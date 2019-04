Wiesloch. (aot) "Ich habe mit dem Lehrer Peters die Wände in der Schule angestrichen", sagt Louise entschuldigend, als sie verspätet zum Damenkränzchen erscheint. "Sie waren doch nicht alleine zusammen mit einem Mann", empört sich eine der älteren Damen in Rüschenkleidung. Daraus entwickelt sich eine heftige Diskussion, in der die spätere Frauenrechtlerin und sozialkritische Schriftstellerin Louise Otto-Peters (1819 bis 1895) die Damen ordentlich in Rage bringt. Mit Aussagen nämlich wie "Einen Beruf sollten Frauen lernen!" und "Es gibt nur ein Motiv zu heiraten - Liebe".

Diese charakteristische Szene aus der Gesellschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist in dem DDR-Spielfilm von 1958 "Nur eine Frau" zu sehen, der von der Wieslocher Louise-Otto-Peters-Schule (LOP) digitalisiert und anlässlich des 200. Geburtstags ihrer Namensgeberin auf dem Schulfest gezeigt wurde.

Schulleiter Oliver Wetzel (rechtes Bild, li.) und das Ehepaar Otto-Peters mischten sich unter die Besucher. Foto: Pfeifer

"Louise Otto-Peters war eine bedeutende Frauenrechtlerin, die in zahlreichen Gedichten und Romanen auf die gesellschaftlichen Missstände jener Zeit aufmerksam machte", führte Schulleiter Oliver Wetzel bei der Begrüßung der Gäste im Vorraum der Schule aus.

1849 habe sie eine eigene Zeitung für Frauen herausgebracht, die dazu aufforderte, das Recht auf Mündigkeit und Selbstständigkeit einzuklagen und gemeinsam für Freiheit, Bildung und Humanität zu kämpfen. 1866 habe sie eine 100-seitige Schrift mit dem Titel "Das Recht der Frauen auf Erwerb" veröffentlicht. Die Berufsschule - an der übrigens 80 Prozent der Schüler junge Frauen sind - trage mit ihrer hauswirtschaftlichen, sozialwissenschaftlichen und pflegerischen Ausrichtung stolz ihren Namen.

Gemäß dem Schul-Leitbild "lebensnah, offen, praxisnah" habe man auf einen steifen Festakt verzichtet und bitte die Besucher, sich im Schulhaus frei zu bewegen und mitzufeiern. Und das taten die Gäste auch mit großem Vergnügen. Unter anderem konnten sie sich unter Leitung der Musiklehrerin Ursula Mergel zum "Rudel-Singen" treffen, auf der Pflegestation den Blutdruck messen und von der Beratungslehrerin erzählen lassen, was alles zu ihren Aufgaben gehört.

Dann gab es eine Forscherstation, mit der Wolken und Regen simuliert und kindgerecht mit elektrischem Strom experimentiert wurde, ganz auf die an der Schule ausgebildeten zukünftigen Erzieherinnen ausgerichtet. In einem anderen Raum konnte man einem menschlichen Körper in Plastikausführung die inneren Organe herausnehmen und in einem weiteren Gehör, Geruchs- und Tastsinn prüfen lassen. Von den Schülern gut angenommen wurden selbst gebastelte Würfel- und Gesellschaftsspiele und die "Spiele aus Louises Zeit". Großen Spaß machten vor allem die Filme im "LOP-Filmpalast" über das Leben an der Schule. In den selbstgedrehten Videos erfuhr man von einem der wenigen Jungen, warum er an der Schule sei. Ernst äußerte sich der Englischlehrer darüber, dass der "Frauenjournalismus" im 19. Jahrhundert einen gesellschaftlichen Umbruch darstellte.

Handwerklich ging es bei der "LOP-Campeni" zu, in der an der Maschine Geldbeutel, Topflappen und Kissen aus Stoffstreifen genäht und vor Ort verkauft wurden. Daneben konnte man die offene Probe der Theater-AG beobachten und sich bei dem in den Gängen flanierenden Ehepaar Otto-Peters nach ihrem Leben vor fast 200 Jahren erkundigen. Für die reich bestückte Tombola mit Trikots von den Hoffenheimer Bundesligaspielern und den Mannheimer Adlern hatte der Förderverein gesorgt und natürlich wurde bestens für das leibliche Wohl der Besucher mit Fingerfood, Kuchen und Kaffee, Snacks, Suppen und exotischen Mixgetränken gesorgt. So amüsierten sich nicht nur die Schüler bei den verschiedensten Aktivitäten, sondern auch die "Ehemaligen", die gekommen waren, um Erinnerungen auszutauschen. Sie waren sehr beeindruckt von der Entwicklung, die die Schule mit den in den letzten Jahren dazugekommenen neuen Schularten vollzogen hat.