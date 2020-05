Malsch. (oé) Eigentlich schien beim neuen Dorfplatz (dem hinteren Teil) schon alles unter Dach und Fach zu sein. In seiner Sitzung im Februar hatte der Gemeinderat nach vielen vorangegangenen Beratungen den Bauauftrag mit einer Gesamtsumme von 515.000 Euro vergeben. Der Beschluss fiel damals einstimmig. Nun jedoch stand das Thema unvermittelt wieder auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung, die wegen der Corona-Pandemie und der erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln nicht im Ratssaal, sondern in der Letzenberghalle stattfand.

Grund für die neuerliche Beratung war ein gemeinsamer Antrag von CDU und FDP, die nachträglich eine aus ihrer Sicht "geringfügige Änderung" (Uwe Schnieders, CDU) beim Gestaltungskonzept des Platzes wünschten. Konkret ging es um den Verzicht auf einen von vier Bäumen einer Baumreihe, die den südlichen Teil des Platzes abschließt. CDU und FDP reagierten damit auf den Wunsch eines Anwohners, der bereits in der Sitzung vom 18. Februar dafür plädiert hatte, auf zwei Bäume und die ihnen zugeordneten Sitzbänke vor seinem Anwesen zu verzichten (damals jedoch ohne Erfolg). In einem Schreiben an das Rathaus bekräftigte er danach nochmals seine Forderung und auch die Eigentümer eines benachbarten Anwesens widersprachen in einem Schreiben der Pflanzung der Bäume vor ihrem Grundstück.

Die Beschwerdeführer und andere Anwohner waren in der jüngsten Sitzung anwesend und nutzten die Bürgerfragestunde zu Beginn, um ihre Anliegen darzulegen. Dabei wurden unter anderem fehlende Parkplätze beklagt und moniert, dass die Betroffenen von der Gemeinde nicht angeschrieben und über die Pläne informiert worden seien. Dies sorgte bei Bürgermeisterin Sibylle Würfel spürbar für Irritationen. Sie verwies auf den langen Beratungsprozess bei diesem Projekt, der sogar bis 2013 zurückreiche.

Es habe viele Sitzungen, Bürgerversammlungen und Bürgerbeteiligungen gegeben, zu denen die Anwohner selbstverständlich persönlich angeschrieben und schriftlich eingeladen worden seien. Jetzt, wo der Auftrag vergeben und das "Kind in den Brunnen gefallen" sei, meldeten sie sich nun zu Wort. Das sei für sie "nicht ganz nachvollziehbar", meinte die Bürgermeisterin. Auch erinnerte sie daran, dass es der Gemeinderat war, der sich gegen weitere Parkplätze auf dem neuen Platz entschieden hatte.

All das hatte die Verwaltung den Beschwerdeführern bereits in einem Antwortschreiben auf deren Widerspruch hin dargelegt. Die Auffassung, dass nun nichts mehr zu machen sei, wurde von der CDU-Fraktion und FDP-Gemeinderat Arved Oestringer allerdings nicht geteilt. In ihrem Antrag griffen sie das Anliegen des einen Beschwerdeführers teilweise auf und plädierten dafür, zumindest auf einen der Bäume mitsamt Sitzbank zu verzichten. Baum und Sitzbank stünden nämlich direkt unterhalb der Terrasse des Beschwerdeführers, die für diesen "Erholungs- und Ruheort" sei, wie es in der Antrags-Begründung heißt. Diese Funktion sah der Beschwerdeführer beeinträchtigt. Es sei "ein Muss", Wünsche und Anregungen von Bürgern zu hinterfragen und sie gegebenenfalls zu unterstützen, hatte Uwe Schnieders in seiner Antragsbegründung betont. Im konkreten Fall habe man in vielen Gesprächen Klarheit geschaffen und auch eine Lösung gefunden. Für diese "positiven Gespräche", die von Zustimmung geprägt gewesen seien, hatte sich der betreffende Bürger zu Beginn der Sitzung auch ausdrücklich bedankt.

Uwe Schnieders sah im Vorschlag seiner Fraktion und der FDP auch keine Beeinträchtigung des Gleichbehandlungs-Grundsatzes, da die anderen drei Bäume deutlich mehr Abstand zu den Häusern hätten. Die Bürgermeisterin beurteilte dies allerdings anders. "Entweder wir machen es allen recht oder keinem", so ihre Position.

Eine klare Absage erteilte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Claus Stegmaier dem vorliegenden Antrag. Ein Verzicht auf die Bäume (übrigens "langsam wachsender Kugel-Ahorn mit geringer Wuchshöhe") würde seiner Meinung nach den demokratischen Prozess der Bürgerbeteiligung "ad absurdum" führen. Für die Bäume sprachen aus seiner Sicht nicht nur ökologische Gründe, sondern auch das gestalterische Gesamtbild. Würde die Baumreihe reduziert oder ganz auf sie verzichtet, dann schade dies dem Gesamteindruck der Platzfläche. Hier sollten sich "Einzelinteressen dem Gemeinwohl unterordnen", fand Stegmaier.

Städtebauliche Idee der Baumreihe war Hauptamtsleiter Frank Herrmann zufolge, den Verlauf der Mühlgasse, wie er früher einmal war, wieder sichtbar zu machen. Der Planer selbst hatte im Vorfeld schriftlich Stellung genommen und gemeint, durch die Herausnahme von ein, zwei oder drei Bäumen würde "der städtebauliche Sinn der Baumreihe komplett verloren" gehen. Besser würde man dann auf die Baumreihe ganz verzichten, so seine Meinung.

Am Ende war das Votum des Gemeinderats eindeutig: Bei fünf Ja-Stimmen, einer Enthaltung und neun Neinstimmen wurde der gemeinsame Antrag von CDU und FDP abgelehnt.

Danach hatten die Freien Wähler eigentlich einen eigenen Antrag zur Diskussion und Abstimmung stellen wollen, der ihrer Meinung nach einen "guten Kompromiss" (Konrad Fleckenstein) dargestellt hätte: nämlich den strittigen Baum zu erhalten, aber um wenige Meter vom Grundstück weg zu verschieben (ebenso die Sitzbank).

Die Aussprache, die kurzzeitig etwas hitzig wurde, nahm jedoch ein abruptes Ende. FDP-Gemeinderat Arved Oestringer (er hatte vorübergehend aus Protest gegen eine Äußerung der Bürgermeisterin den Ratstisch verlassen und im Publikum Platz genommen) wandte unter Verweis auf die Gemeindeordnung ein, dass der Tagesordnungspunkt mit der Abstimmung eigentlich abgeschlossen sei und es keinen Antrag zur Geschäftsordnung wegen einer Änderung der Tagesordnung gegeben habe. Damit war der Freie-Wähler-Antrag aus formalen Gründen vom Tisch und es bleibt bei der bisherigen Platzgestaltung mit der Baumreihe.