalten. Doch selbst die Vorschläge der Fachleute stießen nicht immer auf Gegenliebe der Straßenverkehrsbehörde, die einen Vertreter in die Zehntscheuer entsandt hatte: So sind Sitzquader aus Stein nach dessen Meinung nicht geeignet, um die Schulstraße in der Mitte zu sperren und sie zu zwei Sackgassen zu machen und so den Schleichverkehr zu verdrängen. Er wies auf die Verantwortung der Straßenverkehrsbehörde hin: Wer hafte, wenn ein Radfahrer gegen die Quader fahre, stürze und sich verletze? Stattdessen könnte aber eine Schranke den gleichen Effekt erzielen. "Der Straßenraum gehört allen", benannte Würfel das Problem. Bei den in Malsch gewünschten Fußgängerüberwegen sei das Problem, dass laut den Vorschriften eine bestimmte Anzahl an Fahrzeugen und Fußgängern innerhalb einer Stunde queren müssten. Auch wenn das Land die Anzahl der Fußgänger reduziert habe, bleibe dies eine Hürde. Ebenso widersprüchlich: Das Land fördere zwar Verschwenkungen von Fahrbahnen, um den Verkehr zu verlangsamen. Dies stehe aber konträr zur Straßenverkehrsordnung: Demnach muss auf klassifizierten Straßen – also Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen – der Verkehr fließen können.

> Schulwege: Der Schulwegeplan der Gemeinde ist veraltet und gibt gar keine konkreten Wege vor: Das heißt, aus ihm geht nicht hervor, auf welcher Straßenseite die Schüler laufen und wo sie die Straßen queren sollten. Er sollte deshalb dringend aktualisiert werden. Außerdem schlägt die "Planersocietät" vor, eine Elternhaltestelle einzurichten, um den Hol- und Bringverkehr in der Schulstraße zu reduzieren, durch den es immer wieder zu gefährlichen Situationen kommt. Es wird vorgeschlagen, die Schulstraße vor der Schule durch Poller zu zwei Sackgassen zu machen. Eine "Haltestelle" für Elterntaxis könnte dann im Grasweg eingerichtet werden. Die Schüler könnten dann neben der Letzenberghalle entlang zum Schulgebäude gelangen. Zudem sollten Laufbusse etabliert werden, damit Kinder gar nicht erst mit dem Auto zur Schule gebracht werden.

> Querungen: Das Büro spricht sich für mehr gesicherte Querungen aus: zum Beispiel in der Rotenberger Straße (Höhe Mozartstraße), in der Friedhofstraße, an den Haltestellen am Penny-Markt und am Bleitweg sowie im Oberen Mühlweg. Wichtig sei in diesem Zusammenhang auch, das Gehwegparken strenger zu kontrollieren, um die Sichtbeziehungen gerade für Kinder zu verbessern.

> Verkehrssicherheit: In diesem Handlungsfeld geht es darum, die objektive und subjektive Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen. So sollte an einigen Stellen die Aufmerksamkeit der Autofahrer stärker auf die Fußgänger gelenkt werden, gerade wenn die Gehwege schmal sind oder erhöhter Querungsbedarf besteht. Markierungen auf der Straße, eine Einfärbung der Fahrbahn oder Aufplasterungen könnten dazu beitragen. Wünschenswert wären sie in der Rettigheimer Straße – dort empfinden die Fußgänger die gefahrenen Geschwindigkeiten als sehr hoch – in der Hauptstraße vor dem Kindernest und dem Gasthaus zur Rose sowie im Oberen Mühlweg im Bereich des Spielplatzes.

> Barrierefreiheit: Nicht alle Gehwege in Malsch sind frei von Hindernissen: Mal steht ein Streugutbehälter im Weg, mal ist es ein Briefkasten. Aber auch Mülltonnen, die auf dem Gehweg auf die Abholung warten, machen gerade den Schülerinnen und Schülern zu schaffen. Eine Möglichkeit, diese Situation zu entschärfen, wäre die Schaffung von Mülltonnen-Sammelflächen, das verstärkte Kontrollieren des Gehwegparkens und das Festlegen einer Mindestbreite für hindernisfreie Räume. In Malsch fehlen an Fußgängerüberwegen zudem Bodenindikatoren für Sehbehinderte. Diese sollten bei Umbauten nachgebessert werden. Briefkästen, die an Häusern befestigt sind, sowie die Umlaufsperren in der Rettigheimer Straße sind für Sehbehinderte nicht wahrnehmbar. Sie sollten gegen barrierefreies Stadtmobiliar ausgetauscht werden.

> Aufenthaltsqualität: Um mehr Malscherinnen und Malscher davon zu überzeugen, zu Fuß zu gehen, sollten attraktive Fußwegeverbindungen geschaffen werden, die nicht an den Hauptverkehrsstraßen entlang führen. Die "Planersocietät" schlägt etwa einen Weg von der Keltergassel über die Ringstraße und Mühlgasse zum Dorfplatz und von dort weiter über die Brunnengasse zum Kirchberg vor. Entlang dieser Route sollten unterschiedliche Sitzmöglichkeiten in regelmäßigen Abständen sowie kleinere Spielmöglichkeiten geschaffen werden.