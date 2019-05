Dielheim. (rö) Drei Parteien und Wählerlisten stellen sich mit jeweils 18 Kandidaten in Dielheim am 26. Mai zur Wahl, wenn es um den neuen Gemeinderat geht. 2014 hatte die CDU zehn Sitze erhalten, die BürgerInnen für die Gemeinde vier Sitze, die SPD drei Sitze und Bündnis 90/Die Grünen, die dieses Mal nicht mehr zur Wahl antreten, zwei Sitze.

Eine Besonderheit ist, dass in Dielheim seit der Gemeindereform 1972 das Wahlverfahren der unechten Teilortswahl angewendet worden war, dass den Ortsteilen garantierte Sitze im Gemeinderat gesichert hatte: Bei 18 Gemeinderäten mussten bislang zwölf aus Dielheim, drei aus Horrenberg, zwei aus Balzfeld und einer aus Unter-/Oberhof kommen.

Dieses Verfahren kommt allerdings bei der aktuellen Wahl nicht mehr zum Tragen: In einem Bürgerentscheid hatte sich im März 2016 die Mehrheit der Gesamtgemeinde (56,1 Prozent der gültigen Stimmen) für eine Abschaffung der unechten Teilortswahl ausgesprochen.

Vor der Kommunalwahl hat die RNZ bei den drei Parteien und Wählerlisten ihre Ziele für die kommenden fünf Jahre abgefragt und listet auch noch einmal die Namen aller Kandidaten auf.

CDU: Wieder mehr Leben in die Ortskerne bringen

Das wichtigste Anliegen der CDU ist, die Gemeinde- und Ortskernentwicklung "Dielheim 2035" zu gestalten, um damit mehr Leben in die Ortskerne zurückzubringen. Die Schaffung von Wohnraum sieht man hierbei als bedeutenden Aspekt. Dies soll laut CDU primär durch die Nutzung bestehender Siedlungsflächen erfolgen, so durch Umnutzung von Scheunen, Bebauungen in zweiter Reihe, Aufstockungen. Die Nähe zu Schule und Kindergärten/-krippe ist aus Sicht der Partei optimal, um wieder mehr junge Familien in den Ortskern Dielheims zu holen.

Daneben sollen in den Ortskernen auch die Angebote für die ältere Generation ausgebaut werden. Dieses Angebot für Senioren könne man durch moderne Formen wie "gepflegtes Wohnen" oder die Einrichtung einer Tagespflege zeitgerecht ausbauen. Gute Angebote wie der "Mittagstisch für Ältere" der Kirche sollen fortgeführt werden. Der Bereich um die Kirche Dielheim werde sein Gesicht gewaltig ändern. Das Provisorium Orts-/ Kirchplatz soll als Ortsmittelpunkt gestaltet werden - für den täglichen Aufenthalt, aber auch für Dorffeste.

Die "grüne Lunge" des Kirchenspielplatzes/Pfarrgartens will die CDU in Grundzügen erhalten und gemeinsam mit dem Leimbach erlebbarer gestalten. In Teilbereichen des Areals könnten Wohnangebote für Familien oder Senioren möglich sein. Die Entwicklung eines Dorfmittelpunkts in Horrenberg sei ein Ziel der Kandidaten für den Ortschaftsrat. Kleinere Neubaugebiete zur "Abrundung" der Ortsränder will man prüfen.

In Horrenberg muss der Kindergarten um- oder neu gebaut werden. Foto: Pfeifer

Die Abwägung ökologischer Aspekte soll bei der Gemeindeentwicklung noch mehr Berücksichtigung finden, mit dem Ökokonto sei ein Anfang gemacht. Der Ausbau der Infrastruktur für schnelles Internet soll forciert werden. Nach dem Um-/Neubau des Kindergartens Horrenberg und der Fertigstellung der Leimbachtalschule sind für die CDU weiterhin regelmäßige Anpassungen für eine zeitgerechte Kinderbetreuung und Schulausstattung nötig.

Die Modernisierungen von Kulturhalle mit Schwimmbad und Leimbachhalle sollen im Rahmen einer Prioritätenliste umgesetzt werden. Bei allen Projekten will die CDU weiter die Nachhaltigkeit der Finanzen im Blick haben. Wünschenswertes vom Machbaren zu unterscheiden, gehe vor Steuererhöhungen und Kürzung von Freiwilligkeitsleistungen.

Die Gemeinderatskandidaten: Rosa Ronellenfitsch, Klaus Eberle, Sabine Rekort, Harald Seib, Gustav Trump, Ernst Hofstetter, Markus Knopf, Tanja Freudensprung, Andreas Sommer, Yvonne Schäfer, Holger Solfronk, Tobias Dörre, Henry Hufnagel, Stephan Seeger, Heino Freund, Jan-Sören Wipfler, Holger Warzecha, Nico Wagenblaß.

BürgerInnen: Bildungschancen für alle ermöglichen

Projekte der näheren Zukunft: Sanierung und Umbau der Dielheimer Leimbachtalschule. Foto: Pfeifer

Ein Schwerpunkt der BürgerInnen lautet: "Gerechte Bildungschancen für alle ermöglichen" - die BürgerInnen unterstützen die Forderung nach Abschaffung der Kindergartengebühren und setzen sich bis dahin für moderate Gebührensätze ein. Die Sanierung und Ertüchtigung der Leimbachtalschule Dielheim sieht die unabhängige Wählervereinigung als "Muss", um den attraktiven Schulstandort für kommende Generationen zu sichern.

