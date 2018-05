Malsch. (oé) Bürgermeisterin Sibylle Würfel zufolge wirkt Kurt Laier eher im Stillen und macht auch nicht viel Aufhebens um seine Person. Umso größer ist sein Engagement für das Gemeinwohl, das er über Jahrzehnte hinweg auf zahlreichen Feldern entfaltete. Dabei hat er nicht nur viel Zeit und Energie investiert, sondern auch privates Vermögen, wie die Bürgermeisterin in ihrer Laudatio unterstrich. Jetzt war es an der Zeit, dafür öffentlich Danke zu sagen. Die Gemeinde tat dies, indem sie Kurt Laier in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit der Bürgermedaille in Gold auszeichnete. Dies geschah "in Anerkennung der besonderen und nachhaltigen Leistungen" des Geehrten für die Allgemeinheit, wie es in der Verleihungsurkunde heißt.

Was Kurt Laier alles für Malsch und seine Mitbürger getan hat, ließ Sibylle Würfel in ihrer Rede kurz Revue passieren: So war der Geehrte von 1985 bis 2010 Pfarrgemeinderat in der katholischen Kirchengemeinde und kümmerte sich in diesen 25 Jahren als Beauftragter für den katholischen Kindergarten besonders um die dort anfallenden Bau- und Reparaturmaßnahmen. Nicht minder groß war sein Engagement für die Wallfahrtskapelle auf dem Letzenberg. Wenn es um die Pflege der Grünanlage, das Pflastern der Wege und das Aufstellen der Sitzbänke ging, war Kurt Laier immer zur Stelle - und er ist es bis heute, wenn Hilfe benötigt wird. Den Engel am Eingang des Friedhofs hat er aus privaten Mitteln erneuern lassen. Und als begeisterter Oldtimer-Liebhaber chauffiert er die Kurpfälzer Weinhoheiten in seinen liebevoll restaurierten Autos beim alljährlichen Fastnachtsumzug in Malsch. Und nicht zuletzt hat er für die Erzieherinnen des katholischen Kindergartens einen Parkplatz errichten lassen und der Gemeinde die gesamte Anlage samt Grundstück geschenkt.