Malsch. (agdo) Es summt und brummt - überall schwirren fleißige Bienen herum. "Vorsicht! Stechgefahr Bienen!" weist ein gelbes Schild auf die Insekten hin. Dabei stechen Bienen nur, wenn sie sich bedroht fühlen, doch viele Menschen wissen eben nicht, wie sie sich richtig verhalten sollen, sobald ein Schwarm in Sicht kommt. Der Bezirksimkerverein Wiesloch eröffnete jetzt auf dem Vereinsgelände der Vogelfreunde Malsch einen Lehrbienenstand. Zukünftig werden dort erfahrene Imker ihr Wissen rund um die nützlichen Insekten sowohl in Theorie als auch Praxis an alle, die sich für die Bienenzucht interessieren, sowie an Nachwuchsimker weitergeben. Beheimatet sind dort momentan mehr als zehn Bienenvölker, die verschiedenen Hobbyimkern gehören; ein Volk besteht aus 20.000 bis 40.000 Bienen und einer Königin.

Peter Essert, Vorsitzender des Bezirksimkervereins, dankte den Malscher Vogelfreunden für die Bereitstellung des Geländes. Er freute sich riesig, mit dem Lehrbienenstand dem Aussterben der Bienen entgegenzuwirken und mit den Imkern gleichzeitig das Wissen über die Insekten zu teilen. "Nachdem Interessierte die Imkerschule in Heidelberg absolviert haben, fehlt ihnen die praktische Erfahrung", so Essert. Diese soll nun mithilfe des Lehrbienenstands vermittelt werden. Mehrmals im Monat geben hier erfahrene Imker ihr Wissen weiter, die Themen sind vielfältig und drehen sich unter anderem um Völkerbeurteilung oder Völkerkontrolle, Schwarmverhinderung sowie Vermehrung. Natürlich ist auch die Honigernte ein Thema. Alles wertvolle Kenntnisse, denn: Ein Imker kann durch intensive Pflege der Völker das Überleben der Bienen sichern, wie Peter Essert betonte.

Längst sind Bienen auf der ganzen Welt vom Aussterben bedroht. Eine Königin lege am Tag 1000 bis 2000 Eier, erläuterte Essert. Allerdings ist das Leben einer Biene auch nicht besonders lang: "Eine Biene lebt im Schnitt etwa drei Wochen", erklärte Hobbyimker Alexander Funkert von den Malscher Vogelfreunden, die seit einigen Jahren auch Bienen züchten. Eine Winterbiene hingegen könne es auf mehrere Monate bringen, so Funkert weiter. Besonders gut haben es laut Peter Essert die Königinnen: Sie können bis zu sechs Jahre alt werden. Aufgrund von Parasiten, Krankheiten oder Insektiziden, die in der Landwirtschaft verwendet werden, seien die Bestände jedoch in Gefahr.

Wer imkern will, braucht eine ruhige Hand und sollte keine Panik vor Insekten haben. Denn Bienen spüren Angst, ähnlich wie Hunde - wer sich etwa ruckartig bewegt, riskiert, gestochen zu werden, da sich die Bienen angegriffen fühlen, klärt Alexander Funkert auf. Um sich vor Stichen zu schützen, benutzen daher einige Imker einen Fechtschleier. Allerdings könnten die Insekten auch da Wege finden und zustechen, so Funkert. Insgesamt liege es am Menschen, sich entsprechend zu verhalten.

Will ein Imker Honig ernten, so muss er den geeigneten Zeitpunkt hierfür abpassen. An schönen Tagen sind meistens morgens bis in den Nachmittag hinein nur wenige Bienen im Stock. Mit einem Räuchergerät wird dann Rauch in den Stock geblasen. Das bewirke, dass die restlichen Bienen sich in den unteren Teil des Stocks hineinbewegen und man dann die Wabe herausholen könne, wie Alexander Funkert ausführt. "Im Schnitt", berichtet der Fachmann, "produziert ein Volk etwa 30 Kilo Honig im Jahr." Das alles und noch viel mehr können Interessierte zukünftig am Lehrbienenstand lernen.

Info: Die Einführungsveranstaltung zum Lehrbienenstand findet am Samstag, 14. April, 9.30 Uhr, auf dem Gelände der Vogelfreunde in Malsch statt. Dann erläutert der Wieslocher Bezirksimkerverein das Konzept der neuen Einrichtung und zeigt unter anderem einen Bienenfilm zur Einstimmung. Zudem stehen Fachvorträge und ein Besuch des Lehrbienenstands auf dem Programm. Der Wieslocher Bezirksimkerverein hat derzeit 92 (Hobby)-Imker aus Walldorf, Wiesloch, Malsch, Dielheim, Mühlhausen, Rauenberg, St. Leon-Rot, Leimen, Nußloch sowie Sandhausen, die insgesamt 550 Bienenvölker betreuen.