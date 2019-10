Malsch. (aot) In der jüngsten Sitzung des Malscher Gemeinderats berichtete der Leiter des Polizeipostens Mühlhausen, Klaus Widmaier, über die Kriminalitätsstatistik des Jahres 2018. In Baden-Württemberg seien die Straftaten insgesamt um ein Prozent zurückgegangen, damit habe sich der Trend des Vorjahrs, als ein Rückgang von rund fünf Prozent zu verzeichnen war, fortgesetzt. Das spiegle sich auch in den Fallzahlen des Regierungspräsidiums Nordbaden und in denen des Rhein-Neckar-Kreises wider.

Nicht ganz so rosig sieht es in Malsch aus: Hier sind 84 Straftaten gezählt worden, 13 Fälle mehr als im Vorjahr, in der Hauptsache Diebstahl und Sachbeschädigungen. Die Aufklärungsquote ist mit 45 Prozent etwa zehn Prozent geringer als im Vorjahr. Es konnten 33 Tatverdächtige ermittelt werden.

Die Diebstähle stiegen um drei auf 27 Fälle an, darunter acht Fahrräder. Es gab einen einzigen Wohnungseinbruch gegenüber drei im Vorjahr. Vermögens- und Fälschungsdelikte sind von 22 auf 14 Fälle zurückgegangen, dafür sind die Sachbeschädigungen von acht auf 22 angestiegen. Delikte im öffentlichen Raum (Straßenkriminalität) wie Sachbeschädigungen, Diebstähle und Körperverletzungen haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 38 registrierten Fällen fast verdreifacht, Rauschgiftdelikte gab es nur noch einen gegenüber drei im Jahr 2017. Widmaier betonte, dass alle Delikte, die von auswärtigen Personen am Bahnhof Rot-Malsch verursacht werden, zu Lasten der Gemeinde gehen und die Statistik negativ beeinflussen.

Die Zahl der Täter unter 21 Jahren beträgt 27 Prozent, der Anteil dieses Personenkreises an der Gesamtbevölkerung liegt bei lediglich 19 Prozent. Kinder unter 14 Jahre wurden nicht auffällig. Bemerkenswert ist der Rückgang der ausländischen Tatverdächtigen von 47 auf 18 Prozent. Dabei handelte es sich um sechs Personen, von denen zwei beim "Schwarzfahren" erwischt wurden.

Um die Gefährdung durch kriminelle Delikte vergleichen zu können, wird die Häufigkeit der Straftaten auf 100.000 Einwohner hochgerechnet. Diese "Häufigkeitsziffer" betrug im Jahr 2018 in Baden-Württemberg 5191, im Rhein-Neckar-Kreis 4392, im Revier Wiesloch 3828 und in Malsch 2370. Daran ist abzulesen, dass die Gefährdungslage in Malsch gering ist, zumal keines der im Bereich des Reviers Wiesloch festgestellten schweren Verbrechen wie grobe Körperverletzung und Tötung in Malsch stattfand.

Die Fraktionssprecher nahmen die Ausführungen zufrieden zur Kenntnis. Konrad Fleckenstein (Freie Wähler) freute sich, dass die Wohnungseinbrüche zurückgegangen sind, da diese nicht nur Sachbeschädigungen und Vermögensschäden zur Folge hätten, sondern auch posttraumatische Belastungen. Uwe Schnieders (CDU) meinte: "Wir können gut in Malsch leben." Für ihn ist es besonders wichtig, dass Mälscher Markt und Faschingsumzug nicht gestört werden.