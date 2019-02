Schnell, aggressiv und mit viel Spaß am Skifahren über die Buckelpiste: Die Wieslocherin Laura Grasemann hat bei der Weltmeisterschaft in Deer Valley/USA ihren Erfolgskurs fortgesetzt. Foto: Taro Tanpo

Von Armin Rößler

Wiesloch. Die Wieslocher Ski-Freestylerin Laura Grasemann hat bei der Weltmeisterschaft in Deer Valley in Utah/USA in der Disziplin Dual Moguls den fünften Platz erreicht, das beste Ergebnis in ihrer Karriere. Die 26-Jährige vom Skiclub Wiesloch hat schon 2008 ihre ersten Europa- und Weltcuprennen auf der Buckelpiste absolviert, ist vielfache deutsche Meisterin und ging 2014 bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi an den Start. Zwar verpasste sie im vergangenen Winter die Qualifikation für Olympia 2018 knapp, feierte aber anschließend mit einem dritten und einem vierten Platz in Weltcuprennen ihre bis dato größten Erfolge.

"Sie zeigt sehr konstante und spektakuläre Fahrten mit wenigen Fehlern, was ihr in den vergangenen Jahren so stabil noch nie gelang", urteilt mit Klaus Weese, selbst zweifacher Olympiastarter des Skiclubs Wiesloch, ein langjähriger Wegbegleiter über ihre aktuellen Leistungen. Nach seiner Ansicht kann das WM-Ergebnis "ein wahrer Befreiungsschlag sein". Er bescheinigt Laura Grasemann "enormen Einsatz" und den "Mut" zu "höchsten und weitesten Newschool- und Schraubensalti sowie immer schnellen und aggressiven Fahrten" und meint: "Man kann gespannt sein, ob sie sich zum Saisonende zusätzlich mit einem Platz auf dem Podium im Weltcup belohnt."

Die RNZ hat mit der Sportlerin, die in München Molekulare Biotechnologie studiert, trotz Jetlag und Uni-Verpflichtungen ein Interview geführt, nachdem sie sich bei der WM erst im Viertelfinale knapp der amtierenden Weltmeisterin aus Frankreich geschlagen geben musste.

RNZ: Laura, Platz fünf bei der WM, herzlichen Glückwunsch. Wie lief das Rennen aus Ihrer Sicht?

Laura Grasemann: Vielen Dank! Ich bin sehr zufrieden mit meinen Fahrten, ich hatte das Gefühl, sehr gut über dem Ski zu stehen, bei den Sprüngen die nötige Ruhe zu haben und genügend Bestimmtheit in der Weiterfahrt. Ich bin einfach für mich gefahren, hatte Spaß am Buckelfahren und dann kam das gute Ergebnis von ganz alleine. Dass ich das Dual im Viertelfinale so knapp verloren habe ärgert mich zwar, aber ich habe mein Bestes gegeben und weiß, dass ich eine sehr gute Fahrt hatte, das ist das Wichtigste.

Sie stehen aktuell auf Platz sieben der Weltcup-Wertung und haben sich in der Weltspitze etabliert. Was waren dafür die entscheidenden Faktoren?

Ich habe aus der vergangenen Saison, die ja mit der verpassten Olympiaqualifikation nicht optimal lief, viel gelernt, vor allem in mentaler Hinsicht. Ich habe dieses Jahr vor allem Spaß am Skifahren und mache mir selbst keinen Druck. Die letzte Saison hat mir gezeigt, dass Entscheidungen über Förderungen und Finanzierungen nicht auf der Piste getroffen werden. Unsere Mannschaft hatte letztes Jahr die beste Saisonleistung seit Jahren; wir hatten mit Lea Bouard und Katharina Förster gleich zwei Athletinnen bei den Olympischen Spielen und ich hatte eine Podiumsplatzierung und einen vierten Platz im Weltcup sowie einen neunten Rang in der Weltrangliste. Leider hat diese ausgezeichnete Mannschaftsleistung zu keiner Förderung oder Finanzierung der Disziplin geführt, wir sind nach wie vor selbstorganisiert und selbstfinanziert. Das hat mir gezeigt, dass die Verantwortlichen Ausreden und Gründe gegen eine Förderung der Sportart finden werden, wenn sie das wollen, egal welche Mannschaftsleistung wir abliefern. So frustrierend das auch klingen mag, mir hat es vor allem den Druck genommen, Leistung erbringen zu müssen und Ergebnisse einfahren zu müssen, um die Situation der Disziplin zu verbessern. Einfach ohne Leistungsdruck fahren zu können war meiner Meinung nach der entscheidende Faktor, der den Weg zur Weltspitze geebnet hat.

Lassen sich Studium und Sport gut vereinbaren?

