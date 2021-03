Region Wiesloch/Walldorf. (tt) Wer wird das Rennen um das Direktmandat für den Landtag im Wahlkreis Wiesloch machen? Darüber stimmen die Wählerinnen und Wähler am morgigen Sonntag ab. Zwischen 8 und 18 Uhr haben die Wahllokale in Dielheim, Malsch, Mühlhausen, Rauenberg, St. Leon-Rot, Walldorf und Wiesloch geöffnet.

Pandemiebedingt haben viele Wähler aber auch schon per Brief gewählt: Die Anzahl der Briefwähler ist in diesem Jahr in den Gemeinden rund um Wiesloch und Walldorf doppelt so hoch wie bei der letzten Landtagswahl 2016.

Am Sonntagabend erfahren Sie auf www.rnz.de/landtagswahl, wie die Menschen in den Gemeinden abgestimmt haben. Dort wird es auch einen Wahlticker mit den neuesten Meldungen geben.

Wir stellen an dieser Stelle noch einmal alle Kandidatinnen und Kandidaten vor, die im Wahlkreis 37 zur Landtagswahl antreten:

> Bündnis 90/Die Grünen: Norbert Knopf, Sozialversicherungsangestellter; Ersatzbewerberin Gabriela Lachenauer, Augenoptikermeisterin.

> Christlich-Demokratische Union (CDU): Christiane Staab, Bürgermeisterin; Ersatzbewerberin: Stephanie Kretz, Rechtsanwältin.

> Alternative für Deutschland (AfD): Achim Köhler, Angestellter im öffentlichen Dienst; Ersatzbewerberin: Erika Haubl-Köhler, Friseurmeisterin.

> Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Dr. Andrea Schröder-Ritzrau, Diplom-Geologin; Ersatzbewerber: Jaric Krumpholz, Student.

> Freie Demokratische Partei (FDP): Dr. Thorsten Krings, Hochschulprofessor; Ersatzbewerber: Arved Oestringer, Student.

> "Die Linke": Heinrich Stürtz, Jurist; Ersatzbewerber: Ecevit Emre, Kaufmann.

> Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP): Maik Schmidt, Servicetechniker; Ersatzbewerberin: Susanne Harth, Gesundheits- und Krankenpflegerin.

> Freie Wähler: Holger Fritz, Elektroingenieur; Ersatzbewerber: Domenic Arnold, Angestellter.

> Klimaliste Baden-Württemberg: Sandra Herden, Software-Ingenieurin; Ersatzbewerberin: Dr. Friederike Benjes, Software-Entwicklerin.

> Volt Deutschland: Pavel Mihaylov, Student.

> WIR2020: Jochen Rothermel, Software-Entwickler; Ersatzbewerber: Stephan Welk, Versicherungskaufmann.

> Basisdemokratische Partei Deutschlands: Alexander Höfer, Diplom- Sozialpädagoge; Ersatzbewerber: Thomas Volkwein, Wirtschaftsinformatiker.

> "Die Partei": Martin Graßhoff, Produktmanager; Ersatzbewerber: Andreas Damerow, Geschäftsführer.

Info: Die Ergebnisse aus den Kommunen rund um Wiesloch und Walldorf sind am Sonntagabend hier abrufbar.