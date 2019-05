Malsch. (oé) Welche Vorstellungen die vier Wahl-Listen, die in Malsch zu Kommunalwahl antreten, für die Zukunft der Letzenberggemeinde haben und wo ihre Schwerpunkte liegen - das haben wir hier im Überblick zusammengestellt:

Freie Wähler: Den Zusammenhalt fördern

Dass man "frei und völlig unabhängig" und nur auf die Belange der Kommune bedacht sei, steht auch für die Freien Wähler in Malsch "absolut im Vordergrund". Ihr Motto lautet deshalb "In Malsch zu Hause - für Sie engagiert". Wichtig ist den Freien Wählern dabei vor allem, "den Zusammenhalt in der Bevölkerung und zwischen den Generationen zu fördern", dazu bedürfe es "neuer Ideen und kreativer Lösungsansätze", zum Beispiel in Form von Mehrgenerationentreffs als "Orten der Begegnung". Gerade beim künftigen Dorfplatz wollen die Freien Wähler darauf achten.

Auch die Grundversorgung im Ort zu sichern, ist ihnen ein Anliegen: angefangen bei medizinischer Versorgung und leistungsfähigem Internet über die Kultur (wo man einer "bedenklichen Entwicklung entgegenwirken" will) bis hin zu Einkaufsmöglichkeiten, gerade auch für ältere Menschen. Es gelte, das vorhandene Angebot und damit das "hohe Maß an Lebensqualität" für Jung und Alt zu erhalten. "Voll und ganz" stehen die Freien Wähler hinter dem Projekt der "Helfer vor Ort", das aus ihrer Sicht "eine Erfolgsgeschichte" ist und weitere Förderung verdient.

Eine zentrale Frage ist für die Freien Wähler, wie die Abwanderung junger Bürger gestoppt oder besser noch ins Gegenteil verkehrt werden kann, damit Malsch kein "alternder Ort" wird, seinen Haushalt sichern und seine Infrastruktur langfristig erhalten kann. Dringend ist aus Sicht der Freien Wähler hier eine Überarbeitung veralteter Bebauungspläne sowie die Entwicklung moderner Wohn- und Baukonzepte, generell aber ein Zukunftsplan und Strategiepapier, wohin sich Malsch entwickeln soll.

Dies solle "gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeitet werden". Was die Freien Wähler sonst noch auf ihrer Agenda haben, ist zum Beispiel die Modernisierung der Vereinsförderrichtlinien zum Nutzen der Vereine als "Stützen der Gesellschaft", aber auch eine Förderung weiterer alternativer Mobilitätskonzepte - um gerade auch die Mobilität älterer Menschen zu unterstützen.

Die Gemeinderatskandidaten der Freien Wähler in Malsch: Hans-Peter Haußmann, Jonathan Eisend, Doris Lenhard, Konrad Fleckenstein, Nicolas Neuer, Bernd Richter, Mirjam Bohn, René Wittmaier, Klaus Heigel, Andreas Fritzen, Klaus Müller, Andrea Schäffner, Hans-Peter Östringer und Friedrich Bender.

CDU: Innenentwicklung und bezahlbarer Wohnraum

Es wurde viel erreicht in Malsch, es gibt aber auch noch "viel zu tun": Das ist die Position der CDU. Zum Beispiel im Bereich Kinder, Jugend und Senioren. Schon bisher habe man hier stets schnell auf veränderte Bedürfnisse reagiert und rechtzeitig Lösungen gefunden - und so soll es der CDU zufolge auch bleiben, indem man ein funktionierendes Gesamtkonzept der Betreuung von der Krippe bis zur Grundschule bietet, inklusive Hort und Kernzeit, was "sehr geschätzt und auch gut angenommen" werde.

Wichtig ist der CDU gerade auch der Beitrag der Vereine, indem sie "allen Generationen Heimat" böten. Auch das Kinder- und Jugendforum sei eine "gute Plattform", damit sich Jugendliche Gehör verschaffen könnten.

