Von Anton Ottmann

Wiesloch. "Henni war ein Wildfang, die ohne Angst schien und ständig ihre Grenzen auslotete. Sie konnte auf Händen den Schulhof überqueren." So beschrieb Mechtild Borrmann die Protagonistin ihres viel beachteten Buches "Grenzgänger", aus dem sie auf Einladung der Buchhandlung Eulenspiegel in der Stadtbibliothek Wiesloch las.

Aus Sicht der Freundin Elsa Brennecke wird vom Gerichtsprozess im Herbst 1970 erzählt: Henni hat angeblich zwei Menschen getötet. Elsas linkes Bein ist von Geburt an etwas kürzer, was die Eltern ignorierten und der Vater mit "das wächst sich aus" kommentierte. Die Folgen sind ein Beckenschiefstand, ein "Klumpschuh", ständige Schmerzen und schließlich Kinderlosigkeit. Trotzdem macht sie sich jeden Tag auf den weiten Weg zum Gericht, um ihrer Freundin beizustehen. Elsa ist eines dieser Kriegskinder, deren Schicksal die Autorin sachlich, fast emotionslos, und doch so plastisch schildert, dass das Grauen körperlich spürbar wird.

Ein anderes solches Kind ist der Kunstmaler Thomas Reuter, der 1956 mit Friedel, dem Bruder von Henni, aus dem katholischen Kinderheim abhaut. Hennis Vater hatte seine beiden Buben nach dem Tod der Mutter auf Betreiben des Ortsgeistlichen dorthin geschickt, um "ordentliche Menschen" aus ihnen zu machen. Die Freunde wollten nach Italien, "weil es dort immer warm ist". Sie wurden aber schon in Nürnberg aufgegriffen, konnten dort aber zum Glück in einem Lehrlingsheim unterkommen. Auch hier beschreibt die Autorin ganz nüchtern, was man in der Nachkriegszeit oft unter Erziehung verstand: liebloser körperlicher und religiöser Drill bis hin zu sadistischen Quälereien, Vorverurteilungen der Kinder aufgrund ihrer Herkunft aus ärmlichen Verhältnissen und das Fehlen jeglicher Empathie.

Was ist nun eigentlich der Kern der Geschichte? Nach dem Tod der Mutter kümmert sich Henni um ihre Geschwister und beginnt wie die meisten in ihrem Dorf, an der Grenze zu Belgien Kaffee zu schmuggeln - sie ernährt damit praktisch die Familie. Vom durch den Krieg traumatisierten Vater, der immer mehr dem religiösen Wahn verfällt, ist keine Hilfe zu erwarten.

Ab 1950 übernehmen zunehmend organisierte Banden den Schmuggel und die Zöllner, inzwischen von der Besatzungsmacht mit Waffen ausgerüstet, schießen auf die Menschen. Alleine 1948 verloren so 31 Menschen ihr Leben an der Grenze, wie Borrmann ergänzend hinzufügte. Soweit die Lesung. Dem Klappentext des Buches ist zu entnehmen, dass Hennis Schwester bei einer der Schmuggeltouren umkam und Henni selbst festgenommen und in eine Besserungsanstalt eingewiesen wurde. Viele Jahre später habe sie dann vor Gericht und gegen alle Widerstände den "Kampf um Wahrheit, Gerechtigkeit und Würde" aufgenommen.

Borrmann las mit klarer, eindringlicher Stimme und unterstrich das Gesprochene mit knappen Gesten, passend zu ihrem präzisen Schreibstil. Schon mit ihren ersten Worten sprang der Funke auf das Publikum über und ließ ihre Zuhörer bis zum Schluss nicht mehr los. Was für eine Welt wurde da zum Leben erweckt? Verrohte, entwurzelte, traumatisierte Menschen kämpften in den 50er und 60er Jahren ums nackte Überleben, die Liebe zu ihren Kindern blieb da oft auf der Strecke. Die etablierten Kirchen, die einzige nach dem Grauen des Dritten Reichs übrig gebliebene moralische Instanz, versagten in vielen Fällen. Deren Vertreter versteckten sich hinter einem Gerüst menschenunwürdiger Vorschriften und bestimmten, was gut und was böse ist. Das Buch von Borrmann wird zwar als Krimi bezeichnet, es ist aber viel mehr. Nämlich ein brillanter Gesellschaftsroman, der schonungslos menschliches Versagen offenlegt. Wer ihn einmal in die Hand genommen hat, legt ihn nicht mehr weg, sagte der Leiter der Stadtbibliothek Thomas Michael bei der Begrüßung der Gäste. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Info: Mechthild Borrmann, Grenzgänger, Droemer Verlag; ISBN 978-3-426-28179-6.