Von Timo Teufert

Malsch. Das Thema Familie spielt im Leben von CDU-Bundestagskandidat Moritz Oppelt eine wichtige Rolle: Der Neckargemünder wuchs zusammen mit vier Geschwistern auf, hat ein enges Verhältnis zu seinen Brüdern und seiner Schwester und ist seit eineinhalb Jahren selbst Vater einer Tochter. Den 32-Jährigen bewegen – wie viele andere junge Familien auch – die Fragen nach Kita-Plätzen, Bildungschancen und einem Zuhause. "Es kann nicht sein, dass sich in der Rhein-Neckar-Region immer weniger Menschen ein Eigenheim leisten können, obwohl es zwei Verdiener in der Familie gibt", ärgert sich der Kandidat.

Mit der Möglichkeit zur Kandidatur für den Bundestag hatte Oppelt zu diesem frühen Zeitpunkt gar nicht gerechnet. Viele Jahre saß sein Vorgänger, der heutige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Stephan Harbarth, fest im Sattel. Doch als der Bundestag Harbarth 2018 zum Richter des höchsten deutschen Gerichts wählt, eröffnet sich für Oppelt die Möglichkeit zur Kandidatur. Für ihn geht es bei der Wahl ums Ganze: Er ist nicht über die Landesliste abgesichert. Das heißt: Erhält er nicht die meisten Erststimmen, schafft er es nicht in den Bundestag. "Wenn ich gewählt werde, kann ich mein Hobby zum Beruf machen. Ansonsten verläuft mein Leben so, wie ich immer dachte, dass es verlaufen wird", analysiert Oppelt. Aus seiner Sicht spräche aber viel dafür, dass er in den Bundestag kommt: "Junge Eltern sind im Bundestag völlig unterrepräsentiert." Er würde sich gerne auch familienpolitisch engagieren, wenn er gewählt wird. Denn er merke, dass die Familienpolitik oft keine Frage des Parteibuchs sei, sondern oft eine Generationenfrage.

An seine unbeschwerte Kindheit mit seinen Geschwistern denkt der 32-Jährige gerne zurück: "Wir sind vier, sechs und zehn Jahre auseinander und haben immer ultraviel zusammen gemacht." Meist spielten die zwei älteren Brüder gegen die zwei Jüngeren. Die Schwester ist 15 Jahre jünger als Oppelt und war deshalb in die gemeinsamen Spiele noch nicht eingebunden. Trotzdem haben die fünf Geschwister ein enges Verhältnis zueinander und treffen sich regelmäßig im Elternhaus.

Nach der Schulzeit in Neckargemünd entscheidet sich Oppelt, Unternehmensjurist zu werden, ein Kombinationsstudiengang aus Betriebswirtschaftslehre und Jura in Mannheim. "Die Jura-Welt hat mir ganz gut gefallen. Ich bin da ja auch familiär vorgeprägt", lacht Oppelt. Sein Vater – früher Richter und heute Notar in Wiesloch – habe ihn immer getriezt, er müsse noch mehr lernen. "Für zwei meiner Brüder war das ein warnendes Beispiel. Sie wollten dann was anderes machen und haben sich für ein Physikstudium entschieden." Nach dem Bachelor als Unternehmensjurist machte Oppelt noch sein Staatsexamen und arbeitete nach dem Referendariat am Landgericht Mannheim bei seinem Vater im Notariat mit.

"Eigentlich wollte ich ja Anwalt werden, habe mich vor dem Examen aber für die Finanzverwaltung entschieden", berichtet der 32-Jährige. Den Entschluss fasste er, als er in einer renommierten Mannheimer Kanzlei während des Referendariats Station machte: "Ich habe dort mitbekommen, dass es für die Anwälte eine große Herausforderung war, mit den Behörden richtig umzugehen, obwohl der Sachverhalt rechtlich klar war", erinnert sich Oppelt. Seine Überlegung: Es sei doch praktisch, zunächst in der Verwaltung zu arbeiten, um anschließend besser zu wissen, wie man als Anwalt mit eben dieser Verwaltung umgehen könne. "Das war zumindest mein ursprünglicher Plan."

