Malsch. (oé) Im November hatte der Fachingenieur Martin Reichert die aktuelle Fortschreibung des Lärmaktionsplans für die Gemeinde Malsch in deren Gemeinderat vorgestellt. Ergebnis war, dass entlang der viel befahrenen Hauptstraße dringender Handlungsbedarf besteht, weil viele ihrer Anwohner tags wie nachts "gesundheitskritischen", in Einzelfällen sogar "gesundheitsgefährdenden" Lärmbelastungen ausgesetzt sind. 168 Bürger sind insgesamt betroffen. Als Sofortmaßnahme schlug der Experte damals vor, an der Hauptstraße Tempo 30 einzuführen, dort wo dies noch nicht der Fall ist. Als weiterer Schritt sollte in den Bereichen, wo trotz Tempo 30 die Lärmgrenzwerte überschritten werden, die Straßendecke erneuert und lärmmindernder Asphalt eingebaut werden. Danach gingen die Unterlagen in die Offenlage, um Bürgern und Behörden Stellungnahmen zu ermöglichen. Jetzt wurden die Ergebnisse der Offenlage im Gemeinderat vorgestellt.

Ein für die Gemeinde erfreuliches Ergebnis vorweg: Das Regierungspräsidium (RP) hat zwei Teilabschnitte der Ortsdurchfahrt (die zugleich Landesstraße ist) in die Dringlichkeitsliste des Landes für eine Belagserneuerung aufgenommen, sodass "mittel- bis langfristig" mit einer Erneuerung des Belags dort gerechnet werden kann. Der Fachingenieur sieht damit "gute Chancen" auf eine Umsetzung der Maßnahme "binnen der nächsten zehn Jahre". Diese Einschätzung sei allerdings "ganz unverbindlich", betonte Reichert. Der Einbau von "lärmoptimiertem" Asphalt entscheidet sich dem RP zufolge aber erst mit Beginn der Ausführungsplanung.

Das RP ist auch grundsätzlich mit passiven Lärmschutzmaßnahmen an den Gebäuden einverstanden, bei denen der "Auslösewert" für eine Lärmsanierung überschritten ist. Sind die Häuser vor dem 1. April 1974 errichtet worden, können die Eigentümer einen Zuschuss von 75 Prozent erhalten, wenn sie zum Beispiel neue Lärmschutzfenster einbauen wollen. Anträge können gestellt werden, sobald der Lärmaktionsplan endgültig verabschiedet ist. Antragsformulare findet man auf der Internetseite des Regierungspräsidiums. Die Gemeinde will hier Hilfestellung leisten. Vor allem Sven Antoni (Grüne) hatte darauf gedrungen, dass die Gemeinde aktiv wird und die betroffenen Eigentümer direkt über die Fördermöglichkeiten informiert. Ein entsprechender Antrag wurde einstimmig gebilligt.

Allerdings gab es nicht nur positive Rückmeldungen auf den aktuellen Lärmaktionsplan. So beklagte etwa eine Bürgerin in der Fragerunde zu Beginn der Sitzung den Umfang der Unterlagen und, dass sie "nur schwer verständlich" seien. Sie zeigte sich auch enttäuscht darüber, dass für die Rotenberger Straße keine Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen sind. Viele Anwohner hatten hier in ihren Stellungnahmen Tempo 30 und einen Zebrastreifen für den östlichen Ortsausgang in Richtung Mühlhausen gefordert. Im Gemeinderat gab es viel Verständnis für diese Forderungen und die Beschwerden der Anwohner in der Rotenberger Straße, wo ein Altenheim liegt und viele Kinder auf ihrem Weg zu Reblandhalle unterwegs sind. Sven Antoni appellierte deshalb an die Verwaltung, "alle Register zu ziehen", um Tempo 30 zu erreichen. Dies sei ein "Herzensanliegen".

Allerdings hat die Gemeinde hier kaum eine Handhabe, da es sich ebenfalls um eine Landesstraße handelt. Und die errechneten Lärmwerte sind zwar hoch, reichen aber nach den Worten von Martin Reichert nicht aus, um Maßnahmen zu ergreifen. Dafür sei die Grundlage nicht vorhanden. In der Rotenberger Straße fahren den letzten Zählungen zufolge täglich rund 5900 Fahrzeuge, in der Hauptstraße sind es rund 8600. Bürgermeisterin Sibylle Würfel sah deshalb auch "keinen Ermessensspielraum" für die Gemeinde. Wie Hauptamtsleiter Frank Herrmann darlegte, schlägt die Gemeinde bei den turnusgemäßen "Verkehrstagfahrten" der Straßenbehörden "gebetsmühlenartig" Tempo 30 und einen Zebrastreifen für die Rotenberger Straße vor. Dies werde jedoch "genauso gebetsmühlenartig abgelehnt". Dennoch will es die Gemeinde weiterversuchen. "Wir tun alles", so die Bürgermeisterin. Vielleicht höhle ja steter Tropfen den Stein.

Fachingenieur Reichert nahm auch vielen die Hoffnung, dass Lärmmessungen besser wären als die Berechnungen. Rechenverfahren wirken sich seiner Erfahrung nach eher zugunsten der Betroffenen aus, weil die Ergebnisse "lauter" seien als bei Messungen. Diese sind Reichert zufolge zudem kaum praktikabel, weil "an 365 Tagen im Jahr" gemessen werden müsste und eventuell vorhandene andere Lärmquellen die Ergebnisse beeinflussen. Die Haltung der Gerichte sei deshalb "eindeutig": Es werde nicht gemessen, so seine Auskunft. Auch der von Bürgern angesprochene Bau einer Umgehungsstraße hat dem Experten zufolge "mit kurzfristigen Lärmschutz nichts zu tun". Man spreche hier von einem Zeithorizont von 15 bis 20 Jahren.

In ihren Stellungnahmen waren sich die Fraktionen weitgehend einig, dass Tempo 30 in der Hauptstraße relativ kurzfristig ausgeweitet werden müsse, CDU und Grüne wünschten sich sogar möglichst flächendeckendes Tempo 30, nicht nur wegen des Lärms, sondern auch wegen der Sicherheit, wie Uwe Schnieders (CDU) meinte. Sven Antoni sah ebenfalls einen großen Bedarf, dass "wir runterkommen auf Tempo 30. Das hilft allen". Umso größer das Bedauern im Rat, dass dies für die Rotenberger Straße, ebenso wie für die Rettigheimer Straße und den Oberen Mühlweg aufgrund der gesetzlichen Vorgaben noch nicht möglich ist. Hier müsse man "immer wieder bohren", so Schnieders.

Konrad Fleckenstein (Freie Wähler) erinnerte aber auch daran, dass es nicht viel nütze, Tempo 30 zu verordnen, wenn es nicht eingehalten werde. Skeptisch zeigte er sich beim lärmmindernden Asphalt. Er hoffe, er werde dessen Einbau noch erleben, meinte er. Wichtig sei jedoch, "dass jetzt ein Anfang gemacht wird". Arved Oestringer (FDP) blieb bei seiner Einschätzung, der Lärmaktionsplan sei "diffus" und greife zu kurz. Auch sei noch keine Maßnahme abgesichert, der Flüsterasphalt nicht genehmigt. Schalldichte Fenster helfen dem Bürger Oestringers Meinung zufolge mehr – und auch mehr Verkehrskontrollen.