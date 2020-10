Von Hans-Dieter Siegfried

Region Wiesloch/Walldorf. "Lieber jetzt als vielleicht im Dezember, dann wäre das Weihnachtsgeschäft kaputt und viele Geschäfte würden nicht überleben": So kommentierte Uwe Dörner, der Vorsitzende des Wieslocher Vereins Stadtmarketing, die ab nächster Woche noch einmal verschärften Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

Restaurants und Kneipen haben ab kommendem Montag zu, Veranstaltungen und Konzerte werden ebenfalls bis Ende November nicht stattfinden und die Einschränkungen bei Treffen – privat oder im "öffentlichen Raum" – wurden jetzt seitens der Politik neu geregelt. Was als "Lockdown Light" bezeichnet wird, trifft insbesondere die Gastronomie hart, aber auch mittelbar den Einzelhandel – denn wenn die Lokale zu sind, werden voraussichtlich auch sonst weniger Menschen in den Innenstädten unterwegs sein.

Die Schließungsanordnung für die Gastronomie, meinte Uwe Dörner, sei sicherlich nicht für jeden nachvollziehbar. "Dort gibt es gute Hygienekonzepte, zudem wurde inzwischen doch viel Geld investiert, um mit dem Aufstellen von Zelten und Heizstrahlern möglichst lange eine Außenbewirtung zu gewährleisten."

Aber: Hätte man mit dieser Reaktion auf die steigenden Infektionszahlen noch länger gewartet, wären die Auswirkungen für den Einzelhandel sicher "katastrophal" gewesen, so der Stadtmarketing-Vorsitzende. "Vor Weihnachten wird in vielen Geschäften das meiste Geld verdient. Würde dies wegbrechen, könnten so manche nicht überleben." Dörner zeigte allerdings Verständnis für die am Mittwoch verkündeten Verordnungen – was sicher nicht jeder teile: "Für mich sind Restaurants nicht unbedingt Orte, an denen sich das Virus verbreiten kann."

Das Palatin steht nicht nur im kulturellen Bereich, sondern auch wegen der nächste Woche startenden Übernachtungsverbote vor Herausforderungen. Foto: Pfeifer

Das Palatin in Wiesloch steht ähnlich wie andere Häuser vor mehreren Problemen. "Wir haben nicht nur einen spürbaren Rückgang bei den Übernachtungszahlen, sondern auch zahlreiche Ausfälle bei den Veranstaltungen", sagte Geschäftsführer Matthias Eckstein bereits in der letzten Woche. Das Konzert mit dem Musikkorps der Bundeswehr musste beispielsweise abgesagt werden, obwohl ein genehmigtes Hygienekonzept vorlag. "Immer mehr Ensembles können nicht mehr kommen": Wegen einer einzelnen Aufführung könnten Musiker oder auch andere Akteure nicht nach Wiesloch kommen, doch eine Verpflichtung in mehreren Städten oder sogar eine Art Tournee seien schlicht nicht mehr möglich, erklärte Eckstein. Wie es ab Montag dann weitergehen wird, könne man noch nicht absehen.

Im Einzelhandel der Weinstadt wird wenig überraschend das sinkende Kaufinteresse registriert. Um helfend unter die Arme zu greifen, hat das Stadtmarketing verschiedene Aktionen wie "Echt.Friday" ins Leben gerufen, um für die Belebung der Innenstadt zu sorgen. Im Schulterschluss haben sich etwa 20 Geschäfte zusammengetan, um mit Sonderaktionen zu werben. Seit Frühjahr haben auch viele einen Internet-Verkauf mit aufgenommen, um ihre Kunden auch auf diesem Wege versorgen zu können. "Das hat erfreulicherweise zugenommen und so bieten wir eine sinnvolle Ergänzung zum Verkauf vor Ort", sagte Michael Maier, Stadtmarketing-Geschäftsführer.

Schwierig gestaltet sich nach Angaben von Uwe Dörner die Kontrolle der Maskenpflicht. "Da kommt es hin und wieder zu Irritationen, wenn Kunden erklären, sie könnten aus gesundheitlichen Gründen keine Masken tragen." Das stelle für das Personal in den Geschäften eine schwer zu kontrollierende Aussage dar, da nicht jeder ein Attest vorweisen könne. "Das wird, so meine Erfahrung, in den Geschäften durchaus unterschiedlich gehandhabt", sagte Dörner. Er sieht zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer in den jetzt festgelegten Verordnungen. Immerhin werde bis zu 75 Prozent des Verdienstausfalls in der Gastronomie erstattet. "Damit kann man sicherlich den November überbrücken."

