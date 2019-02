Von Ute Teubner

Rauenberg. Romantik geht eigentlich anders: Es gießt wie aus Kübeln und Jürgen Hörig watet durchs matschig-aufgeweichte Gras - nur, um ein Rendezvous mit der "schönsten Rauenbergerin" haben zu können. Doch als ihm diese dann endlich leibhaftig gegenübersitzt, fühlt sich der SWR-Reporter in der Tat für all seine Mühen belohnt: Amara-Bea besticht schließlich nicht nur durch Ausstrahlung und Liebreiz, nein, sie ist auch noch außerordentlich intelligent. Und mit all diesen Vorzügen wirkt sie auch auf sämtliche Preisrichter unwiderstehlich. Denn, gestatten: Amara-Bea ist eine Katalanische Schäferhündin, die bereits 34 Titel ihr Eigen nennen darf. Klar, dass Fernsehmann Hörig da neugierig wurde. Und so steht er denn zusammen mit Züchterin Veronika Stern auf dem Rauenberger Hundeplatz. Bei strömendem Regen eben.

"Wir machen halt keine Schönwetter-Reportagen", kommentiert der SWR-Moderator den ersten Drehtag in der Weinstadt. Seit Sonntag ist Jürgen Hörig mit Kameramann Wolfram Hahn, dessen Assistenten Lorenz Sieger und Toningenieur Niklas Otto für die "Landesschau Mobil" in Rauenberg unterwegs. Und von Tag zu Tag sei auch das Wetter vor Ort besser geworden, fügt Hörig mit einem Augenzwinkern hinzu. Zum Glück.

Denn nach einem trocken-entspannten Trainingstag mit Handballprofi Alexander Petersson von den Rhein-Neckar Löwen (Hörig: "Der fühlt sich übrigens in Rauenberg richtig wohl und zuhause") geht’s schon am Dienstag wieder raus ins Freie: Ein Rundgang mit Wolfgang Rößler steht auf dem Plan, der das Fernsehteam nicht nur als ortskundiger Rauenberger führt, sondern insbesondere auch in seiner Eigenschaft als früherer Stadtbaumeister.

Ziel ist das Neubaugebiet "Märzwiesen", das unter Rößlers Ägide erschlossen wurde, nachdem 2002 das dort ansässige Ziegelwerk Trost (ehemals Bott-Eder) dichtgemacht hatte (der Produktionsstandort Malsch blieb erhalten und wurde erweitert). Nach dem obligatorischen Eisbrecher ("Wir sind ja fast im Partnerlook!") schlendern Jürgen Hörig und Wolfgang Rößler am malerischen Waldangelbach entlang.

"Der wurde damals renaturiert", sagt Rößler stolz und freut sich, dass der Bach heutzutage frei zugänglich ist. Schnell verfällt der gebürtige Rauenberger im Gespräch vor laufender Kamera in den Dialekt und gerät ein wenig ins Stocken. Doch Jürgen Hörig - selbst in Dielheim aufgewachsen - wiegelt ab: "Mir wolle doch, dass es sich so ohört, wie die Raueberger schwätze."

Einfamilienhaus reiht sich an Einfamilienhaus in den "Märzwiesen" am Fuße des Mannabergs. "Schlägt Ihr Herz nicht höher, wenn Sie sehen, was sich hier alles entwickelt hat?", will Jürgen Hörig wissen. Wolfgang Rößler nickt und deutet auf den Wasserspielplatz vor dem Trockenturm: "Der ist beliebt bei den ganz Kleinen. Im Sommer ist da richtig viel los." 85 Stufen muss das Kamerateam bewältigen, bis es den Turm erklommen hat und aus 15 Metern Höhe einen atemberaubenden Blick ins Angelbachtal, zum Galgenberg und bis nach Speyer und Heidelberg genießen kann.

Trotzdem macht sich der SWR-Reporter beim Rauenberg-Experten Rößler noch kurz schlau, wieso der Trockenturm eigentlich Trockenturm heißt und warum man den Turm überhaupt habe stehen lassen. "Das hier war mal ein Tonsilo, in dem der Ton gar nicht getrocknet, sondern nur gelagert wurde - aber Trockenturm klingt eben besser als Tonsilo", klärt Wolfgang Rößler auf. Den Turm bezeichnet er als "Industriedenkmal" und als "letztes Zeugnis der tonverarbeitenden Industrie in Rauenberg".

Dann geht’s die 85 Stufen wieder runter - und weiter zum Friseursalon in der Hauptstraße. Denn wer, wenn nicht der Friseur, kennt die Leute und Geschichten, die eine Stadt prägen und charakterisieren, am besten? Das passt zum Konzept der Sendung "Landesschau Mobil", in der seit 27 Jahren wechselnde Reporter jede Woche eine Stadt oder Gemeinde aus Baden-Württemberg im SWR-Fernsehen vorstellen. Ebenso der Besuch des Kappenabends im "Alten Pferdestall" beim Winzermuseum, wo dann auch Wolfgang Rößler wieder mit von der Partie ist. Und natürlich der Abstecher zum Tierpark, wo Jürgen Hörig den Stall dann höchstpersönlich ausmistet. "Sein Heimatmuseum", sagt der Reporter, "hat ja schließlich jeder."

Info: Zu sehen sind die einzelnen Folgen der "Landesschau Mobil" aus Rauenberg täglich von Montag bis Freitag, 4. bis 8. März, im Rahmen der Landesschau Baden-Württemberg (18.45 bis 19.30 Uhr) und zudem als zusammenfassende halbstündige Reportage "Landesschau Mobil Rauenberg" am Samstag, 9. März, von 18.15 bis 18.45 Uhr im SWR-Fernsehen.