Im Finanzamt Mannheim machte er dann seine Ausbildung in der Finanzverwaltung und kam schließlich zur Steuerfahndung nach Stuttgart. Sein Sachgebiet: Bankenfälle und Glücksspiel. "Das ist ein toller Job, der sich sinnvoll anfühlt", sagt Oppelt. Schließlich holten er und seine Mitarbeiter jedes Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag wieder herein, der dem Fiskus sonst entgangen wäre. "Ich bin viel draußen. Ich habe da keine Berührungsängste. Ich finde es wichtig, vor Ort die Situation anschauen zu können", sagt Oppelt, der den Job seit drei Jahren macht.

Er sagt aber auch: "Man könnte noch viel mehr machen." Wenn man die politische Seite kenne, habe man Lust, der Verwaltung mehr zu ermöglichen. Oppelt verweist auf Nordrhein-Westfalen, das Bundesland, in dem CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet Ministerpräsident ist. Um gegen die Clankriminalität vorzugehen, arbeiten Staatsanwaltschaft und Behörden wie Zoll, Polizei und Steuerfahndung dort in eigenen Einheiten zusammen. In anderen Bundesländern hingegen wüssten die einzelnen Behörden gar nichts von den Ermittlungen der anderen. "Ich bin überzeugt, wir brauchen da eine andere Struktur", sagt Oppelt. Ansonsten komme man den Kriminellen nicht bei. "In dem Milieu braucht man eine starke Behörden-Verzahnung", unterstreicht er.

Und noch ein weiteres Thema liegt ihm aus eigener Erfahrung sehr am Herzen: "Ich bin ein Digitalisierungsverfechter. Es ist unglaublich, welches Potenzial da schlummert", sagt er in Hinblick auf die öffentliche Verwaltung. In vielen Bereichen könne man Prozesse durch künstliche Intelligenz automatisieren und "die gut ausgebildeten Leute, die diese Prozesse bisher machen, für andere Dinge einsetzen", sagt er.

Politisch war Oppelt schon früh interessiert. Sein Interesse weckte in der Schule ein Buch über den Klimawandel: "Ich war überrascht, wie sich die Erde durch die Industrialisierung und die Menschen verändert", erinnert er sich. Seine Frage war dann: Wie stehen die Parteien dazu? "Ich finde, die CDU hat da den sinnvollsten Ansatz, auch wenn es nicht der populärste ist", sagt Oppelt. Seine spätere Partei, Oppelt wurde 2007 Mitglied bei den Christdemokraten, war Verfechter der Atomkraft als CO2-neutrale Energie. "Ich hätte mir deshalb auch erst den Kohle- und dann den Atomausstieg gewünscht", so Oppelt. Doch es kam anders: Nur drei Monate nach dem Reaktorunglück von Fukushima im März 2011 beschlossen Bundestag und Bundesrat den endgültigen Ausstieg aus der Kernenergie.

In der Partei machte Oppelt schnell Karriere: Nach Stationen bei der Jungen Union (JU) wurde er Anfang 2018 Stadtverbandsvorsitzender in Neckargemünd. Im September 2019 wurde er schließlich zum stellvertretenden Bezirksvorsitzenden der CDU Nordbaden gewählt und kandidierte ebenfalls 2019 für das Europaparlament. Mit der Zeit schloss Oppelt neue Freundschaften und lernte bei der Jungen Union auch seine Frau Kim kennen. "Sie hat in Tübingen studiert und zu ihrer Zeit waren viele JU’ler, die in Tübingen studiert haben, Mitglied im südlichsten nordbadischen Kreisverband der CDU-Jugendorganisation in Calw. "So lernten wir uns kennen: Ich bin Bezirksvorsitzender und sie war Schriftführerin in meinem Bezirksvorstand." Sie heirateten im Februar 2020, kurz danach kam Tochter Lea-Sophie auf die Welt. Und seine Tochter ist es auch, die im Moment – neben dem Wahlkampf – im Mittelpunkt seiner Freizeitaktivitäten steht.

Vor der Corona-Pandemie unternahm er aber auch gerne etwas mit seinen Freunden, mit denen er seit der Schulzeit eng befreundet ist. "Wir sind alles schlechte Fußballspieler, haben aber trotzdem immer gekickt", lacht Oppelt.