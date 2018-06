Malsch. (agdo) Ein Blick gegen den Himmel verhieß nichts Gutes: Dunkle Wolken hingen - zumindest teilweise - über Malsch. Eine halbe Stunde vor der offiziellen Eröffnung des traditionellen Mälscher Marktes am Samstagnachmittag donnerte es und vereinzelt fielen Tropfen.

Aber die Malscher scheinen einen guten Draht zu Petrus zu haben, denn das gute Wetter hielt sich und die Sonne behielt bei der Eröffnung die Oberhand.

"Das Wetter soll sich über die drei Tage, an denen der Mälscher Markt stattfindet, bitte halten", mit den Worten schickte Bürgermeisterin Sibylle Würfel bei der offiziellen Eröffnung am Zehntkeller ein "Stoßgebet" zum Himmel. Die Bürgermeisterin begrüßte alle Gäste, darunter waren der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein, Sibylle Würfels Amtsvorgänger Werner Knopf, etliche Gemeinderäte sowie Ehrenbürger.

Sie dankte allen, die zum Gelingen des Marktes, den es seit 1531 gibt, beigetragen hatten und wünschte den Besuchern sowie Ausstellern drei schöne Tage im Weinort.

Bürgermeisterin Sibylle Würfel eröffnete gemeinsam mit den Weinhoheiten Patricia Theis und Mona Kenz sowie dem Vorsitzenden des Verkehrs- und Heimatvereins, Werner Keßler, das dreitägige Fest. Foto: Agnieszka Dorn

"Wo bleibt nur der Reiz des Lebens, ohne den Saft der teuren Traube, zum Feiern und zum Fröhlichsein, stoßt alle mit uns auf unseren badischen Wein an", sagte die aus Mühlhausen stammende Kurpfälzische Weinkönigin Patricia Theis, die gemeinsam mit der Rettigheimer Weinprinzessin Mona Kenz das Weinglas hob und den Markt offiziell eröffnete.

Dem folgten drei laute Böllerschüsse, die von der Freiwilligen Feuerwehr abgefeuert wurden. Dank moderner Technik geht die Verständigung in der heutigen Zeit schnell, Feuerwehrkommandant Michael Würth tätigte vom Handy einen Anruf und kurze Zeit später hallten die Böllerschüsse durch den Weinort, im Jahr 1531 sah das noch ganz anders aus.

Mit stimmungsvollen Lieder umrahmte der Männergesangverein Frohsinn Malsch die Eröffnung des Mälscher Markts. Foto: Agnieszka Dorn

Aus dem Weinbrunnen, der "Bacchantin", floss der Wein und die Gäste griffen beherzt zu. Für die musikalische Umrahmung war zunächst der Musikverein Konkordia zuständig, der mit den Melodien "Wenn der Wein blüht", "Böhmischer Traum" sowie "Dem Land Tirol die Treue" für beste Stimmung sorgte. Der Männergesangverein Frohsinn sang unter anderem "Über sieben Brücken musst du gehen".

Die Besucher flanierten über den Mälscher Markt und schauten sich das vielfältige Angebot an. Es gab zahlreiche Marktstände, Unterhaltungsangebote und Fahrgeschäfte. Während die Kleinen auf dem Karussell fröhlich Runden drehten und Jugendliche in den Fahrgeschäften sichtlich Spaß hatten, zog es andere Besucher in die Wirtschaften oder zu den Essensständen.

Die Kinder begeisterte die Fahrgeschäfte. Foto: A. Dorn

Es gab unter anderem "Dünnele", was ein badischer Flammkuchen ist, mit Speck und Zwiebeln oder Kartoffeln, Käse und Speck, Pizza und noch weitere leckere Speisen.

Das Marktangebot war vielfältig, erwerben konnte man von Kleidung, Gürteln und verschiedenen Bürsten für den Haushalt über Taschen, Schmuck, wohlriechende ätherische Öle, Bilder oder Karten in 3-D Format bis hin zu Haushaltswaren, Babykleidung so ziemlich alles, was das Herz begehrte.

An einem Stand mit Holzschnitzereien konnte man zusehen, wie Blumen, Igel oder Eulen aus Holz entstehen. Einige Besucher probierten verschiedene Fruchtliköre, darunter Granatapfel- oder Himbeeressig, die man zum Dessert oder in Sekt als Aperitif mischen kann, verriet Standbetreiberin Melitta Kimmling.

Kunterbunt geht es zu beim Mälscher Markt. Foto: Agnieszka Dorn

Der Gewerbeverein bot auch dieses Jahr wieder eine Gewerbeausstellung, die Aussteller informierten etwa über energetische Fenster oder moderne Sanierungsmaßnahmen rund um das traute Heim. Wer von der einen Seite die Gewerbeschau betrat, schritt durch ein nachgestelltes mittelalterliches Tor, an dem Bilder von der ehemaligen aus Malsch stammenden Weinkönigin Marisa Metzger hingen. Zudem waren auf dem Mälscher Markt sämtliche Vereine der Gemeinde vertreten.

Info: Am Montag geht das traditionsreiche Fest ab 11 Uhr weiter.