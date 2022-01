Malsch. (seb) Für Ertüchtigung und Ausbau des Kronauer Klärwerks, in das auch Rettigheim sein Abwasser schickt, zahlt Malsch ähnlich wie der Nachbarort einen im Verhältnis etwas höheren Beitrag als die übrigen Gemeinden im Abwasserzweckverband Kraichbachniederung, wenn sich dies auch dank des Beitritts Östringens zum Verband in Grenzen hält.

Diese Weichenstellungen vom vergangenen November zahlen sich aber jetzt bereits aus: In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es um die Modernisierung des Regenüberlaufbeckens "Stegmorgenwiesen" im Süden Malschs, etwas unterhalb der Besenwirtschaft Reblaus. Der Umbau des Beckens hätte, wäre es nach den ursprünglichen Vorgaben des Landratsamts gegangen, mehr als zwei Millionen Euro gekostet, zudem wären in der Folge die laufenden Kosten für Beckenwartung und das regelmäßige Ausbaggern enorm gewesen. Jetzt aber, da künftig mehr Abwasser auf einmal Richtung Kronau fließen kann, wird das Becken entlastet: Es muss immer noch modernisiert werden, aber in geringerem Umfang, jetzt belaufen sich die Kostenschätzungen auf rund 450.000 Euro.

1,5 Millionen weniger fallen an

Das erläuterte Jonas Bauknecht vom Ingenieurbüro Willaredt. Zum Hintergrund warf er einen Blick aufs ganze Abwassersystem Malschs: Schmutz- und Niederschlagswasser mischen sich in den Kanälen, bei Starkregen müssen die also kontrolliert überlaufen können. Und das gemäß klaren Regeln, machte Bauknecht deutlich, und leitete so über auf die Klärfunktion des Regenüberlaufbeckens.

Die Schmutzfracht – mehrfach erwähnte er hierbei das problematische feuchte Toilettenpapier – muss festgehalten werden und sich im Becken absetzen. Fließt das Becken über, gelangt das Wasser dann in einen Graben hangabwärts Richtung Hengstbach.

Inzwischen ist die hydraulische Überlastung des Beckens ein drängendes Problem. Genau genommen ist sie das bereits seit 2014, als die wasserrechtliche Genehmigung ablief – seither wird das Becken von den Behörden "geduldet". Das war schon kurz vor ihrem Amtsantritt der Fall, wie Bürgermeisterin Sibylle Würfel erklärte. Seither habe man eine für alle Beteiligten tragbare, von Malsch auch umsetzbare Lösung gesucht, die eine Investition von zwei Millionen Euro oder gar mehr vermeidet, aber das Becken seinen Zweck erfüllen lässt und dabei den heutigen Ansprüchen an Gewässer- und Umweltschutz genügt.

Die jetzt gewählte ist für Würfel "die beste Lösung": Sie sieht immer noch vor, das Beckenvolumen zu erhöhen, die Entlastungsschwelle wird von sechs auf zwölf Meter Länge verdoppelt. Die Klärwirkung soll dabei stark verbessert werden. Die Grobstoffe des Schmutzwassers, darunter nicht nur menschliche Abfälle, sondern in hohem Maß auch Sand, Geröll und Steine, sollen sich durch gezielte, teils wenig, teils sehr aufwendige Umbauten besser im Becken verfangen und zu Boden sinken. "Das ist aktiver Naturschutz", betonte Jonas Bauknecht, dass damit der Bach überwiegend klares Wasser abbekomme.

Der Entlastungsgraben unterhalb des Beckens muss außerdem besser befestigt werden, die Wassermassen der jüngeren Vergangenheit haben laut Bauknecht die Ufer erodiert. Die Schaltanlage fürs Becken ist nach über 30 Jahren "am Ende ihrer Kräfte", so der Ingenieur: Eine moderne, digitale Betriebsüberwachung und -steuerung müsse installiert werden, damit die Auslastung des Beckens im Auge behalten und auch an übergeordnete Behörden gemeldet werden kann.

Das Becken wird regelmäßig durch den Abwasserzweckverband gereinigt und überprüft. Hierzu muss außerdem die Zufahrt befestigt werden, in der Vergangenheit waren Betriebsfahrzeuge schon in Schlamm stecken geblieben, so Bauknecht. Bauknecht sah aber eine Versiegelung des Wegs kritisch, man sollte eine Versickerung des Regens ermöglichen, daher plädierte er für Rasengittersteine.

Dem Gemeinderat war vor allem wichtig, eine Lösung zu finden, die nicht in wenigen Jahren wieder eine größere Investition ins Becken notwendig macht. Bauknecht betonte, dass die wasserrechtliche Genehmigung, wenn man sie fürs modernisierte Becken erhalte, dann für 20 Jahre gelte.

Der Rat stimmte schließlich einhellig zu. Die Genehmigung für die Beckenumbauten erwartet Bauknecht im Herbst, nächstes Jahr soll dann die Ausschreibung der Arbeiten erfolgen.