Die BürgerInnen wollen "attraktiven Lebensraum für Jung und Alt gestalten": Sanierung und Neugestaltung der Ortsmitte, Erhaltung der gewerblichen Infrastruktur in den Ortskernen und Schaffung von altersgerechten Wohnangeboten sind für die Liste Projekte, die vorangetrieben werden müssen. Auch die Erhaltung kommunaler Gebäude wie Kulturhalle, Schwimmbad oder Leimbachhalle sind für die BürgerInnen ein Muss, ebenso ein funktionierendes Kanalnetz.

Für wichtig erachtet man den verantwortungsvollen Umgang mit den finanziellen Ressourcen: Trotz eingeschränktem Handlungsspielraum in den kommenden Jahren plädieren die BürgerInnen dafür, das historisch niedrige Zinsniveau für die sinnvollen Investitionen zu nutzen.

Die Wählerliste will "aktiven Umweltschutz vorantreiben". In aktivem Dialog mit den landwirtschaftlichen Betrieben gelte es, einen gerechten Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie zu finden. Das vielfältige bürgerliche Engagement solle von politischer Seite mit aller Kraft gefördert werden. So sei die Einrichtung eines Vereinsbüros eine Forderung der BürgerInnen gewesen, die realisiert wurde. Für die Bedürfnisse der Kirchengemeinden müsse die politische Gemeinde auch in Zukunft ein offenes Ohr haben. Zukunftstechnologien wie Breitband oder eine regenerative Energieversorgung müssten ausgebaut werden.

Zudem will die Wählerliste "Alternativen für eine moderne Verkehrspolitik ins Gespräch bringen": Die BürgerInnen sehen keine schnelle Lösung für die angespannte Verkehrssituation in Dielheim mit starkem Lkw- und Pkw-Verkehr, zeigen sich aber offen für konstruktive Vorschläge und möchten im aktiven Bürgerdialog nach machbaren Wegen aus dem Verkehrsdilemma suchen.

Die Gemeinderatskandidaten: Ute Sendner, Michael Goliath, Maria-Luise Kaul, Marcel Mehl, Heike Eisert, Egon Payer, Brigitte Rautert-Stross, Dennis Huber, Ingrid Knöll-Herde, Sabine Thißen, Anne Maennchen, Heinz Kyek, Patricia Maxelon, Gabriele Gerards, Christina Schnieder, Bettina Aupor, Jutta Veith, Stephanie Laier.

SPD: Familien nicht nur finanziell entlasten

Ein wesentliches Anliegen der SPD ist seit Jahren die bedarfsgerechte KiTa- und Kindergartenweiterentwicklung. Ziel ist es, kostenlose KiTa- und Kindergartenplätze anbieten zu können, um die Chancengerechtigkeit von klein auf zu gewährleisten und die Familien nicht nur finanziell zu entlasten. Klimaschutz beginnt aus Sicht der SPD vor der Haustür und ohne vor Ort damit anzufangen, könnten die Herausforderungen nicht gelöst werden. Daher strebt man an, das für Dielheim erstellte Klimaschutzkonzept umzusetzen und mit Leben zu füllen.

Die SPD will weitergehende Vorschläge einbringen, die man für wichtig und notwendig erachtet: beispielsweise die Bildung eines kommunalen Energieeffizienznetzwerks oder das Auflegen von Förderprogrammen. In eine ähnliche Richtung geht man in der Verkehrsfrage: Ein Mobilitätskonzept liefere erste Anhaltspunkte. Wesentlich sei die Förderung der Infrastruktur für die Elektromobilität sowie eine weitere Verlagerung in Richtung ÖPNV. Das soll durch die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, unterstützt werden. Die SPD fordert, dass der Breitbandausbau vorangetrieben wird und öffentliche W-Lan-Hotspots zur Verfügung gestellt werden.

"Wir werden uns aktiv in die Erarbeitung des Konzeptes zur Ortskerngestaltung einbringen. Wichtig für uns ist, dass ein besonderes Augenmerk auf Barrierefreiheit gelegt wird und es uns gelingt, den Leimbach begehbar und erlebbar zu machen", erklären die Sozialdemokraten. Die Vereine bilden aus Sicht der SPD das Rückgrat des Zusammenlebens in der Gemeinde.

Daher will man das Vereinsleben aktiv fördern, in dem sich auch viele Jugendliche und Senioren begegnen. Für alle, die nicht aktiv am Vereinsleben teilnehmen, will man weitere Begegnungsstätten schaffen und auch die Bildung von Mehrgenerationenhäusern unterstützen.

Die SPD ist der festen Überzeugung, dass auch die Jugend sich in die Kommunalpolitik einbringen und gehört werden möchte. Um die Anliegen der jungen Generation in die politischen Entscheidungen auf der örtlichen Ebene besser einfließen zu lassen, schlägt man die Bildung eines "Jugendparlaments" vor, das Sprachrohr und Ansprechpartner für die Jugendlichen ist.

Die Gemeinderatskandidaten: Josef Blum, Markus Wodopia, Michael Schneider, Frank Rieger, Leonard Grünberg, Jaric Krumpholz, Marc Blum, Hans-Joachim Janik, Herbert Wagner, Birgit Eller, Enrico Rößler, Heike Lucas, Klaus-Peter Steininger, Christian Krumpholz, Manfred Kostyszyn, Gudrun Zwirner-Frei, Alexander Lucas, Lars Janson.