Gastronom Filippo Giacalone weist auf Investitionen etwa in Zelte hin, um den Betrieb in der Coronakrise aufrecht zu erhalten. Investitionen, die jetzt vergeblich zu sein scheinen. Foto: Siegfried

Bezüglich Investitionen, die sich jetzt als vergeblich herauszustellen drohen, äußerte sich Filippo Giacalone, der die "Trattoria Italia" betreibt: Vor rund zwei Wochen hat er auf dem Wieslocher Marktplatz ein Zelt aufgestellt, jetzt bleibt auch dies ab Montag geschlossen. "Ich muss leider wieder auf Abhol- und Lieferservice setzen, um den November zu überbrücken", sagte er.

Bernhard Gröner, Abteilungsleiter der "Werbegemeinschaft" im Walldorfer Gewerbeverein, bezeichnete ebenfalls den Gastronomiebereich als "besonders hart betroffen". Er führte aus, dass in den zurückliegenden Wochen sehr viel Geld geflossen sei, um, ähnlich wie in Wiesloch etwa mit Zelten, den Betrieb trotz Coronakrise aufrechtzuerhalten. Und nun stehe eine erneute Schließung an.

Aber auch Gröner betonte, es sei besser, jetzt Maßnahmen zu ergreifen, als vielleicht erst in ein paar Wochen. "Ich persönlich hätte mir allerdings konsequenteres Durchsetzen von Strafen gewünscht und zwar gegen diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten." Gröner, der neben einer Schreinerei auch ein Bettenstudio betreibt, bekam die Kaufzurückhaltung der Kunden in den zurückliegenden Wochen zu spüren. "Wir haben nicht nur einen Umsatzrückgang im Verkauf selbst zu verzeichnen: Viele Kunden nehmen noch nicht einmal unseren Service bei Reparaturen in Anspruch. Sie haben einfach Angst, fremde Menschen in ihre Wohnungen zu lassen."

Skeptisch äußerte sich Bernhard Gröner bezüglich der angekündigten Entschädigungen, speziell für die Gastronomen. "Ich bin mal gespannt, ob und wann die Gelder fließen. Wartet man damit zu lange, könnte dies für viele Betriebe zu spät kommen, denn die Reserven wurden längst aufgebraucht." Auch Peter Steinmann, der seit 35 Jahren Eigentümer der "Markstube" in der Walldorfer Hauptstraße ist, hat in ein Zelt investiert. Das muss er nun ebenfalls für rund vier Wochen schließen.

Ob und wie übrigens ein "Kleiner Weihnachtsmarkt" in Walldorf stattfinden kann, wird sich alsbald entscheiden. "Wir wollen eigentlich eine Gelegenheit bieten, damit unsere Geschäftsleute wenigstens im Vorweihnachtsgeschäft etwas verkaufen können."

Als "unverständlich und nicht nachvollziehbar" bezeichnete Edgar "Eddie" Berlinghof die Entscheidung, auch Konzerte nicht stattfinden zu lassen. Seit 22 Jahren betreibt er eine Event-Agentur und ist Vorsitzender des 2004 gegründeten "Kulturfördervereins Kurpfalz", man kennt ihn von zahllosen Konzerten in der Region und darüber hinaus.

"Ich kann zwar verstehen, dass Konsequenzen hinsichtlich der steigenden Infektionszahlen gezogen werden mussten, aber es trifft im Bereich der Musik sicherlich die Falschen", so Berlinghof. Er hat nach eigenen Angaben in den zurückliegenden Monaten 120.000 Euro an Umsatz wegen der Pandemie verloren. "Meine Reserven sind jetzt fast aufgebraucht, aber als positiv denkender Mensch werde ich sicherlich nicht aufgeben." Derzeit hält er sich unter anderem mit Plakatierungsmaßnahmen und Internet-Aktivitäten über Wasser.

"Ich vertraue zwar der Regierung, aber die Musiker und Konzertbesucher jetzt wieder so zu behandeln, halte ich für nicht richtig." Er selbst habe verschiedene Hygienekonzepte für Veranstaltungen erstellt, dies gelte ebenso für die Gastronomie. "Und jetzt das, aber ich werde wieder auf die Füße fallen", gab er sich kämpferisch.

Doch als problematisch erweist sich nicht nur, was in den neuen Corona-Verordnungen steht, sondern auch, was nicht darin zu finden ist. Auf eine endgültige Entscheidung wartet beispielsweise Thomas Michael, Leiter der Wieslocher Stadtbibliothek. "Derzeit gehe ich davon aus: Wir dürfen geöffnet bleiben, da Büchereien in der Verordnung nicht speziell in den zu schließenden Einrichtungen auftauchen. Aber letztlich müssen wir auf die spezielle Verordnung des Landes Baden-Württemberg warten". Die zuständige Fachstelle beim Regierungspräsidium in Karlsruhe habe bisher noch keine Einzelheiten mitteilen können.