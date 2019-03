Stuttgart/Rauenberg. "Landesschau Mobil"-Reporter Jürgen Hörig stellt den Zuschauern des SWR-Fernsehens originelle und liebenswerte Facetten von Rauenberg vor. In fünf Einzelepisoden ist die Weinstadt von Montag, 4., bis Freitag, 8. März, in der "Landesschau Baden-Württemberg" präsent (von Montag bis Freitag, 18.45 bis 19.30 Uhr). Außerdem wird eine halbstündige Reportage über Rauenberg am Samstag, 9. März, von 18.15 bis 18.45 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt.

Die "Landesschau Mobil" hat von Fernsehzuschauern den Tipp erhalten, dem Winzer und Weingutbesitzer Jürgen Bender zu besuchen. Er hat in Rauenberg das traditionelle Handwerk der Rebveredelung wiederbelebt. Danach geht es in die Weinstube Gutshof zur Weinverkostung. Der ehemaligen Stadtbaumeister und Vorsitzende des Winzermuseums, Wolfgang Rössler, zeigt den Besuchern "seine" Heimatstadt. Abends geht es dann zum Kappenabend im alten Reitstall des Schlosses.

Jürgen Hörig folgt auch dem Aufruf "Männer gönnt euch was" im Schaufenster des Friseurmeisters Matthias Kloé. Im mit antiken Möbeln eingerichteten Barbiersalon widmet sich der Friseur der Pflege von Bart und Haar. Der Isländer Alexander Petersson, seit 2012 Handballer der Rhein-Neckar Löwen, lebt mit seiner Familie in Rauenberg. Die "Landesschau Mobil" will von ihm wissen, wie er die Kleinstadt sieht und was er an ihr schätzt.

Der Angelbach-Tierpark sucht Mitarbeiter, die ehrenamtlich mit anpacken. Reporter und Tierfreund Jürgen Hörig zieht die Gummistiefel an und krempelt die Ärmel hoch. Die schönste Rauenbergerin heißt Amara-Bea - und gehört zur Hunderasse "Gos d’Atura Català". Die katalanische Schäferhündin hat mit ihren über 13 Jahren bereits 34 Titel errungen und ist auch schon Weltmeisterin gewesen. Reporter Jürgen Hörig trifft die Züchterin Veronika Stern und ihre Hündin.