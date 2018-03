Malsch. (RNZ) Einige Kinder und Betreuerinnen des Kindernests Malsch und die Tierparkhelfer trafen sich im Letzenberg-Tierpark zum achten Geburtstag der beiden Glücksschweine Jolanda und Miranda, um den Anlass gebührend zu feiern. 2010 wurden die beiden Tiere Dietmar Hopp zum 70. Geburtstag geschenkt, der sie dem Tierpark übergab, damit sie fürsorglich untergebracht und versorgt werden. Seitdem sind die Schweine einer der Attraktionen des Parks und lassen so manchen Besucher staunend vor dem Gehege stehen.

Leo Müller, der die Schweine von Anfang an in ihrer Residenz betreut, kam die Idee, den Geburtstag der beiden Schweine jedes Jahr groß zu feiern. So nahmen er und Futtermeisterin Stefanie Hingst auch dieses Mal wieder eine begeisterte Gruppe aufgeweckter Kinder in Empfang. Die Kinder brachten jeweils einen Apfel als Geburtstagsgeschenk für die beiden Schweine mit. Neugierig streckten diese ihre Köpfe aus der Hütte, um die Ankömmlinge zu beschnuppern. Eine liebevoll gestaltete Geburtstagstorte aus Brot, Obst und Gemüse war eine weitere Attraktion des Tages. Am Ende hatte Leo Müller auch noch ein kleines Präsent für die Kinder.