Ein besonderes Augenmerk legt die CDU auf Innenentwicklung und bezahlbaren Wohnraum. "Quartierlösungen" wie in der Alten Rathausgasse, in Posthof und Alter Gärtnerei seien "hervorragende Beispiele", wie man Baulücken schließen könne. Bei der Schaffung von Neubaugebieten müsse stets der Klimaschutz mitbedacht werden und sie dürften "keinesfalls Spekulationsobjekte" werden.

Deshalb gilt für die CDU der Grundsatz: "Wenn Neubaugebiete, dann nur in Gemeindehand." Nicht minder wichtig ist den Christdemokraten die rasche Vermarktung kommunaler Grundstücke (Hauptstraße 122, Kirchgasse, Brunnengasse 9) oder ungenutzter Gebäude (Kirchberg 2). Dringend geboten sei eine Lösung für den Zehntkeller und (daraus resultierend) eine bessere Frequentierung der Zehntscheuer.

Klima und Umwelt misst die CDU "hohe Priorität" bei und setzt auf die intensive Weiterführung des 2011 auch mit allen ihren Stimmen beschlossenen Klimaschutzkonzepts für Malsch sowie auf die Unterstützung der Klimawerkstatt ("ein Muss"). Regenwasserrückhaltung, Kaltluftschneisen, der Nahverkehr - all dies könne ein Beitrag vor Ort zum Schutz gegen extreme Wetterereignisse sein.

Beim Sektor Wirtschaft will die CDU vor allem den Glasfaserausbau unbedingt forcieren, da der Mangel an schnellem Internet geschäftsschädigend wirke und zum Standortnachteil werde. Unterstützung des Gewerbes heiße: Arbeitskräfte und Steuereinnahmen binden.

Die Kandidaten der CDU Malsch heißen: Benedikt Napravnik, Uwe Schnieders, Eileen Schnurr, Philipp Bender, Armin Stegmaier, Marco Matzka, Daniel Beichel, Markus Hill, Rüdiger Bös, Andreas Ziegler, Jann Jenne, Georg Fahlke, Felix Glas und Simon Rusnyak.

Grüne: Offene und bürgernahe Kommunalpolitik

"In Malsch gerät etwas in Bewegung", auch dank ihrer "erfolgreichen Gemeinderatsarbeit", davon sind die Malscher Grünen überzeugt. Und auch davon, mit ihren Themen "in der Mitte der Malscher Bevölkerung angekommen" zu sein. Eines dieser Themen ist die Bekämpfung von Klimakatastrophe und Artensterben direkt "hier vor Ort": Für Schutz und Erhalt einer lebenswerten Heimat müssten die knappen Finanzmittel der Gemeinde gezielt in nachhaltige Projekte umgelenkt werden, lautet eine Forderung.

Unter anderem könnte so der Anteil erneuerbarer Energien in Malsch weiter erhöht werden. Wert legen die Grünen zudem auf einen "grünen und lebendigen Ortskern" und sie unterstützen die Sanierung von Häusern im Altbestand. "So bewahren wir Freiflächen an den Ortsrändern und gewinnen Lebensraum für Bienen und Schmetterlinge zurück", argumentiert die Umweltpartei.

Ein weiterer Schwerpunkt der Grünen ist die Entwicklung eines "modernen Mobilitätskonzepts". Dies beginnt ihrer Meinung nach mit der Entschärfung kritischer Gefahrenpunkte wie am Ortsausgang Richtung B 3 oder auch in der Schulstraße (die während des Schulbetriebs autofrei sein sollte, so ihr Wunsch). Damit schaffe man "nicht nur mehr Sicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer, sondern auch mehr Lebensqualität für alle".

Zu einer "nachhaltigen Mobilität" gehört für die Grünen auch die Einführung von Mietautos und E-Bikes zum Ausleihen. Dass dies gerade auch in kleineren Gemeinden möglich sei, machten Bad Schönborn und Kronau vor. Nicht zuletzt sollten Rad- und Fußwege zu den Nachbargemeinden weiter ausgebaut werden.

