Vor dem evangelischen Paulushaus in Malsch wurden gestern die Glocken der alten Johanneskirche angeliefert, die seit 2014 in Rotenberg eingelagert waren. Sie werden in den kommenden Tagen in den neuen Glockenturm eingebaut. Fotos: Helmut Pfeifer

Von Timo Teufert

Malsch. Fünf Jahre lang waren die Glocken der ehemaligen evangelischen Johanneskirche nicht zu hören. Nach dem Abriss des alten Kirchturms wurden sie eingelagert, weil die Paulusgemeinde erst einmal Spenden für einen neuen Glockenturm in Malsch sammeln musste. Seit Februar steht der neue Turm an der Rotenberger Straße neben dem Paulushaus, das 2016 eingeweiht wurde. Und gestern nun haben die Arbeiten für den Einbau des Glockenstuhls mit der Anlieferung der Glocken aus ihrem Zwischenlager begonnen.

Auf einem Anhänger wurden die drei Glocken – die 127, 216 und 311 Kilo wiegen – gestern nach Malsch gebracht und mit einem Radlader zum Turm gefahren. "Fünf Jahre waren die Glocken jetzt bei Metallbau Menges-König in Rotenberg eingelagert", berichtet Steffen Rotsch vom Bauausschuss der Gemeinde. Im April 2015 war die alte Johanneskirche abgerissen und die Glocken zuvor für das neue Paulushaus gesichert worden.

Hintergrund > Das evangelische Paulushaus in Malsch steht auf dem Gelände der ehemaligen Johanneskirche. Mit deren Bau wurde 1961 begonnen, 1963 konnte sie ihrer Bestimmung übergeben werden. Seit 1947 durften in Malsch die evangelischen Gottesdienste in der katholischen Pfarrkirche St. Juliana [+] Lesen Sie mehr > Das evangelische Paulushaus in Malsch steht auf dem Gelände der ehemaligen Johanneskirche. Mit deren Bau wurde 1961 begonnen, 1963 konnte sie ihrer Bestimmung übergeben werden. Seit 1947 durften in Malsch die evangelischen Gottesdienste in der katholischen Pfarrkirche St. Juliana gefeiert werden, bevor die Zahl der Protestanten so stark anwuchs, dass der Wunsch nach einer eigenen Kirche aufkam. Die damaligen Kirchenältesten starteten eine Spendensammlung, die aber nur 8000 Mark einbrachte – benötigt wurden aber 68.000 Mark (umgerechnet rund 35.000 Euro). Mit Hilfe von weiteren Spenden konnte die Kirche gebaut werden, allerdings war das Gebäude zunächst nicht verputzt und auch die Glocken fehlten. Sie wurden 1969 bei der Firma Bachert in Karlsruhe gegossenen und im gleichen Jahr in Betrieb genommen. Da die Bausubstanz der Kirche nicht mehr die Beste war und der Platz für die höhere Zahl der Gemeindemitglieder nicht mehr ausreichte, entschied man sich schließlich für einen Neubau nach den Plänen des Architekturbüros Wandel, Hofer, Lorch aus Saarbrücken. Im Februar 2015 wurde die Kirche entweiht und abgerissen, die Glocken eingelagert. tt

[-] Weniger anzeigen

"Seit der Einweihung des Paulushauses 2016 sammeln wir für einen neuen Glockenturm", sagt Pfarrerin Sandra Alisch. Insgesamt 150.000 Euro kosten das Turmfundament, der Turm aus Cortenstahl – dieser Stahl bildet auf der Oberfläche durch die Witterung unter der eigentlichen Rostschicht eine besonders dichte Sperrschicht aus und schützt den Stahlkern so vor weiterer Korrosion – und der Einbau der Glocken. Der Evangelische Oberkirchenrat in Karlsruhe beteiligt sich mit einem Zuschuss von 40 Prozent an den Kosten, für den Rest muss die Gemeinde selbst aufkommen. "Weitere 40 Prozent haben wir durch Spenden finanziert, für die restlichen 20 Prozent nehmen wir ein Darlehen auf", so Alisch. Aber auch dieses Geld muss über Spenden refinanziert werden.

Mit dem Radlader wurde die 311 Kilo schwere Glocke in den Innenraum gehoben.

Bisher hat die Gemeinde zur Finanzierung des Turms Benefizkonzerte veranstaltet, Erdbeerfeste, einen Vortrag sowie einen adventlichen Kunsthandwerkermarkt organisiert. Außerdem gab es die Aktion "Anvertraute Pfunde", bei der jeder, der wollte, "fünf Euro mitnehmen und mit seinen eigenen Talenten etwas daraus machen konnte", so Alisch.

Bereits am 15. Februar war der neue Turm per Kran aufgestellt worden, für den es einen Prototypen in Sinzheim bei Rastatt gibt. Vorteil der Konstruktion sei, dass der Glockenstuhl direkt auf dem Fundament stehe und der Turm aus Stahl nur die Hülle bilde. Weil die Glocken in Bodennähe aufgehängt werden, ist die Statik nicht so aufwendig. "Ein gutes Konzept für Glockentürme, die nicht so viel kosten dürfen", so Rotsch.

Um die größte der drei Glocken in den neuen Turm zu bekommen, war gestern gutes Augenmaß gefordert. Denn das schwere Exemplar musste per Radlader durch die enge Türöffnung in den Innenraum gehoben werden. Dort war aber ein Metallgestänge für den hölzernen Glockenstuhl im Weg. Zunächst wurden gestern die sogenannte Joche – die Holzbögen, an denen die Glocken befestigt sind – an die Glocken angepasst. Heute wird der Glockenstuhl aus Holz eingebaut und morgen schließlich die drei Glocken daran befestigt. Danach werden Uwe Becker und Daniel Ochner von der Firma Perrot aus Calw noch die Motoren installieren und sich um die Elektronik kümmern, bevor am Ende das Einstellen und Intonieren auf dem Arbeitsplan steht.

Auch Malschs Bürgermeisterin Sibylle Würfel war gestern vor Ort, um den Einzug der Glocken zu erleben – zu normalen Zeiten eigentlich ein Anlass für ein schönes Fest. "Als ich hörte, dass die Glocken kommen, war mein erster Gedanke: In dieser außergewöhnlichen Zeit wird der Klang der Glocken Hoffnung spenden", so Würfel. Bis es soweit ist, müssen sich die Mälscher noch etwas gedulden. "Wir werden so fertig, dass sie an Pfingsten läuten können", sagt Uwe Becker.