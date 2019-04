Von der Gasflasche bis hin zum Blumentopf - die freiwilligen Helfer aus Vereinen wie auch Private fanden in Feldern, Gräben und Wiesen jede Menge Müll, aber auch skurrile Dinge wie zum Beispiel ein Schlauchboot. Insgesamt waren rund 170 Aktive mit dabei. Fotos: Pfeifer

Malsch. (mai) Rund 170 Teilnehmende, ob klein oder groß, strömten vom Bauhof der Gemeinde aus, um die Malscher Gemarkung von zurückgelassenem Unrat zu befreien. Die ehrenamtliche Gemeinschaftsaktion aus Vereinen, Gruppen, Familien und Einzelpersonen erfuhr damit eine noch größere Resonanz als die Ausgabe vor zwei Jahren. Die Fäden der Koordination lagen erneut in den Händen der Vogelfreunde Malsch, die in den zurückliegenden Wochen Werbung betrieben und die Abläufe des Tages selbst stimmig organisiert hatten.

Auf insgesamt zehn Gebieten machten sich die motivierten Sammlerinnen und Sammler an die Arbeit, begleitet von der Sonne, die ebenfalls unter vollem Einsatz vom Himmel schien. Gesucht und gefunden wurde von den Wegen ausgehend auf landwirtschaftlichen Flächen, in Hecken, Bachläufen und Waldarealen. Immer wieder erstaunlich: Der Müll, beziehungsweise der Verursacher desselben, schafft es überall hin! Im Lauf des Vormittages trafen die ersten reichlich beladenen Anhänger beim Bauhof ein. Die Gemeinde Malsch hatte einen Mitarbeiter abgestellt, der das Abladen und Umverteilen in die Container sachkundig betreute.

Vom klassischen Verpackungsmüll über Flaschen, Metall und Porzellan bis hin zum Schlauchboot reichte die Palette der rücksichtslos abgelagerten Gegenstände. Es kam einiges zusammen an diesem Vormittag. Das macht einerseits den Erfolg der Aktion aus - andererseits könnte gerne darauf verzichtet werden. Im Hinblick auf die zahlreichen freiwilligen Helfer der Putzaktion kann es aber auch anders formuliert werden: Den verantwortungslosen Verursachern des Mülls folgen die verantwortungsvollen Helfer. Diese trafen sich zu einem gemeinsamen Abschlussimbiss mit leckerem Essen und Trinken und fröhlicher Atmosphäre in der Tierparkranch, den die Kommune als Dank für deren großes Engagement spendierte, und ließen dort den Tag ausklingen.