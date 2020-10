Von Timo Teufert

Rauenberg. Tempolimits auf der Autobahn A6, der Bundesstraße B39 und der Kreisstraße nach Dielheim sollen künftig dafür sorgen, dass es für die Rauenbergerinnen und Rauenberger, die in der Nähe dieser Verkehrs-Achsen leben, ruhiger wird. Nach dem Willen des Gemeinderates, der in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die Tempolimits votierte, sollen diese in die Fortschreibung des Lärmaktionsplans aufgenommen werden. Allerdings ist noch nicht sicher, ob die Geschwindigkeitsbegrenzungen auch tatsächlich umgesetzt werden. Dafür ist nämlich der jeweilige Träger der Straßen verantwortlich – und bei allen drei Straßen ist dies nicht die Stadt Rauenberg.

In ihren Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung haben die Bürgerinnen und Bürger darauf hingewiesen, dass in ihrer Wahrnehmung beispielsweise der Verkehr auf der B39 deutlich zugenommen habe: "Die tatsächliche Situation zeigt eine massive Erhöhung des Verkehrsaufkommens seit 2012", heißt es in einer Bürgeranmerkung. Durch den Ausbau der Verbindung zwischen Mühlhausen und Östringen habe auch der Schwerlastverkehr zugenommen.

Dieses Haus im Suttenweg im Norden Rauenbergs ist besonders durch den Verkehrslärm betroffen. Auch an dieser Stelle soll es Richtung Dielheim ein schärferes Tempolimit geben. Foto: Pfeifer

"Tempo 100 sowie der gerade und ampelfreie Ausbau der B39 laden Motorradfahrer wie auch Fahrzeugbesitzer mit getunten Fahrzeugen dazu ein, ihre Motoren einmal ausreizen zu wollen", schreibt ein anderer Bürger. Er rechnet auch damit, dass der Verkehr auf der Autobahn – wenn sie erst einmal ausgebaut ist – weiter zunehmen wird. Immer wieder werden auch Geschwindigkeitskontrollen vorgeschlagen, damit das Tempo auch eingehalten wird.

"Rauenberg hat eine hohe Grundbelastung durch die Autobahn", sagte der Geschäftsführer des Ingenieurbüros Koehler und Leutwein, Frank Rogner, im Gemeinderat. Grundlage für die Lärmberechnungen seien die Kartierungen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). "Der nördliche Teil von Rauenberg ist höheren Schallimmissionen durch die A 6 ausgesetzt", heißt es in der Situationsbewertung des Ingenieurbüros. Denn zwischen 2012 und 2017 ist die Verkehrsbelastung auf der Autobahn von 74.400 Fahrzeugen am Tag auf 88.100 Fahrzeuge gestiegen. "Die Steigerung der dadurch auftretenden Schallimmissionen wird aber durch den Abschlag für den Fahrbahnbelag weitestgehend abgefangen", so in der Ist-Bewertung weiter.

Insgesamt "haben wir lärmtechnisch in Rauenberg eine gute Situation", betonte Rogner. Auf der B39, die am Ort vorbeiführe, habe der Verkehr sogar abgenommen: Von 16.700 auf 16.300 Fahrzeuge pro Tag. "Woher das Gefühl der Menschen kommt, dass der Lärm zunimmt, weiß ich nicht", äußert sich Rogner. Mit einer weiteren Lärmreduzierung könnte es aus seiner Sicht schwierig werden: "Auf der B39 ist der Fahrbahnbelag relativ gut und leise. Auch ein Lärmschutz ist da, deshalb wäre eine Geschwindigkeitsreduzierung die einzige Möglichkeit", erklärte Rogner im Gemeinderat.

Auf der A 6 bei Rauenberg hat sich die Verkehrsbelastung zwischen 2012 und 2017 um 13 700 Fahrzeuge pro Tag erhöht. Sobald die Bauarbeiten fertig sind, soll hier Tempo 120 gelten. Foto: Pfeifer

Denn im angrenzenden Wohngebiet Weißenberg gebe es zwar erhöhte Belastungen, aber: "Die sind nicht so hoch, dass die Schwellenwerte greifen", erläuterte er weiter. Es handle sich um 23 Häuser, die betroffen seien, hakte Bürgermeister Peter Seithel ein. "Sie können eine Geschwindigkeitsreduzierung vorschlagen, es ist aber damit zu rechnen, dass sie abgelehnt wird, weil der Wert von 50 Betroffenen nicht erreicht ist", erwiderte Rogner. Dieses Risiko will man aber eingehen: "Ich bin dankbar für Ihren Vorschlag, ich denke, es ist gerechtfertigt, die Temporeduzierung auf der B39 auf Tempo 70 in den Plan aufzunehmen", freute sich Christiane Hütt-Berger (SPD) über den Fortschritt.

Und auch bei der Kreisstraße nach Dielheim soll etwas passieren: Denn die Straße ist in den Kartierungen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) nicht erfasst worden. Offenbar ging man bei der LUBW davon aus, dass der Lärm der Kreisstraße vom Lärm der Autobahn überlagert werde. "Im Ergebnis kam es zu höheren Lärmbelastungen als durch die LUBW festgestellt, jedoch wurden keine Immissionen festgestellt, die nach damalig geltenden Fachrecht lärmmindernde Maßnahmen erlaubten", heißt es im Bericht. Trotzdem stimmte der Gemeinderat dafür, die Tempo 50-Zone auf der Kreisstraße in Richtung Dielheim zu verlängern, um das betroffene Mehrfamilienhaus vom Lärm zu entlasten. Und auch auf der Autobahn soll ein Tempolimit den Lärm reduzieren: Geht es nach den Gemeinderäten herrscht dort bald Tempo 120.