Die Kombination aus Sport und Studium war bei durchschnittlich 20 bis 25 Stunden Training pro Woche und circa 200 Tagen im Jahr auf Trainings- und Wettkampflagern sicher nicht immer einfach, aber ich würde es jederzeit wieder machen. Ich habe mein Masterstudium im Oktober 2018 abgeschlossen. Die Koordination zwischen Training, Wettkampf und Prüfungen war oft schwierig. Praktika mit Anwesenheitspflicht wollten zeitlich immer gut koordiniert werden. Hinzu kam, dass ich im Sommer nur knapp die Hälfte der Vorlesungszeit anwesend sein konnte, im Winter durchschnittlich drei Wochen. Ich konnte jedoch immer auf die Unterstützung meiner Kommilitonen setzen, die mir Mitschriften und Unterlagen überlassen haben. Sehr viel Unterstützung fand ich auch bei einigen Professoren, die zum Beispiel bei Vorlesungen mit Anwesenheitspflicht Sonderregelungen gefunden haben oder mir Nachprüfungen ermöglicht haben, wenn ich den Haupttermin einer Klausur nicht wahrnehmen konnte. Eine Prüfung im Bachelorstudium konnte ich sogar aus Kanada mitschreiben. Ich habe das Gefühl, in dieser Zeit sehr viel gelernt zu haben wie Zeitmanagement, Fokus auf das Relevante, sowie den Umgang mit Stress- und Drucksituationen.

Gibt es noch Verbindungen zum Skiclub Wiesloch?

Klar, der SCW wird immer mein Heimatverein bleiben! Ich habe auch zum Nachwuchs des SCW guten Kontakt und stehe gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn ich gebraucht werde.

Schon am Ende der vergangenen Saison gab es zwei Ausrufezeichen mit einem dritten und einem vierten Platz im Weltcup. War das so eine Art endgültiger Durchbruch?

Vermutlich, die Ergebnisse kamen, als der Druck der Olympischen Spiele weg war und ich mental frei fahren konnte. Plötzlich kamen die Ergebnisse von ganz alleine und haben mir die nötige Zuversicht gegeben, dass ich in der Weltspitze durchaus mithalten kann.

Leider kamen diese Top-Ergebnisse einen Tick zu spät für die Olympia-Qualifikation. Was überwiegt da: Freude oder Ärger?

Ich trenne die beiden Ereignisse von einander. Zuerst war die verpasste Olympia-Qualifikation. Das war unglaublich frustrierend und enttäuschend, ein Kindheitstraum ist für mich geplatzt. Aber ich konnte aus dieser Niederlage lernen, die richtigen Schlüsse ziehen und wurde mit drei Top-Ergebnissen belohnt (zehnter Platz, dritter Platz, vierter Platz). Ich sehe das weniger als "Freude oder Ärger", sondern eher als ein Lernen und Vorankommen. Wohl jedem Erfolg liegt ein steiniger Weg zugrunde und das war eben mein Weg, der über das Scheitern zum Erfolg geführt hat.

Sie sind im Moment als deutsches Ein-Frau-Team unterwegs. Das ist sicher nicht einfach.

Trainingslager komplett selbstständig zu organisieren, ist nicht einfach, besonders, wenn man alleine ist. Oft unterschätzt man als Athlet die organisatorische Arbeit, die der Trainer erledigt, angefangen von der Reiseplanung, über Meldungen, Unterkunftsorganisation bis hin zu: Wo zahle ich eigentlich meine Startgebühr? Als mein eigener Teammanager kamen noch zusätzliche Probleme hinzu, wie zum Beispiel, dass ein Mietwagen für eine einzige Person finanziell nicht rentabel ist. Zusätzlich hat die Tatsache, dass wir seit Frühjahr keinen hauptamtlichen Trainer mehr haben, dazu geführt, dass ich ständig schauen muss, welches Team mich mitnehmen kann, welchen Trainer ich engagieren kann und wie ich meine Reiseplanung mit dem zum Teil recht kurzfristig gewählten Team synchronisieren kann. Diese Saison hatte ich bisher sechs unabhängige Trainer, wobei Trainer, die ich für einen Tag hatte, oder ich selbst als mein eigener "Trainer" nicht eingerechnet sind. Wie man sich sicher gut vorstellen kann, ist diese Planung des Öfteren in ziemliches Chaos ausgeartet.

Wie hat man sich die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Coach Joe Discoe vorzustellen?

Joe kenne ich schon länger, wir sind einige Jahre gemeinsam Weltcup gefahren und er ist in seiner letzten aktiven Saison dem deutschen Team beigetreten. Zuvor hat er mit meinem ehemaligen Trainer Harald Marbler trainiert, bevor dieser nach Deutschland gewechselt ist. Letztes Jahr hat Joe uns als Co-Trainer bei den Wettkämpfen in den USA und Kanada vor den Spielen zusammen mit Harald betreut. Unser Verständnis der Skitechnik ist, auch aufgrund des gemeinsamen Trainers, sehr ähnlich und auch seine Herangehensweise kommt mir entgegen. Ich kann mit ihm sehr gut über Details in der Fahr- und Sprungtechnik diskutieren und wir verstehen sehr gut, was der jeweils andere meint. Diese Kommunikation und das gegenseitige Verständnis halte ich für sehr wichtig für eine gute Zusammenarbeit. Der Erfolg bei der WM gibt dem Recht. Wenn ich mir außer Harald Marbler einen hauptamtlichen Trainer für Deutschland wünschen könnte, wäre das Joe.

Was steht diese Saison noch an?

Nächste Woche fliege ich zum Weltcup nach Japan und danach nach Kasachstan. An beiden Orten sind jeweils zwei Wettkämpfe. Anfang April stehen voraussichtlich Deutsche Meisterschaften an, die in der Regel den Saisonabschluss bilden.

Wann gibt’s den nächsten Podestplatz? Und wann den ersten Weltcup-Sieg?

Der Plan wäre, beides in Japan zu erreichen (schmunzelt).

Laura, vielen Dank für das Gespräch.