Mit "einer offenen und bürgernahen Kommunalpolitik" wollen die Grünen alle Einwohner dazu einladen, gemeinsam solche Ideen zu entwickeln. "Besonders wichtig" ist ihnen dabei mehr Teilhabe und eine "echte Mitsprache" gerade von Kindern und Jugendlichen. Gleiches gilt für die Transparenz in der Kommunalpolitik und den "einfachen Zugang zu Informationen" (Stichwort: "digitaler Bürgerservice", der das Rathaus 24 Stunden öffnet und es erlaubt, Anträge und Formulare am heimischen Computer auszufüllen).

Für die Grünen in Malsch kandidieren: Tanja Becker-Fröhlich, Claus Stegmaier, Dr. Bettina Lieske, Heike Roth, Pamela Heinzmann, Sven Antoni, Peter Neuer, Nadine Benz und Eva Häußler-Enuloe.

FDP: Für den "Einzug des Digitalzeitalters in Malsch"

Die FDP tritt erstmals in Malsch zur Gemeinderatswahl an, umso stolzer ist man auf eine gut "durchmischte" Liste aus jungen und erfahrenen Kandidaten beiderlei Geschlechts. Eine Priorität der Liberalen ist der "Einzug des Digitalzeitalters" in Malsch, das in diesem Bereich bislang komplett hinterherhinke, wie die FDP kritisiert. Dieser Mangel erschwere gerade den Arbeitsalltag von Betrieben und mittelständischen Unternehmen am Ort enorm. Sie seien deshalb dringend auf bessere digitale Anbindungen (Glasfaser ebenso wie Mobilfunk) angewiesen.

Hier sehen die Freien Demokraten ebenso Handlungsbedarf (Motto: "Upgrade für Malsch") wie auch bei der Schaffung "zukunftsfähiger und generationengerechter Ortsstrukturen". Dabei geht es der FDP zufolge konkret darum, die Vielfalt im Ortskern zu erhalten, sodass hier auch künftig Menschen aller Generationen zusammenleben könnten - etwa, indem man Konzepte entwickle, um Leerstände von Gebäuden zu vermeiden. Das betreffe auch die städtebauliche Gestaltung des Ortskerns.

Diese sei noch nicht abgeschlossen, auch wenn bereits viel geschehen sei (Stichwort: Dorfscheune und Dorfplatz). Im Sinne der Generationengerechtigkeit und mit Blick auf den demografischen Wandel wollen die Liberalen hier auch Orte für ältere Menschen geschaffen wissen - etwa nach dem Vorbild der "Alla-Hopp"-Anlagen in der Region.

Ein weiterer Schwerpunkt der FDP ist das Thema Verkehr - für Malsch wegen der engen Straßen und einer steigenden Belastung ein besonderes Problem, wie die Liberalen betonen. Versäumnisse sehen sie vor allem im Bereich der "Park-Infrastruktur". "Das wollen wir angehen und die Parksituation für alle Bürger erheblich erleichtern", kündigt die FDP an. Dies gerade auch im Interesse der Geschäfte im Ortskern.

Ihnen müsse man eine Chance geben, sich zu behaupten. Sonst drohe der Ortskern zu verwaisen. Nicht zuletzt wollen sich die Liberalen auch dafür einsetzen, die Anbindung des Bahnhofs Rot-Malsch durch den ÖPNV weiter zu verbessern. Besonders in den Abendstunden komme man vom Bahnhof "nicht mehr weg", beklagen die Liberalen.

Für die FDP in Malsch kandidieren: Arved Oestringer, Ilse Flaskamp, Dr. Sven Clausen, Dominik Bach, Christina Dohmeier, Marius Engelmann, Nils Flaskamp, Evelyn Halter, Tunda Lumbila und Alexander Bach.