Malsch. (oé) Die Gemeinde Malsch tritt zum "Tag der Bibliotheken" am 24. Oktober dem Verein "Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar" bei. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Damit wird die kleine Gemeindebibliothek in der Zehntscheuer Teil des großen Bibliotheken-Verbunds, dem zurzeit 33 Bibliotheken mit über 80 Ausleihestellen in der Metropolregion angehören. Die Nutzer der Malscher Bibliothek haben damit vor allem Zugriff auf das umfangreiche digitale Angebot des Verbunds.

Die "e-Ausleihe" von "metropolbib.de" verfügt über 34.600 Titel in 52.000 Exemplaren, zudem kann der Nutzer über das "PressReader"-Angebot aus 7000 Zeitungen und Zeitschriften in 60 Sprachen auswählen. All diese digitalen Inhalte stehen den Inhabern des lokalen Malscher Büchereiausweises künftig zur Verfügung.

Darüber hinaus können Erwachsene für 20 Euro (ab 2019 24 Euro) im Jahr die Metropol-Card erwerben, die ihnen die Ausleihe in allen 33 angeschlossenen Bibliotheken mit ihren über 1,8 Millionen klassischen Medien ermöglicht. Insgesamt erhofft man sich in Malsch durch das zusätzliche Angebot, dass bisherige Leser gehalten und dank der digitalen Medien neue Leser gewonnen werden können. Dafür gibt die Gemeinde im Einstiegsjahr einmalig gut 5400 Euro aus, in den Folgejahren sind es dann jeweils gut 2000 Euro.

Der Beitritt der Gemeinde zum Verein "Metropol-Card-Bibliotheken" hatte sich schon im Juni abgezeichnet, als das Angebot im Gemeinderat erstmals vorgestellt wurde und im Gremium auf ein positives Echo stieß. So war es auch jetzt wieder. Konrad Fleckenstein (Freie Wähler) und Robert Krippl (CDU) waren sich einig darin, dass man am Trend zur Digitalisierung nicht vorbeikomme, wenn man vorhandene Leser halten und neue hinzugewinnen wolle. Gerade im Verbund mit den Metropol-Card-Bibliotheken könne man auch als kleine Gemeinde eine eigene Bibliothek halten - ja man profitiere umso mehr, je kleiner die eigene Bücherei sei.

Auch die Grünen stimmten dem Beitritt zu und hielten die Folgekosten insgesamt für überschaubar und vertretbar. Allerdings machte Tanja Becker-Fröhlich deutlich, dass die Kosten für die Mitgliedschaft nicht zulasten des Budgets für neue Bücher gehen dürften, deren Menge auch nicht reduziert werden dürfe.

Zumal das gedruckte Buch weiter Bestand haben werde. Es müsse also sowohl für den digitalen wie für den gedruckten Bereich ein attraktives Angebot geben. Sie regte erneut Buchpatenschaften an, um noch mehr neue Bücher anschaffen zu können. Auch hätten sich die Grünen im Vorfeld eine Umfrage zum Nutzerverhalten in der Bücherei gewünscht. So wäre ihnen die Entscheidung leichter gefallen.